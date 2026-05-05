La tournée des Pussycat Dolls serait victime d'un étrange phénomène

Le trio restant des Pussycat Dolls, Kimberly Wyatt, Nicole Scherzinger et Ashley Roberts (de gauche à droite). Image: www.imago-images.de

Censé marquer leur grand retour, la tournée des Pussycat Dolls est déjà confrontée à des couacs. A quelques semaines du coup d’envoi, le groupe annonce annuler presque toutes ses dates en Amérique du Nord. La faute, selon certaine, à une «fièvre des points bleus» qui sévit en ce moment dans l'industrie musicale.

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L'annonce de leur retour avait fait l'effet d'une petite bombe, en mars dernier. Avec un tout nouveau single, le girlsband iconique des années 2000 - désormais réduit à un trio - clamait son intention de remettre le couvert avec une tournée mondiale, «PCD Forever», censée débuter à le 5 juin Palm Desert, en Californie.

Mais ce concert, tout comme de nombreuses autres dates programmées en Amérique du Nord, vient d'être annulé quelques semaines seulement avant le lancement.

«Nous espérions présenter notre spectacle à nos fans du monde entier. Mais après avoir examiné de près notre plan pour l’Amérique du Nord, nous avons pris la décision difficile et déchirante d’annuler tous les concerts sur ce continent, à l’exception d’un seul», a déclaré la chanteuse principale Nicole Scherzinger sur Instagram.

Aujourd’hui, Nicole Scherzinger, Ashley Roberts et Kimberly Wyatt tentent un comeback en trio. Keystone

Aucun détail précis, comme la vente des billets ou des problèmes logistiques, n’a été évoqué. La seule apparition aux Etats-Unis aura donc lieu lors d’un festival de musique Pride à Los Angeles.

«Nous avons pu choisir un lieu aussi important pour nous, afin de nous produire avec nos fans et de les célébrer» Nicole Scherzinger

«La communauté LGBTQ+ nous a toujours apporté énormément d’amour et de soutien tout au long de notre carrière et nous nous sentons honorées de faire partie d’une famille choisie remplie de tant de joie, de fierté, de musique et de combats pour les droits. Une famille choisie qui peut représenter un substitut ou une alternative à des familles de sang.»

Une fièvre de points bleus

Désormais, les spéculations pointent une demande insuffisante. Selon Page Six Hollywood, la faute à «une fièvre de points bleus» («Blue Dot Fever») qui séviraient dans l'industrie musicale et qui toucheraient d'autres tournées, dont Post Malone, Zayn Malik ou encore Meghan Trainor. Le mot fait référence au point bleu qui indique une place encore disponible sur le plan de salle de Ticketmaster.

Un spécialiste chevronné du marché des billets spécule dans le tabloïd que la «Blue Dot Fever» fait rage parce que «tout le monde se défonce avec son propre stock».

«Les artistes vont-ils enfin réagir? Cela nuit aux fans. (...) Personne n’a acheté de billets — les prix sont tout simplement exorbitants. C’est une situation désastreuse» Une source de l'industrie du disque, dans Page Six Hollywood

Que les fans européens se rassurent toutefois: les concerts de la tournée «PCD Forever» des Pussycats Dolls au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe devraient toutefois être maintenus — notamment une date au Hallenstadion de Zurich, le 21 septembre.



(mbr, t-online)

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