Et si John Lennon avait inventé le clip vidéo?

Le «Lennon Wall» à Prague Getty Images Europe

Comment les gribouillages de John Lennon ont révolutionné la musique

Avec un petit film d'animation conçu pour promouvoir l'une de ses chansons, John Lennon aurait posé les bases du clip vidéo dès les années 1960.

Daniele Muscionico

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La nouvelle avait de quoi intriguer, et la chaîne britannique BBC ne s'y est pas trompée. Elle lui a réservé une place de choix dans ses programmes: des dessins inédits de John Lennon ont refait surface lors d'une vente aux enchères à Londres.

John Lennon excellait dans l'art du dessin. Image : Keystone

Pas moins de 240 petits dessins aux couleurs vives ont été découverts. Leur style est immédiatement reconnaissable: des traits simples, un humour vif, de l'ironie. Des dessins à l'image de leur auteur, musicien de génie, observateur critique de son époque et figure majeure de l'activisme dans le monde de la musique.

Montés en dessin animé, 240 dessins de John Lennon ont donné naissance, dans les années 1960, à une sorte de clip musical avant l’heure Image: Liverpool Beatles Museum

Doué et talenteux, Lennon dessinait depuis l'enfance. Son passage au Liverpool College of Art fut en revanche beaucoup moins brillant. Jugé peu assidu et peu motivé, il finit par être renvoyé après trois années passées à traîner davantage qu'à étudier. Mais cette déconvenue ne l'a pas laissé longtemps sur le carreau. A l'époque, il jouait déjà dans un groupe étudiant. Peu après, les Beatles allaient bouleverser l'histoire de la musique.

Un touche-à-tout de la pop culture

Les dessins ont attiré l'attention de l'un des plus grands spécialistes des objets de collection liés à la culture pop, Joseph Robert O'Donnell. La plupart des feuillets, datant du début des années 1960, étaient considérés comme perdus. Ils sont désormais exposés dans le cadre d'une exposition temporaire au Beatles Museum de Liverpool.

Lennon a conçu ces œuvres en collaboration avec l’artiste et scénariste américain Stephen Verona, qu’il aurait rencontré dans un pub londonien. Verona se fera plus tard connaître notamment pour avoir contribué à lancer la carrière de Sylvester Stallone.

Le cinéaste et le musicien partageaient une passion commune: ils adoraient griffonner au stylo-bille sur les nappes en papier des cafés et des pubs. Une habitude qui, manifestement, leur a parfois porté chance.

L'exposition temporaire au Beatles Museum de Liverpool Image: Getty

Cette découverte est également fascinante du point de vue de l'histoire de la communication visuelle. En effet, chaque feuillet comporte un mot tiré de la chanson I Feel Fine, écrite par John Lennon. Les Beatles l'avaient publiée en novembre 1964 sur leur huitième single. Elle est devenue un tube et est restée plusieurs semaines en tête des hit-parades.

Mis bout à bout, les 240 dessins reconstituent l'intégralité des paroles. Lennon les avait enchaînés pour créer un court film promotionnel mêlant animation, musique et paroles, intitulé She Said So. Pour les historiens des médias, et plus encore pour les fans des Beatles, ce dessin animé d'un peu moins de deux minutes est aujourd'hui considéré comme l'un des ancêtres du clip vidéo. En quelque sorte, un MTV avant l'heure.

La reconnaissance du monde de l'art

L'influence de She Said So sur la pop culture a été bien réelle. A sa sortie, ce petit film a été projeté et récompensé dans divers festivals internationaux. Même le prestigieux Museum of Modern Art de New York a salué le travail de Lennon en présentant le film aux côtés d'œuvres d'art reconnues. Dans l'histoire du pop art, She Said So est aujourd'hui considéré comme une expérimentation en avance sur son temps.

La bobine originale est conservée à la Library of Congress, à Washington. Les dessins, eux, seront bientôt libres d'accès. Une nouvelle preuve que l'histoire des Beatles est loin d'avoir livré tous ses secrets. (trad.: mrs)