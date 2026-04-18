Céline Dion a déjà un impact massif sur le tourisme à Paris
Les fans de Céline Dion ne sont pas les seuls à se réjouir de la série de concerts de la chanteuse à l’automne à Paris: hôteliers, restaurateurs et commerçants y voient une manne financière qui pourrait atteindre des centaines de millions d’euros.
Alors que ce vendredi a eu lieu la vente des places restantes après les préventes, Alexandra Dublanche, présidente de Choose Paris Region, l’organisme qui promeut la région Ile-de-France, explique:
Elle se base sur les «150-180 millions d’euros d’impact économique global» des quatre concerts de Taylor Swift à Paris en 2024.
Vanguélis Panayotis, du cabinet MKG Consulting, va plus loin en évoquant jusqu’à 1,2 milliard d’euros de retombées en comptant les transports ou encore les dépenses des équipes accompagnant la chanteuse, la logistique… «Pour l’hôtellerie, c’est à peu près 180 millions d’euros de recettes supplémentaires», selon lui.
L’évènement a d’autant plus d’impact qu’il ne s’agit pas d’une tournée où l’artiste passe par d’autres pays.
Entre les 23 (premiers indices sur les concerts) et 31 mars, les recherches de clients pour des séjours à Paris prévus sur les dates de concerts de Céline Dion ont augmenté de 49% par rapport à la même période en 2025, selon le site de réservation Booking.com.
Le réseau Adagio, qui compte dix Apart’hôtels à La Défense - quartier où se dérouleront les concerts - et dans les alentours, observe une progression de 400% des réservations depuis l’annonce officielle des concerts «avec une montée en puissance de réservations en provenance de marchés habituellement sous-représentés, notamment le Canada et l’Australie», détaille le groupe à l’AFP.
Alexandra Dublanche souligne:
Or, la clientèle étrangère «dépense plus».
Didier Arino, directeur général de la société de conseil Protourisme, explique à l’AFP:
Il ajoute:
Le directeur général des Galeries Lafayette, Arthur Lemoine, raconte qu’en plus des concerts parisiens de Taylor Swift, ceux de Lyon ont aussi, selon lui, «eu un impact sur l’activité des Galeries Lafayette de Paris». Il explique:
C'est là où se trouvent la plupart des grands magasins parisiens.
La directrice générale France de Booking.com, Vanessa Heydorff, souligne:
Pour Vanguélis Panayotis:
Il ajoute:
Le gig-tripping en pleine effervesence
Selon le site hotels.com, Céline Dion n’est effectivement pas la seule concernée par ce phénomène puisque, pour les concerts du groupe sud-coréen BTS, prévus en juillet, les recherches d’hébergement à Paris ont bondi de 590% dans les jours ayant suivi l’annonce des deux dates au Stade de France.
Vanessa Heydorff explique:
D’ailleurs, Choose Paris Région «va essayer effectivement de faire en sorte que cette 'clientèle concert' reste sur le territoire» en attirant la clientèle étrangère par exemple dans «des coins moins connus de la région Ile-de-France» comme la vallée de l’impressionnisme dans le Val-d’Oise, à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Monet.