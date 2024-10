Sous le hashtag #kidsmeal, sur TikTok, on trouve à boire et à manger. capture d'écran tiktok

La cuisine de ces mamans américaines n'est pas une blague

Elles font des millions de vues avec leurs vidéos plus indécentes les unes que les autres. Ces mamans américaines se filment en train de cuisiner pour leurs enfants et c'est effrayant.

Suivez minutieusement les étapes: un paquet industriel de saucisses à hot-dog, de l'ail en poudre, un mélange d'épices suspectes, un galon de lait, 3 pichets de crème, deux paquets de macaronis, deux sachets de fromage déshydraté, du sel, du poivre, bien touillé d'un geste vigoureux et tada! Vous obtenez l'un des nombreux repas proposés par Alexandra Sabol sur TikTok. Et ce n'est pas une recette de lendemain de fête. Ce plat est ensuite servi à ses trois enfants.

Alexandra Sabol est loin d'être un cas isolé. Des vidéos de ce type, il en existe des centaines et les mamans qui se sont spécialisées dans ce domaine culinaire à base de gras, de gras et de gras sont principalement américaines. Mais pas l'Amérique de New York ou de Los Angeles. L'Amérique profonde, l'Amérique qu'on ne voit pas dans les séries et les films Netflix. Alexandra Sabol vit en Caroline du Nord et d'après ses nombreuses vidéos, elle vient d'un milieu relativement pauvre et surfe sur son succès (551 00 followers) en faisant la promo de différents produits.

Mais le niveau socio-économique n'est pas toujours une excuse. Han, une maman de jour derrière le compte TikTok Daily Meal Ideas, est suivie par 729 000 followers. La plupart des produits qu'elle utilise sortent de sachets plastique ou de cannettes. Tout est très transformé à tel point qu'on se demande si certains ingrédients sont disponibles en Suisse.

Cet univers à base d'huile en bouteille de 5 litres, de beurre en spray, de fromage industriel et de viande en cannette, c'est aussi celui où on utilise des assiettes en carton jetable à chaque repas pour éviter de faire la vaisselle. C'est celui où on achète des paquets de pommes en morceaux plutôt que des pommes entières ou des bébés carottes plutôt que des carottes normales. C'est celui où on se filme en train de jeter des légumes restés trop longtemps au frigo. Tant pis! Comme ça, il y aura plus de fromage sur la pizza!

The Pollish Mom suivi par 118 000 fans sur TikTok va vous éblouir avec ses recettes qui consistent principalement à ouvrir des paquets et arroser tous ses ingrédients de poudres en tout genre. L'une de ses vidéos les plus regardées sur le réseau social, c'est celle d'une recette de tortillas. Mais pour faire la sauce, qui lui demanderait beaucoup d'ingrédients comme elle dit si bien, mais aussi beaucoup de temps et de savoir-faire, elle balance une boule d'épices, un genre de bouillon cube mexicain, dans de l'eau et hmmm! Trop bon! Plus besoin d'aller dans un restaurant mexicain dépenser 200 dollars. C'est elle qui le dit.

Est-ce qu'elles le font exprès?

On peut facilement tomber dans les nimbes de ces comptes TikTok. D'ailleurs, de nombreux commentaires sous ces vidéos prouvent qu'une grande partie des internautes regardent ces vidéos comme s'ils passaient devant un accident de voiture sur l'autoroute: à la fois fascinés et dégoûtés. Et ces mamans le savent et jouent probablement de cette curiosité morbide qui nous fait bizarrement scroller un long moment sur leur profil.

«En Norvège, tu irais en prison pour ça» L'un des commentaires sous les vidéos de @DailyMealIedas

«Est-ce que les enfants sont encore vivants?» L'un des commentaires sous les vidéos de @DailyMealIedas

Mais ces mères ne sont pas dans le second degré. La preuve avec la maman de jour derrière le compte Meal Ideas. En voyant les nombreuses réactions que ses posts suscitaient, notamment celle de boulettes de viande surgelées assaisonnées d'un tube entier de sauce barbecue (15 millions de vues), elle n'a pas pu s'empêcher de répondre en vidéo:

«90% des commentaires sous ma vidéo des boulettes de viande disent que je suis en train d'empoisonner les enfants. Mais ce qui m'intrigue, chez les gens de Pologne ou d'Allemagne ou des autres pays qui commentent... Pouvez-vous me dire ce que vous donnez à manger à vos enfants?»

Il ne fallait pas les prier pour qu'ils sortent les classiques poissons, œufs, légumes vapeur, poulet grillé, frites de patate douce ou salade de tomates mozzarella. Mais personne n'a suggéré de balancer des canettes de sauce gravy dans une poêle. Si Balerina Farm voyait ça, elle ferait une syncope.

