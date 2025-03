Voici la programmation du Frauenfeld 2025.

Vous pourrez voir cette immense star à Frauenfeld

L'Openair de Frauenfeld, qui se déroulera du 10 au 12 juillet 2025, ne compte pas uniquement sur un programme hip-hop solide. Le festival a décidé de miser cette année sur une offre plus diversifiée.

La programmation du Frauenfeld est arrivée, et il y a pas mal de surprises. Le plus grand festival hip-hop en open air de Suisse a décidé de viser grand, en développant plusieurs axes à travers un concept revisité.

Pour commencer, la programmation va au-delà du hip-hop, pour convier une tête de liste pop et R&B ultra-mainstream et très connue: Justin Timberlake. Un coup de volant vers une atmosphère plus dansante, qui permettra de ravir un public plus diversifié.

Mais les gros noms du hip-hop ne sont pas oubliés. Le Frauenfeld accueillera notamment la légende du rap 50 Cent, Young Thug ou encore Ken Carson.

On aura également le plaisir de voir en live la rappeuse britannique qui a tant fait jaser sur les réseaux, Ceechynaa.

Deuxièmement, le nouveau concept, qui s'intitule «A Place Where Anything is Possible», comprend un panel inédit d'activités. Selon webradio.media, vous aurez l'occasion de tester le casino, la piste de karting ou encore le «Clubville» et ses sept dance floors.

Glamping au Frauenfeld 2025

Mais c'est surtout l'aspect suivant qui va intéresser ceux qui adorent les festivals sans goûter pour autant au côté «roots» de l'expérience: vous pourrez vous payer des upgrades permettant de passer du côté confortable de la force.

Vous aurez ainsi accès à la zone glamping, avec son glamping lounge. Suivant le prix que vous mettez, vous aurez droit à un matelas avec ou sans cadre de lit, toile qui absorbe la chaleur, tapis de sol, chaises, accès par chemin de bois, etc...

Si vraiment vous avez la cosse et avez envie d'une expérience premium, vous pourrez également vous offrir une cabine de luxe, avec réfrigérateur inclus.

1800 balles bien ou pas bien placés, ça dépend de votre style de vacances.

