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Céline Dion impacte déjà le tourisme à Paris avec ses concerts

Symbolic image: Money rain (Euro notes) from a blue sky Les concerts de Céline Dion vont rapporter gros
Certains disent que les concerts de la chanteuse québécoise pourraient engendrer plus d'un milliard d'euros de retombées.Image: montage

Céline Dion a déjà un impact massif sur le tourisme à Paris

Hôtellerie, restauration, commerces, les profits liés à la prochaine apparition de la star planétaire pourraient même dépasser le milliard, selon certaines estimations. Les acteurs du secteur comptent bien en profiter, et observent déjà de belles retombées.
18.04.2026, 11:5218.04.2026, 11:52
Katell PRIGENT / afp

Les fans de Céline Dion ne sont pas les seuls à se réjouir de la série de concerts de la chanteuse à l’automne à Paris: hôteliers, restaurateurs et commerçants y voient une manne financière qui pourrait atteindre des centaines de millions d’euros.

Bonne nouvelle pour les fans de Céline Dion

Alors que ce vendredi a eu lieu la vente des places restantes après les préventes, Alexandra Dublanche, présidente de Choose Paris Region, l’organisme qui promeut la région Ile-de-France, explique:

«On estime, pour les 16 concerts, entre 300 et 500 millions d’euros de retombées économiques»

Elle se base sur les «150-180 millions d’euros d’impact économique global» des quatre concerts de Taylor Swift à Paris en 2024.

Vanguélis Panayotis, du cabinet MKG Consulting, va plus loin en évoquant jusqu’à 1,2 milliard d’euros de retombées en comptant les transports ou encore les dépenses des équipes accompagnant la chanteuse, la logistique… «Pour l’hôtellerie, c’est à peu près 180 millions d’euros de recettes supplémentaires», selon lui.

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L’évènement a d’autant plus d’impact qu’il ne s’agit pas d’une tournée où l’artiste passe par d’autres pays.

Entre les 23 (premiers indices sur les concerts) et 31 mars, les recherches de clients pour des séjours à Paris prévus sur les dates de concerts de Céline Dion ont augmenté de 49% par rapport à la même période en 2025, selon le site de réservation Booking.com.

Le réseau Adagio, qui compte dix Apart’hôtels à La Défense - quartier où se dérouleront les concerts - et dans les alentours, observe une progression de 400% des réservations depuis l’annonce officielle des concerts «avec une montée en puissance de réservations en provenance de marchés habituellement sous-représentés, notamment le Canada et l’Australie», détaille le groupe à l’AFP.

Alexandra Dublanche souligne:

«On aura 500 000 spectateurs, dont un tiers d’internationaux»

Or, la clientèle étrangère «dépense plus».

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Didier Arino, directeur général de la société de conseil Protourisme, explique à l’AFP:

«Là où un francilien va dépenser 200 euros, un provincial va dépenser 500 euros et un client international 1200 euros»

Il ajoute:

«Ça fera du bien à Paris parce que la capitale, en ce moment, connaît une baisse du taux d’occupation des hôtels à cause de la situation internationale.»

Le directeur général des Galeries Lafayette, Arthur Lemoine, raconte qu’en plus des concerts parisiens de Taylor Swift, ceux de Lyon ont aussi, selon lui, «eu un impact sur l’activité des Galeries Lafayette de Paris». Il explique:

«C’étaient des concerts qui avaient duré deux jours. Donc, effectivement, la présence de Céline Dion pendant un mois et demi à Paris devrait bénéficier fortement à l’activité du boulevard Haussmann»

C'est là où se trouvent la plupart des grands magasins parisiens.

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La directrice générale France de Booking.com, Vanessa Heydorff, souligne:

«Les données que nous observons concernant le retour de Céline Dion confirment clairement que les grands événements musicaux sont un moteur de voyage.»

Pour Vanguélis Panayotis:

«L’événementiel qui draine des fans, que ce soit d’un chanteur, d’un artiste, d’une équipe de foot, est en train de devenir un marqueur extrêmement puissant de la consommation touristique qu’on observe vraiment partout.»

Il ajoute:

«Il y a un vrai enjeu stratégique à attirer des phénomènes et des événements de cette sorte, parce que ça génère des retombées économiques qui sont extrêmement fortes»

Le gig-tripping en pleine effervesence

Selon le site hotels.com, Céline Dion n’est effectivement pas la seule concernée par ce phénomène puisque, pour les concerts du groupe sud-coréen BTS, prévus en juillet, les recherches d’hébergement à Paris ont bondi de 590% dans les jours ayant suivi l’annonce des deux dates au Stade de France.

Vanessa Heydorff explique:

«Ce phénomène s’inscrit dans une tendance plus large appelée 'gig-tripping' (voyage à l’occasion d’un spectacle, ndlr.), où le concert devient le point de départ, mais pas la seule raison de réserver un voyage.»
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D’ailleurs, Choose Paris Région «va essayer effectivement de faire en sorte que cette 'clientèle concert' reste sur le territoire» en attirant la clientèle étrangère par exemple dans «des coins moins connus de la région Ile-de-France» comme la vallée de l’impressionnisme dans le Val-d’Oise, à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Monet.

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source: ap invision / charles sykes
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