Voici le cadeau de Noël idéal pour chaque club de National League

Les Jurassiens pourraient alors geler leur talent en powerplay, puis lui redonner vie à 5 contre 5. Ces derniers temps, Ajoie a en effet transformé plus de 40% de ses occasions en but en supériorité numérique, selon nlicedata.com.

Pour éradiquer tous les arbres tessinois! Ainsi, Lugano n'aurait plus la réputation d'un club de «hockey sous les palmiers». Le HCL ferait en plus un geste dans la lutte contre les néophytes, ces plantes exotiques introduites accidentellement ou intentionnellement dans l'environnement naturel.

Sans Roman Cervenka, tout est plus difficile. Indisponible, puisqu'il tente de mener Pardubice au titre dans son pays, il n'y a plus qu'une seule solution: faire venir son clone.

...ou tout ce qui se mange par les Finlandais. Sans Sakari Manninen, Markus Granlund, Temmu Hartikainen et Sami Vatanen à leur meilleur niveau, les Genevois s'enfonceront encore plus dans la crise.

Ambri concède trop de pénalités. Or quand Arno débarque et déclare: «Ne dis pas à l'arbitre d'aller se faire foutre, ça donne deux minutes», tout est clair.

Gaëtan Haas, Luca Cunti, Damien Brunner, Lias Andersson, Jere Sallinen, Miro Zryd et Viktor Lööv ne sont que quelques-uns des Biennois qui ont déjà manqué des matchs cette année pour cause de blessure. Aucun autre club n'aurait davantage besoin d'être protégé contre ce fléau.

Le gardien Stéphane Charlin tient la baraque dans l'Emmental. Or la saison prochaine, il jouera à Genève, à moins qu'il ne parte directement pour les Etats-Unis. Les Tigers risquent de sombrer à l'avenir, et de regretter leur portier vedette.

Tôt ou tard, Berne devra rénover sa patinoire ou en construire une autre. Il faudra alors penser aux bureaux, bientôt trop étroits pour accueillir un chef secondaire, un chef intermédiaire et un chef principal, en plus du chef supérieur et du chef inférieur.

Lausanne a la plus mauvaise efficacité devant le but depuis le début de la saison. Un peu d'eau de vie pour tous les joueurs, histoire de relâcher un peu la tension face au filet adverse, ne peut pas faire de mal.

Tout va bien à Davos: les étrangers marquent des buts, les défenseurs stoppent les adversaires et les gardiens captent les pucks. Or si Andres Ambühl, Enzo Corvi ou Marc Wieser avaient encore les jambes d'il y a cinq ans, le HCD serait probablement inarrêtable.

Néophyte en Coupe du monde, le Norvégien Martin Uldal fait déjà forte impression. Non seulement il a remporté jeudi le sprint du Grand-Bornand, mais en plus, il tire plus vite que son ombre.

La Norvège a le don de révéler des biathlètes talentueux. Le dernier en date? Un certain Martin Uldal, appelé une première fois en Coupe du monde au printemps 2022. Or le jeune homme de 23 ans n'avait plus été sélectionné depuis, concurrence interne oblige. Mais il a finalement effectué son retour au plus haut niveau à Hochfilzen la semaine dernière, grâce à de bons résultats obtenus sur le circuit secondaire.