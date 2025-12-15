Robbie Williams fait son grand retour en Romandie. image: Keystone

Robbie Williams se produira à Lausanne en 2026

A vos agendas! Robbie Williams annonce un concert à la Vaudoise aréna de Lausanne le 12 septembre 2026, avec un premier show à Zurich deux jours avant.

Que tous les fans de Robbie Williams se réjouissent - et se préparent: le chanteur va poser ses amplis dans la capitale vaudoise.

La superstar britannique sera en effet de passage à Lausanne le samedi 12 septembre 2026, et se produira à la Vaudoise aréna. Il assurera également un premier show à Zurich, au Hallenstadion, le 10 septembre 2026.

Voilà une belle nouvelle pour les Romands qui n'ont pas accueilli le chanteur depuis 2015, à l'occasion du Paléo Festival. Les concerts 2026 permettront à l'interprète de Angels de présenter son nouvel album BRITPOP, qui doit sortir le 6 février prochain.

Le répertoire promet de beaux moments d'émotions, puisque, comme Robbie Williams l'expliquait dans les médias, cet opus est un véritable retour aux sources pour lui. La star a d'ailleurs décrit cet album comme celui qu'il aurait voulu sortir après avoir quitté Take That en 1995, à l'apogée du mouvement Britpop.

Les billets seront disponibles sur Ticketcorner dès le jeudi 18 décembre 2025, à midi.

(jod)

