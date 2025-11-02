La jeune Ambre et la Romande Léa ont tout donné sur le dernier prime de la Star Academy. image: tf1

Cette candidate de la Star Academy m'a arraché des larmes

On a regardé le troisième prime de la Star Academy diffusé sur TF1 ce samedi 1er novembre, pour que vous n'ayez pas à appuyer sur le bouton replay. Spoiler alert: la Romande Léa a dû se battre en duel. A-t-elle remporté la mise? On vous dit tout.

Ce samedi 1er novembre, j'en attendais beaucoup du prime de la Star Academy. Il avait vocation à me consoler des NRJ Music Awards, qui se sont déroulés au Palais des Festivals, à Cannes, ce vendredi 31 octobre. La cérémonie de remise de prix n'a rien offert de novateur ni de surprenant.

La Toile a surtout été déçue que le groupe de pop globale Katseye, dans lequel brille la Suissesse Manon, soit reparti bredouille après sa prestation, alors qu'il était nommé dans la catégorie «Révélation Internationale». Heureusement pour les fans du girls band, celui-ci devait se produire ce samedi soir sur le plateau de la Star Ac', aux côtés de l'élève Sarah.

Juste pour le plaisir... ...voici la prestation de Katseye lors des NRJ Music Awards 👆. Vidéo: twitter

Sarah, d'ailleurs, a ouvert les hostilités du prime avec brio sur Stand Up de Cynthia Erivo. Yeux revolvers, voix aussi stable que profonde: tous les signaux étaient au vert pour nous promettre, plus tard dans la soirée, une prestation d'enfer aux côtés de Katseye.

Nos académiciens ont été nettement moins impressionnants de justesse lors d'une reprise originale du tube de Ed Sheeran, Shape of You. Il faut dire que tout le monde ne semblait pas maîtriser la langue de Shakespeare. Ce fut en revanche un plaisir de voir le parrain (Ed) et la marraine (Charlotte Cardin) de l'édition leur emboîter le pas, et les notes.

Notre Suissesse Léa a offert une courte prestation sympathique sur le titre de Jungeli et Lénie A tes côtés. Un moment qui a compté pour les internautes, puisque Lénie a remporté le prix Collab/Duo francophone de l'année aux NMA grâce à cette chanson.

L'on a eu ensuite droit à la «battle du top 3», où Sarah, Ambre et Victor se sont affrontés sur J'avoue de Linh. Pour rappel, il y a un véritable enjeu à la clé à l'issue de ce défi: l'élève qui la remporte obtient une immunité pour la semaine suivante. Cette fois, c'est Ambre qui a su convaincre ses professeurs. La jeune candidate a décidément le vent en poupe, puisqu'elle a eu la chance de monter sur scène aux côtés de Kendji Girac lors des NRJ Music Awards.

Sarah avec le groupe Katseye

Enfin, le grand moment que j'attendais de pied ferme est arrivé: le tableau de Sarah, aux côtés de Katseye, sur leur titre ultra-populaire Gabriela. Pour rappel, la Romande Léa avait passé les auditions, tout comme Léane et Sarah, mais c'est cette dernière qui a été sélectionnée par le groupe lui-même.

Léa passe l'audition pour danser avec Katseye 👇 Vidéo: extern / rest

Petite anecdote, pendant les répétitions de la chorégraphie, la Toile a bruissé d'une polémique bien superflue. En effet, le professeur de danse Jonathan Jenvrin a trèèèèès légèrement modifié certains pas de la chorégraphie, ce qui a suffi à mettre les fans dans tous leurs états, et qui a généré une tonne de parodies et de commentaires aigris sur les réseaux. Sur TikTok, l'on pouvait notamment lire: «le coach a massacré la choré'» (ben ouais, on ne plaisante pas avec les masterfans dans le monde de la pop).

J'avais donc une petite crainte que Sarah se fasse encore chambrer par les internautes après sa prestation, mais que nenni! La jeune femme est littéralement devenue une septième membre du groupe le temps d'une chanson.

Malgré sa voix qui se déploie davantage dans les graves, elle a tenté d'aller chercher les aigus dissimulés çà et là dans Gabriela - pas toujours de façon réussie, mais le tableau n'en a pas été gâché. Malgré le fait que les internautes ont pointé du doigt son stress apparent, elle a réussi à faire sien le titre, tout en s'intégrant gracieusement dans le collectif. On peut donc dire que le défi a été relevé, bien que ce ne soit pas le meilleur de Sarah.

Nikos, à ce moment de la soirée, nous a fait une jolie surprise; il nous a garanti que Katseye devait revenir pour interpréter une deuxième chanson.

Ambre et des larmes

L'émotion n'est pas retombée avec Ambre, qui nous a bouleversés avec son auto-portrait. Son interprétation de Ecris l'histoire de Grégory Lemarchal a été appréciée par les internautes, mais c'est surtout son interprétation de Shallow de Lady Gaga qui a décoché des flèches passionnelles en plein dans mon petit coeur.

J'ai même lâché une petite larmichette quand sa grand-mère lui a fait une surprise en la rejoignant sur scène alors qu'elle chantait Nuit magique de Catherine Lara - un titre qu'elle venait de lui dédier. En ouvrant Twitter, j'ai été rassurée: je n'étais pas la seule. Tout comme Léa nous avait émus sur Et Bam lors du prime passé, Ambre a réussi à s'imposer grâce à sa sensibilité vocale et une intensité surprenante pour son jeune âge.

Ambre nous a fait vibrer 👇 Vidéo: instagram

Léa la Romande en duel

Enfin, ce fut au tour de la Romande Léa de tout donner dans un « face à face spécial chant » avec Anouk. Pour ce défi lancé par la professeure Sofia Morgavi, elles étaient accompagnées de Belinda Davids sur I have nothing de Whitney Houston. Tout le monde n'a pas apprécié. La voix d'Ambre partait parfois aux fraises, mais Léa était plus à l'aise, et a envoyé du pâté malgré quelques hésitations. C'est d'ailleurs elle qui a remporté la manche, une victoire bien méritée.

Un extrait de la prestation de Léa 👇 Vidéo: extern / rest

La prod' nous a ensuite offert un petit duo Théo/Léane sur Les filles d'aujourd'hui de Joyce Jonathan et Vianney, pour surfer sur l'alchimie qui existe entre les deux.

L'élève éliminé

Comme chaque semaine, trois élèves étaient assis sur le banc du condamné. Qui de Ema, Lenny, ou Noah, a dû quitter l'aventure ce samedi 1er novembre? Roulement de tambour, c'est finalement Lenny qui a dû faire ses valises, après deux semaines de compétition seulement.

Lenny a quitté l'aventure. tf1

Pour conclure, chose promise, chose due: Katseye a rempilé sur scène pour interpréter un deuxième tube, Gnarly.

Malgré quelques petits flops, le bilan de ce prime est donc sans appel:

