larges éclaircies
Spotify

Que vous réserve le «Spotify Wrapped 2025»?

C&#039;est sans surprises Bad Bunny qui remporte le trophée des artistes les plus écoutés sur Spotify en 2025.
La plateforme de streaming musical a sorti sa traditionnelle rétrospective propre à chaque utilisateur et révèle également les contenus les plus écoutés de l'année.
Sainath Bovay
Depuis 2015, Spotify a pris l’habitude de proposer, en fin d’année, son fameux «Wrapped». Un concept sous forme de rétrospective, repris notamment par ses concurrents, et qui n’en finit plus d’être copié, puisque même Strava et YouTube s’y sont mis.

Voici ce qu'il faut faire pour éviter l'augmentation de prix de Spotify

Disponible sur la page d'accueil de l'application mobile, ce diaporama de pages personnalisé permet à chaque utilisateur de (re)découvrir les artistes, les albums, morceaux et genres musicaux les plus écoutés de l'année. Un récap ludique qui affiche également le nombre souvent hallucinant des minutes écoutées et qui s'accompagne d'autres statistiques étonnantes.

Il y a deux nouveautés cette année, avec l’ajout des livres audio et un jeu intitulé Wrapped Party, qui permet de comparer ses résultats avec huit amis dans une sorte de jeu interactif. On note par ailleurs l'ajout d'un «Âge d’écoute» qui calcule la «jeunesse» de vos goûts musicaux. (Le mien étant de 43 ans, je le vis assez mal).

L&#039;algorithme fait une synthèse de l&#039;âge des morceaux que vous écoutez pour déduire la jeunesse de vos goûts musicaux.
Les artistes les plus écoutés sont...

La sortie du Spotify Wrapped 2025 permet non seulement de retrouver vos statistiques, mais également celles des autres auditeurs, qui sont près de 713 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Sur le trône de l'artiste le plus écouté en 2025 sur Spotify, on retrouve Bad Bunny, avec plus de 19 milliards d'écoutes cumulées sur toute l'année. Belle perf'!

Bad Bunny conclut l'année en triomphe

Derrière le rappeur portoricain, on retrouve Taylor Swift avec son dernier album The Life of a Showgirl, ainsi que The Weeknd, Drake et Billie Eilish dans le Top 5 des artistes les plus streamés. Juste derrière eux figurent notamment Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ariana Grande, l’Indien Arijit Singh, ainsi que le groupe mexicain Fuerza Regida.

Pour le classement des albums les plus écoutés, c'est aussi Bad Bunny qui domine avec DeBÍ TiRAR MáS FOToS, suivi par la bande originale du film d'animation K-Pop Demon Hunters. Ce sont ensuite Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish, SOS Deluxe: Lana de SZA et Short n' Sweet de Sabrina Carpenter qui complètent la liste.

Voici les 100 artistes suisses les plus écoutés sur Spotify

Ce qu'on peut retenir, c'est que l’année 2025 a été marquée par une belle effervescence dans le monde de la musique. Plusieurs artistes y ont émergé comme de véritables révélations, portés par des singles, projets ou albums qui ont rencontré un écho international, tandis que certains artistes aux succès évidents continuent de dominer les charts.

Outre la musique, le Spotify Wrapped 2025 intègre désormais pleinement les livres audio, un format sur lequel la plateforme de streaming mise énormément depuis la fin de l’année, ainsi que les podcasts. Dans cette catégorie, c’est The Joe Rogan Experience qui domine le classement des podcasts les plus populaires, tant aux États-Unis qu’à l’échelle mondiale. Quant aux livres audio, c’est le roman Fourth Wing de Rebecca Yarros qui trône au sommet du classement.

