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Louane s'est mariée en toute discrétion avec Florian Rossi

PARIS, FRANCE - MARCH 11: Florian Rossi and Louane is seen during the Womenswear Fall/Winter 2025/2026 as part of Paris Fashion Week on March 11, 2025 in Paris, France. (Photo by Arnold Jerocki/Getty ...
La chanteuse Louane et le compositeur et instrumentiste Florian Rossi sont en couple depuis huit ans.Getty Images Europe

Cette star de la chanson française s'est mariée en toute discrétion

Louane et son compagnon de longue date, le musicien Florian Rossi, se sont dit «oui» ce week-end, à Pertuis, dans le Vaucluse, devant quelque 200 convives triés sur le volet.
18.05.2026, 15:0218.05.2026, 15:02

Un an après sa participation à l'Eurovision à Bâle, Louane avait d'autres chats à fouetter que de se planter derrière sa télévision pour regarder sa successeure en tant que représentante de la France, la chanteuse Monroe, tenter de remporter le concours. En effet, l'actrice et chanteuse vaquait à rien de moins que son propre mariage, ce samedi.

A la surprise générale, Louane a en effet épousé son chéri, le compositeur et instrumentiste Florian Rossi, avec lequel elle partage une petite fille, au cours d'une discrète cérémonie dans le Sud de la France. Parmi les célèbres convives ayant fait le déplacement figuraient Stromae, Mika, M. Pokora ou encore le rappeur Soprano. Le couple était fiancé depuis environ un an, sans avoir avancé publiquement de date de mariage.

Ce samedi 16 mai 2026, la chanteuse Louane, 29 ans, s’est donc mariée avec Florian Rossi, 35 ans, musicien de son état.
Image: Corbis Entertainment

C'est désormais chose faite. «Louane et son futur mari (Florian Rossi) voulaient une ville authentique, typiquement provençale, et qui dispose d’une belle église sur le plan architectural. Une église, aussi, qui puisse accueillir tous les convives, près de 200 au total», s'est ému le maire de Pertuis au sujet de cet événement hors du commun pour sa commune, auprès du quotidien La Provence.

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Autre exigence du couple?

«Ils ont évidemment demandé à ce qu’on soit très discret, et qu’il n’y ait pas de photo de prise le jour du mariage»
Aurélien Auclair, maire de Pertuis

Bien qu'un arrêté pour la circulation et le stationnement ait été ordonné sur la place Mirabeau et dans quelques rues adjacentes ce samedi, cela n'a pas empêché l'influent traqueur de célébrités Aqababe de mettre la main sur une poignée de clichés volés du mariage.

Ceci dit, tout s'est bien passé, comme n'a pas manqué de le souligner le maire de Pertuis, ravi que sa commune soit mise en lumière, à quelques semaines de la saison estivale. «On n’avait jamais vu une telle concentration de stars au même endroit en même temps. On a eu Johnny Hallyday, on a eu des personnalités importantes, mais là, c’est inédit, d’avoir dans un même espace Stromae, Soprano, Mika, M. Pokora notamment», s'est félicité Aurélien Auclair. (mbr)

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