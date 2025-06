Zoë Më a représenté la Suisse à l'Eurovision. Image: keystone

Spotify a fait un incroyable cadeau à cette Fribourgeoise

Le nom et le visage de Zoë Më, candidate suisse de l'Eurovision, sont affichés dans l'un des endroits les plus célèbres et les plus fréquentés au monde: Times Square à New York.

Plus de «Divertissement»

Zoë Më n'a pas réussi à impressionner le public de l'Eurovision. Son zéro pointé lors du vote des téléspectateurs en témoigne. Certains affirmeront que sa chanson «Voyage» était tout simplement trop bonne pour le concours. Il est indéniable que la chanteuse fribourgeoise de 24 ans a beaucoup à offrir, et que son talent commence à trouver son public.

Spotify vient d'en fournir une nouvelle preuve. Le plus grand service de streaming musical au monde a fait de la jeune chanteuse suisse l'égérie d'une playlist mensuelle spéciale. Cela lui a valu l'honneur d'apparaître sur un écran plus grand que nature à Times Square, à New York, contemplant les milliers de personnes qui traversent chaque jour ce célèbre carrefour de Broadway.



La chanteuse a confié à 20 Minuten être restée sans voix en voyant la photo. Surtout qu'elle l'a appris de manière inattendue:

«Pendant les répétitions pour mes concerts au festival, mon guitariste s'est soudain exclamé: "Oh mon Dieu, Zoë, c'est vrai?" et m'a montré la photo»

Le fait d'apparaître en si grand à Times Square était «plus surréaliste que de participer au Concours Eurovision de la chanson.»

Spotify utilise l'image de Zoë Më pour une campagne en faveur de l'égalité. Avec la playlist «Equal GSA», le géant suédois du streaming souhaite soutenir le travail des femmes et des musiciens non binaires. Chaque mois, Spotify sélectionne une artiste féminine, dont la promotion est ensuite assurée par la publicité. De nombreuses ambassadrices enregistrent ainsi une hausse significative de leur audience.

Voici une capture d'écran de la vidéo de Zoë Më. Image: screenshot tiktok

Zoë Më, qui est enseignante de formation, saura certainement profiter de ce coup de pouce publicitaire, même si, sa chanson Eurovision «Voyage» a déjà conquis le monde avec 9,5 millions de stream sur Spotify. (con)

Les 10 flops de l'Eurovision Vidéo: watson