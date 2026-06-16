Pourquoi le nouvel album des Stones est une si bonne surprise

Foreign Tongues, le nouvel album des Rolling Stones, est un concentré de plaisir. Getty Images North America

A plus de 80 ans, Mick Jagger et Keith Richards semblent avoir retrouvé une seconde jeunesse créative. Trois ans seulement après Hackney Diamonds, les Rolling Stones reviennent avec Foreign Tongues, un album porté par le plaisir de jouer, la réconciliation de ses deux figures emblématiques et une étonnante urgence artistique.

Stefan Künzli / ch media

Plus de «Divertissement»

Ils l’ont encore fait. A peine trois ans après Hackney Diamonds, les Rolling Stones reviennent déjà avec Foreign Tongues. La véritable surprise n’est toutefois pas l’album lui-même, mais la vitesse à laquelle il a été réalisé. Pour Hackney Diamonds (2023), les fans avaient dû patienter 18 ans. Les Stones traversent manifestement une période de créativité exceptionnelle, à un stade avancé de leur carrière.



«Ce furent des semaines très intenses et nous avons travaillé aussi vite et aussi concentrés que possible» Mick Jagger

Sur le plan stylistique, Foreign Tongues s’inscrit dans la continuité du très acclamé Hackney Diamonds, qui proposait déjà une large palette de morceaux influencés par le rock, le blues, la country et le punk. En réalité, seuls trois titres environ peuvent être considérés comme de véritables brûlots typiquement stonesiens. Ces morceaux n’apportent d’ailleurs que peu d’éléments nouveaux au catalogue de la plus ancienne formation de rock’n’roll encore en activité.

«Une question de plaisir»

Le plaisir, en revanche, est omniprésent. L’enthousiasme qui régnait dans les studios Metropolis de Londres se ressent dès le morceau d’ouverture, Rough And Twisted. Ce blues énergique et classique se transforme progressivement en une explosion collective débridée lors de son final. «Pour moi, tout est avant tout une question de plaisir», confirme le guitariste Keith Richards.

«J’ai la chance de pouvoir faire cela et j’espère que cela durera encore longtemps» Keith Richards

C’est peut-être aussi pour le plaisir que les Stones ont repris You Know I’m No Good d’Amy Winehouse. Ils imposent au morceau leur signature sonore faite de guitares rugueuses, mais l’original de 2006 demeure inégalé.

L’ambiance festive qui régnait dans le studio londonien a probablement aussi été alimentée par la présence d’invités prestigieux tels que Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith (The Cure) ou encore Chad Smith (Red Hot Chili Peppers). Leur empreinte sur l’album reste toutefois discrète, tout comme la courte contribution de Charlie Watts, que l’on entend lors de l’une de ses dernières séances d’enregistrement avant sa mort en 2021.

Le véritable intérêt de l’album réside cependant dans les morceaux où les Stones sortent de leur zone de confort et s’aventurent hors des sentiers battus. C’est le cas de Jealous Lover, un titre soul aérien qui souffle comme une brise fraîche au cœur de l’été. Mick Jagger y retrouve même son registre en falsetto, comme à l’époque de sa période disco sur Emotional Rescue (1980). Ou encore de Never Wanna Lose You, où les lignes de basse disco de Darryl Jones se heurtent aux riffs de guitare rugueux typiques de Keith Richards.

Le joyau du disque est sans doute Back In Your Life, une magnifique ballade de plus de six minutes enrichie de cuivres et portée par un long solo de guitare signé Ron Wood.

Des refrains pop efficaces et faciles à reprendre

L’effort des Stones pour écrire des refrains accrocheurs et fédérateurs est perceptible à chaque instant. Cet objectif est particulièrement réussi sur le morceau country mélancolique Ringing Hollow, sur le single déjà dévoilé In the Stars ainsi que sur Side Effects, où le groupe se permet même le luxe d’un double refrain.

Le regain de créativité des Rolling Stones semble avant tout s’expliquer par la réconciliation de leurs deux figures dominantes, Mick Jagger et Keith Richards, après des années de piques et de rivalités. Le succès de Hackney Diamonds paraît leur avoir redonné le goût de l’écriture.

Principal moteur du groupe, Mick Jagger, qui fêtera ses 83 ans le 26 juillet, paraît déterminé à exploiter pleinement le temps créatif qu’il lui reste. Le rythme que les Stones maintiennent à un âge aussi avancé est probablement lié à une conscience plus aiguë du temps qui passe. Leur travail est marqué par une remarquable urgence, comme s’ils refusaient de laisser perdre le moindre instant.

Pour les fans, c’est une excellente nouvelle. Tout porte à croire que Foreign Tongues ne constituera pas le dernier chapitre de l’histoire du groupe. Plusieurs chansons inédites dormiraient encore dans les archives des Stones.

L'album sortira le 10 juillet. image: the rolling stones

Les perspectives sont moins réjouissantes pour les fans suisses qui espèrent encore voir les Stones sur scène. Un concert prévu en 2022 au stade du Wankdorf à Berne avait dû être annulé après que Mick Jagger a contracté le Covid-19, et aucune grande tournée liée au nouvel album n’est actuellement envisagée.

Keith Richards pourrait en être la raison. S’il paraît remarquablement en forme pour ses 82 ans, l’arthrite dont il souffre depuis plusieurs années limite de plus en plus la mobilité de ses mains. Dans ce contexte, Foreign Tongues fait figure de lot de consolation pour tous ceux qui espèrent encore assister à un nouveau concert des Rolling Stones en Suisse.

(The Rolling Stones: Foreign Tongues (Universal). Sortie prévue le 10 juillet.)

(traduit et adapté par mbr)

Vidéo: watson