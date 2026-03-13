Après le «chapeau-château», voici le «sac-maison»: Jaden Smith cultive une passion pour les accessoires très particuliers. getty/watson

Le «sac-maison» de Jaden Smith à 48 000 dollars indigne

Le fils de Will Smith et Jada Pinket-Smith, dont l'appétence pour les accessoires et les fringues excentriques n'est plus à démontrer, a partagé sa dernière trouvaille sur le compte TikTok de Vogue. Autant dire que les internautes n'adhèrent que très moyennement au concept.

Plus de «Divertissement»

Quand il s'agit de déployer des excentricités vestimentaires, Jaden Smith est un cas d'école. Le nepo-baby de 27 ans, dont le sens du style tout particulier a eu le don de le propulser à la tête de la création masculine de Louboutin, s'est taillé une réputation en abordant notamment un château sur la tête ou un chapeau de Schtroumpf en peluche violet.

Ça a le mérite d'être original. image: instagram

Mais ce chapeau-ci restera définitivement gravé dans les annales de la mode et des Grammy Awards. Image: CBS

A l'occasion du défilé Louis Vuitton, en pleine Fashion Week de Paris, cette semaine, Jaden a eu l'occasion de partager sa toute dernière acquisition. Et autant dire que c'est... original.

Interrogé par Vogue, l'acteur, chanteur et designer a exhibé fièrement son «sac-maison». «J’ai acheté ce nouveau sac incroyable», s'est enthousiasmé Jaden, en présentant la pièce maîtresse de son look, dans la vidéo.

«Il y a même un balcon dessus, et une chouette. C'est d'un niveau de détail incroyable. Tout le monde a fait un travail de dingue», dit-il en ouvrant le sac à main Louis Vuitton pour en révéler les tiroirs.

Présentation du «sac-maison» par son propriétaire: Vidéo: watson

Une pièce de mode très particulière, et pour cause: ce modèle, inspiré de la véritable propriété du fondateur historique Louis Vuitton, la Maison d'Asnières, qu'il a acquise en 1859, est une création de l'actuel directeur artistique Nicolas Ghesquière. Présenté lors de la collection printemps/été 2023, le bien nommé sac «Maison de Famille» coûte la bagatelle de 48 000 dollars.

Réalisée en cuir de vachette, cette pièce est dotée de ferrures dorées et d'un oiseau en émail perché sur le toit, tandis que de la neige artificielle coule le long des baies vitrées miniatures.

La malle Maison de Famille est hommage de Nicolas Ghesquière à la Maison d'Asnières, bâtisse historique de la famille Vuitton. image: Louis Vuitton

Avouez que ça claque. Getty Images Europe

Autant dire que le «niveau de détail» et toutes les heures de travail derrière cette dispendieuse pièce de maroquinerie n'ont pas suffi à enthousiasmer les internautes, qui se sont répandus en commentaires sous la publication de Vogue. Petit florilège:



«Ce sac coûte plus cher que ma maison» @Kdj

«Que le monde est-il devenu?» @cookiemonster18+

«J'ai littéralement perdu espoir pour l'humanité» @rock

«On touche le fond» @.

«Ridicule» @Shasha

«Que t'est-il arrivé, frère?» @𝕬𝖑𝖎

Bah, que Jaden se rassure! Les internautes n'ont jamais été réputés pour leur tolérance envers les frivolités des célébrités - en particulier quand elles coûtent cher. Nous, en tout cas, on se réjouit d'ores et déjà de découvrir sa prochaine folie vestimentaire.

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