Quelques mois après sa nomination à la tête de la direction artistique de Christian Louboutin Hommes, Jaden Smith a dévoilé sa première collection cette semaine. image: c.syresmith

La première collection de Jaden Smith pour Louboutin choque

Si sa nomination à la tête de la création masculine l'iconique maison parisienne a ulcéré les spécialistes (et, évidemment, les internautes), la première collection de Jaden Smith chez Christian Louboutin est une véritable surprise.

Plus de «Divertissement»

L'annonce, en septembre dernier, avait fait monter tous les connoisseurs et autres dénonciateurs des nepo babies sur leurs grands chevaux. Comment donc le fils aîné de Will et Jada Pinkett Smith, 27 ans, sans formation particulière, a-t-il bien pu se retrouver propulsé à la tête de l'une des plus prestigieuses maisons de chaussures du monde, autrement que par ses liens familiaux?

«J’ai été choqué et surpris quand Christian m’a contacté», admet l'intéressé lui-même dans les pages de Vogue, lors de la présentation de sa première collection capsule, ce mardi. Le jeune homme et le fondateur de la marque, Christian Louboutin, se sont rencontrés en 2019 à la Fashion Week de Paris. Ils sont restés en contact informel depuis.

Quant aux critiques sur son absence de formation de cordonnier, Jaden les a écartées délicatement du bout de l'orteil:

«Parfois, ceux qui n'ont pas de formation ne comprennent pas les règles et s'aventurent hors des sentiers battus, parfois de façon étrange. Ils ne savent pas où se situent les limites» Jaden Smith, dans Vogue

Quoi qu'il en soit, bien en a pris à Christian Louboutin, 62 ans, de désigner le jeune outsider à la tête de la collection hommes. Car les critiques de la presse spécialisée ont été non seulement surprises en bien, mais même franchement emballées.

La collection était exposée dans une installation artistique, installée au cœur d'un immeuble désaffecté derrière la gare Montparnasse. instagram: c.syresmith

«Alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que Jaden Smith cherche à dépoussiérer Louboutin à grands coups de sneakers, il s’est principalement concentré sur des modèles 'formels'», se réjouit le Figaro. Pendant que le magazine GQ assène: «Contre toute attente, le résultat est à la hauteur.»

«(Au-delà de la scénographie), il y avait aussi des chaussures. Et elles étaient magnifiques» GQ

«A en juger par cette démonstration, Jaden Smith a les capacités, le talent et la grâce pour se montrer très efficace dans ce rôle», conclut pour sa part le média Fashion Network.

Comme Jaden l'a expliqué lors la présentation, la plupart des modèles, en cuir, se veulent un hommage à l'ADN de la maison. Après avoir accepté le poste prestigieux, le chanteur et acteur a foncé aux usines de Campanie, en Italie, où se concentre la production de vêtements pour hommes de Louboutin, qui génère environ un quart de son chiffre d'affaires.

Mais trêve de compliments et de belles paroles, jugez plutôt par vous-même:

image: christian louboutin

image: christian louboutin

image: christian louboutin

image: christian louboutin

Ce modèle a particulièrement séduit les spécialistes. image: christian louboutin

image: christian louboutin

Evidemment, 2025 fait que Jaden Smith n'a pas eu le choix image: christian louboutin

Mais aussi de créations nettement plus zinzins. A commencer par ces mocassins à la forme improbable.

Ça n'a pas l'air super confortable, mais c'est le concept d'une paire de Louboutins. image: christian louboutin

Ou encore la TCT, «sorte de bottine technique entre la surchaussette de vélo et la guêtre de rando», comme le décrit très bien le Figaro.

image: christian louboutin

Ici, portées par leur concepteur en personne. instagram: c.syresmith

...Ou encore ces bottes poilues, façon pattes de poulet.

image: christian louboutin

Avouez, y'a un truc. Pour votre culture, il s'agit d'une «poule soie». wikipedia

Mais la paire qui a le plus intrigué est sans conteste cette sorte de Moon Boot rouge, qui a provoqué des réactions contrastées au sein de la rédaction, entre fascination, adoration, horreur et dédain.

Comptez 2450 euros pour cette création en fausse fourrure, qui comprend également un chapeau assorti. image: christian louboutin

L'auteure de ces lignes approuve à 100%. image: christian louboutin

Décidément, la tendance est aux poils... Les strings en poils pubiens de Kim Kardashian font réagir

A l'image de la rédaction de watson, les avis des internautes face à ces créations sont mitigés. Pendant que certains commencent déjà à économiser pour s'offrir ces bottes à poils entre Chewbacca et Astroboy, que d'autres critiques à l'œil acéré ont souligné la ressemblance de ce modèle avec celui de la Moon Boot signée par Jacquemus, de nombreux commentateurs peinent tout simplement à avaler la pilule du népotisme.



L'avenir nous dira si le tout jeune directeur artistique parviendra à briser les résistances de ses détracteurs.