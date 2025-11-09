Un jeu répétitif, mais sublime. Image: Nintendo

Le deuxième volet de Hyrul Warriors, le jeu Switch situé dans l'univers de The Legend of Zelda, fait office de préquelle à Tears of the Kingdom. On l'a testé.

Romain BeeFun / Jvmag.ch

L’attente est colossale! Depuis que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nous a laissés avec des centaines de questions sur le passé d’Hyrule, sur la Guerre menée par Ganondorf, sur Rauru, Sonia, et les origines de la tragédie, on rêvait d’y retourner. Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau débarque pour répondre à toutes ces interrogations, sur Switch 2.

La machine est d’ailleurs prête à montrer ses muscles. Mais en confiant ce pan crucial de l’histoire à Koei Tecmo, Nintendo ne prenait-il pas un risque? Celui de diluer un lore sacré dans la grande marmite répétitive du genre Muso, ce «beat them all» typiquement nippon issu de la franchise Dinasty Warrior ?

En terrain connu

Dès les premiers instants, Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau se veut rassurant. L’introduction nous plonge directement aux côtés d’une princesse Zelda perdue, non pas dans les ruines de son royaume, mais des millénaires en arrière. Rauru, Mineru, Sonia… ils sont là, et face à eux, un Ganondorf Gerudo charismatique et menaçant. Ce dernier bien décidé à s’emparer du trône.

Pour le fan de Tears of the Kingdom, c’est du pain béni. Chaque dialogue, chaque lieu, fait écho à ce que l’on a découvert. L’impatience de comprendre, de voir «comment tout a commencé» fait tout de suite irruption.

Et vous savez quoi ? La console suit. La fameuse Nintendo Switch 2 tient ses promesses. Le jeu tourne à 60 images par seconde et en 4K dockés sans jamais trembler des genoux.

Une surprise de taille

Les «Warriors», j’aime bien, mais sur la durée, la répétitivité m’achève. Et pire encore, j’avais peur d’une relecture avec des libertés scénaristiques qui viendraient contredire le canon installé par Nintendo. Mais mes craintes ont été très vite effacées. Ce nouveau Hyrule Warriors frappe fort. Le respect de la timeline est total. C’est une plongée en apnée dans le passé, et ça fait un bien fou.

Les premières heures sont grisantes, portées par cette fluidité impeccable et des panoramas qui, enfin, rendent justice à la direction artistique d’Hyrule. Le cœur du jeu reste, sans surprise, un beat them all. On court dans de grandes zones, on élimine des milliers d’ennemis. La recette est connue, mais la prise en main sur Switch 2 est excellente.

C’est immédiat, c’est jouissif. Koei Tecmo semble avoir pris conscience des critiques. Le studio a mis le paquet sur les sensations.

Chassez le naturel, il revient au galop

Chaque personnage dispose d’une palette de coups uniques et certains sortent vraiment du lot. Incarner Rauru, mon coup de cœur personnel, est un vrai plaisir. Ses attaques lumineuses sont dévastatrices, on ressent sa puissance à chaque combo. De manière générale, les combats sont spectaculaires, ça explose de partout et la fluidité constante permet d’apprécier ce chaos.

On sent qu’un vrai travail a été effectué afin de donner plus de punch et de style que dans les opus précédents. Mais voilà, le naturel revient au galop. Passé l’émerveillement des premières heures et la découverte des différents gameplay, le bât blesse là où on l’attendait, j’ai nommé: la répétitivité. C’est le gros point faible du titre. Les missions, malgré des objectifs scénarisés, se ressemblent fondamentalement toutes.

C’est le paradoxe de ce type de jeu et il faut le prendre comme tel. C’est un défouloir incroyable, techniquement maîtrisé ici, mais une expérience de jeu qui manque cruellement de profondeur et de variété sur le long terme.

Une technique très solide

Techniquement, par contre, le jeu est une vitrine. C’est simple, Les Chroniques du Sceau est le premier jeu qui m’a fait dire que oui, la Switch 2 en a sous le capot.

En phase de gameplay, c’est sublime. Les panoramas sont travaillés, les effets de lumière sont magnifiques, et l’anti-aliasing fait un travail impeccable. Voir une centaine de mobs se battre à l’écran sans que le framerate ne bronche d’un iota, c’est le genre de plaisir que l’on n’avait pas encore connu sur une console Nintendo portable.

Malheureusement, c’est là qu’intervient le deuxième paradoxe de ce jeu. Autant le gameplay est une démonstration technique, autant les cinématiques pré-calculées sont étonnamment en retrait. Elles semblent parfois plus floues, moins nettes que le jeu lui-même. C’est surprenant, on passe d’un jeu ultra-fluide à une vidéo qui manque de piqué. À la limite de nous sortir de l’immersion. C’est dommage, car ces scènes sont cruciales pour l’émotion et l’intensité du récit.

Un pioche en or, au bâton de bois

Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau est un titre contrasté. Ses points forts sont évidents. Il est fait d’une ambiance générale qui fait mouche: une fidélité à l’histoire de Tears of the Kingdom, des cinématiques poignantes et une VF de grande qualité. Cerise sur le gâteau, manette en main c’est un régal.

Cependant, en face, on a les tares indéboulonnables. On y retrouve une répétitivité qui s’installe (très) vite, une bande-son en retrait et ces étranges faiblesses techniques sur les cinématiques.

Là où il tire son épingle du jeu, c’est sur sa narration, puisqu’il n’est pas un simple défouloir. Au final, je trouve qu’il se savoure presque mieux comme un film interactif que comme un jeu sur le long terme. C’est une expérience à faire, mais pas forcément un grand jeu.

Malgré tout, si vous avez eu la chance de terminer Tears of the Kingdom, je ne peux que vous le conseiller de toute urgence. Pour les autres, l’expérience n’aura aucun sens. Commencez par Breath of the Wild, enchaînez sur sa suite et ensuite seulement, lancez-vous dans ce Hyrule Warriors 3 pour boucler la boucle.

C’est, selon les dires, le dernier opus dans cette timeline. Une façon un peu inégale, mais tout de même émouvante, de dire au revoir à cet univers avant que The Legend of Zelda ne prenne un nouveau départ.

Note générale : 6/10

+ La narration

+ Le gameplay

+ L'univers

+ La technique ​ - Répétitif

- Trop facile

- bande-son timide

- Les cinématiques