Vidéo: watson

Qui est cette Romande qui a gagné la finale de «The Voice»?

La chanteuse Lady O, 18 ans, a impressionné le jury et les téléspectateurs de l’émission de TF1 avec ses reprises et son style particulier. Ce samedi, sa prestation a été décisive pour remporter le concours.

Plus de «Divertissement»

Nos régions ont du talent! Cette fois, c’est dans le célèbre télé-crochet de TF1, The Voice, qu’une Suissesse s’est distinguée. Lady O, 18 ans, s’est frayé un chemin jusqu’à la finale de l’émission, qu'elle a remporté samedi.

L'autre Romande qui a marqué la télé: La Romande de la Star Academy se confie: «Je me réjouis de revenir»

Ce week-end s'est tenue l’ultime émission qui devait départager les quatre derniers talents de la saison 15 de The Voice.

On a retrouvé Tessa B dans l’équipe de Tayc, CJM’S chez Amel Bent, Hugo Derose pour représenter Lara Fabian, et notre fierté nationale, Lady O, chez Florent Pagny. L’interprète de Savoir aimer et membre du jury de l’émission a reconnu en la chanteuse vaudoise le potentiel d’une victoire. Il ne s'est pas trompé.

Cette dernière soirée a également été l'occasion de fêter les 15 ans de l’émission phare de TF1. Pour cette célébration, les candidats ont pu compter sur des invités prestigieux pour des prestations en duo. Ainsi, Helena, Christophe Willem, Suzane et Christophe Mae étaient présents aux côtés des quatre finalistes.

Pour le dernier round, la Suissesse s'est retrouvée face à CJM’S, qui a également réalisé une magnifique prestation.

Qui est Lady O?

Lady O, de son prénom Oriane, s’est distinguée dans les sélections avec une reprise singulière de Video Games de Lana Del Rey, qui a conquis trois des quatre coachs. Originaire de la région de Lavaux (VD), cette fille de vigneron baigne dans la musique depuis sa tendre enfance, où elle s’était tournée vers le violon.

Avec un père qui joue de la basse et un frère batteur, Oriane a grandi dans un univers musical qui lui a permis de construire le sien, loin des conservatoires, avec une approche très libre de la musique. Autodidacte, elle écrit, compose et produit elle-même ses chansons sous le nom de Lady O.

Durant l’émission, Lady O a montré l’étendue de son talent en interprétant divers registres. Après Lana Del Rey, Oriane a notamment chanté Mourir sur scène de Dalida, Have a Baby (With Me) de Daniel Caesar, ou encore Fais-moi une place en duo avec Julien Clerc. C’est finalement sa reprise de Vol de Céline Dion qui lui a valu sa place en finale.

La Vaudoise a d'ailleurs eu la chance d'interpreter l'une de ses compositions pour clore cette finale riche en émotions.