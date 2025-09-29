assez ensoleillé17°
Meryl Streep et Anna Wintour se sont rencontrées à Milan

Ana Wintour et Meryl Streep à Milan, lors défilé de la collection Dolce &amp; Gabbana printemps/été 2026.
Anna Wintour et Meryl Streep à Milan, lors du défilé Dolce & Gabbana, collection printemps/été 2026.Image: Vogue

Les «Diables» étaient réunis à Milan

Meryl Streep et Anna Wintour se sont rencontrées lors de la Fashion Week de Milan. L’actrice y incarnait un personnage inspiré de l’icône de la mode dans le film culte Le Diable s’habille en Prada.
29.09.2025, 14:5829.09.2025, 14:58
Sainath Bovay
Sainath Bovay

C’est une rencontre que les fans du célèbre Le Diable s’habille en Prada ne sont pas près d’oublier. Ce samedi 27 septembre à Milan, lors du défilé de la collection Dolce & Gabbana printemps/été 2026, l’impitoyable rédactrice en chef Miranda Priestly, du fictif magazine Runway incarnée par Meryl Streep, rencontrait la véritable Anna Wintour de Vogue. Aujourd'hui ex-rédactrice en cheffe de la célèbre revue de mode, Anna Wintour était l’inspiration principale du personnage joué par Meryl Streep dans le film sorti en 2006.

La rencontre:

Vidéo: instagram

Sur la vidéo publiée sur Instagram par le magazine Vogue, on pourrait croire que Meryl Streep est dans son personnage, puisque sappée comme jamais, elle arbore elle aussi des lunettes de soleil en intérieur, comme le fait constamment Anna Wintour en public.

Cette rencontre au sommet lors de la Fashion Week de Milan tombe à point nommé, puisque la suite du film culte, toujours réalisée par David Frankel, cinéaste du film original, est attendue le 1er mai 2026 au cinéma. Intitulé Le Diable s’habille en Prada 2, le long-métrage fera revenir Meryl Streep, Anne Hathaway et Emily Blunt dans leurs rôles du film original. L’iconique Stanley Tucci reprendra également son rôle de Nigel Kipling, le directeur artistique du magazine.

Ce film culte va avoir une suite

L’acteur était d’ailleurs présent aux côtés de Meryl Streep, puisqu’il a été aperçu assis au premier rang pour assister au défilé.

De quoi renforcer le sentiment d’incrédulité du public présent à cet événement. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Meryl Streep et Anna Wintour se rencontrent. En 2017, Vogue avait réalisé une discussion filmée entre les deux femmes. Un entretien publié sur la chaine YouTube du magazine.

On sait qui va succéder à Anna Wintour
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
On a testé: les nouveaux cookies Migros
Video: watson
