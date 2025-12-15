en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Divertissement
Musique

Robbie Williams vient en Suisse en 2026

Robbie Williams se produira à Lausanne en 2026WCup Draw Soccer
Robbie Williams fait son grand retour en Romandie. image: Keystone

Robbie Williams se produira à Lausanne en 2026

A vos agendas! Robbie Williams annonce un concert à la Vaudoise aréna de Lausanne le 12 septembre 2026, avec un premier show à Zurich deux jours avant.
15.12.2025, 13:2315.12.2025, 13:23

Que tous les fans de Robbie Williams se réjouissent - et se préparent: le chanteur va poser ses amplis dans la capitale vaudoise.

La superstar britannique sera en effet de passage à Lausanne le samedi 12 septembre 2026, et se produira à la Vaudoise aréna. Il assurera également un premier show à Zurich, au Hallenstadion, le 10 septembre 2026.

Voilà une belle nouvelle pour les Romands qui n'ont pas accueilli le chanteur depuis 2015, à l'occasion du Paléo Festival. Les concerts 2026 permettront à l'interprète de Angels de présenter son nouvel album BRITPOP, qui doit sortir le 6 février prochain.

Le répertoire promet de beaux moments d'émotions, puisque, comme Robbie Williams l'expliquait dans les médias, cet opus est un véritable retour aux sources pour lui. La star a d'ailleurs décrit cet album comme celui qu'il aurait voulu sortir après avoir quitté Take That en 1995, à l'apogée du mouvement Britpop.

La candidate suisse de la Star Ac' et Mosimann ont un point en commun

Les billets seront disponibles sur Ticketcorner dès le jeudi 18 décembre 2025, à midi.

Image
source

(jod)

Si vous êtes branchés musique
Au Jazz, on a cru que J Balvin ne monterait jamais sur scène
Au Jazz, on a cru que J Balvin ne monterait jamais sur scène
de Margaux Habert
Qui est Rilès, le rappeur qui va faire trembler Festi'neuch?
Qui est Rilès, le rappeur qui va faire trembler Festi'neuch?
de Sainath Bovay, Noémie Pascalin
Ce génie des reprises va enflammer le Montreux Jazz Festival
Ce génie des reprises va enflammer le Montreux Jazz Festival
de Sainath Bovay, Noémie Pascalin
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
de Joanna Oulevay

Voici la tasse de café le plus cher du monde

Vidéo: extern / rest

Les 10 chauves les plus sexy

1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Comme le temps passe vite
15 ans après le tube qui l'a rendu mondialement célèbre, Justin Bieber est revenu sur les lieux du tournage de Baby. Voici ce qui s'est passé.
A moins d'avoir vécu paumé au beau milieu de la toundra arctique ou d'une grotte du massif du Vercors tout au long de l'an de grâce 2010, vous avez forcément adoré/détesté/ricané/soupiré/haussé les sourcils aux premières notes du refrain obsédant de Baby, il y a désormais 15 ans de cela (aïe, oui, ça fait mal).
L’article