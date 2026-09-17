bien ensoleillé12°
DE | FR
burger
Divertissement
Musique

Les Foudres 2026: la cérémonie du metal français revient au Bataclan

Les Foudres, cérémonie de récompenses du métal célébrée au Bataclan, seront diffusées pour la première fois en prime time le 10 décembre sur France 4, ont indiqué jeudi les organisateurs à l&#039;AFP.

Les Foudres reviennent au Bataclan et il y a une grosse nouveauté

Les Foudres remettent le couvert. La cérémonie qui récompense le meilleur du metal français reviendra en décembre au Bataclan et, nouveauté de taille, sera diffusée en première partie de soirée sur France 4. Avec du Gojira, du Hellfest et, promettent les organisateurs, toujours autant de slams.
17.09.2026, 09:4917.09.2026, 09:49

Le metal français s’apprête à faire trembler le prime time. Après une première édition en 2025, les Foudres seront de retour le 10 décembre au Bataclan, à Paris. Et la cérémonie de récompenses consacrée à la scène metal bénéficiera cette fois d’une exposition inédite: elle sera diffusée pour la première fois en première partie de soirée sur France 4.

Pas question pour autant de profiter de cette nouvelle vitrine pour polir les guitares et assagir les pogos. «La cérémonie restera très metal, avec les codes du metal», promet Hélène Calmels, directrice du Bataclan.

«C’est génial d’être en prime! Ce n’est pas pour rendre le metal plus consensuel ou le dénaturer, mais pour valoriser cette scène peu connue du grand public»
Hélène Calmels, directrice du Bataclan

Derrière les Foudres, on retrouve Paris Entertainment Company – qui exploite également l’Accor Arena et l’adidas arena – ainsi que la Fédération des Musiques Métalliques. Leur ambition: braquer les projecteurs sur un genre dont le succès dépasse largement le cercle des initiés.

Il faut «faire savoir que cette scène est gigantesque, foisonnante, qu’il y a un écosystème tout autour, très professionnel», explique Arnaud Millard, directeur de la programmation de Paris Entertainment Company.

Metallica a-t-il bien vieilli? On est allé vérifier à Zurich
Metallica a-t-il bien vieilli? On est allé vérifier à Zurich

Les lauréats de la première édition en sont une jolie démonstration. Récompensé en 2025, Gojira avait déjà bénéficié d’une exposition planétaire grâce à sa prestation remarquée lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris. Le groupe français continue depuis de remplir les salles outre-Atlantique et doit notamment jouer à guichets fermés aux Etats-Unis vendredi. Autre lauréat de 2025, le groupe marseillais Landmvrks est actuellement en tournée en Amérique latine.

Le Hellfest entre dans la danse

Pour sa deuxième édition, le palmarès des Foudres va d’ailleurs s’étoffer. Deux nouvelles récompenses feront leur apparition: celle de l’artiste international de l’année et celle de la meilleure performance française au Hellfest, le festival de Clisson devenu l’une des grandes références mondiales des musiques extrêmes. Au total, neuf des quatorze catégories seront soumises au vote du public à partir du 19 octobre.

«J’ai connu la descente»: Mosimann se confie sur sa folle rentrée
«J’ai connu la descente»: Mosimann se confie sur sa folle rentrée

Et puisqu’une cérémonie consacrée au metal sans concert manquerait légèrement de décibels, quatre formations se produiront en live au cours de la soirée. Au programme: la «brutal pop» de Sun, projet de la chanteuse et guitariste franco-allemande Karoline Rose Sun, le metalcore d’Ashen, le post-metal d’Alta Rossa et l’univers beaucoup plus difficile à ranger dans une case d’Igorrr.

«C’est un style indéfinissable, la performance live est extraordinaire, visuellement et en termes de son, c’est une grosse claque»
Arnaud Millard à propos de ce dernier

Le public pourra lui aussi participer à la fête puisque la cérémonie sera ouverte aux spectateurs, installés en fosse. Avec une dernière requête de la patronne du Bataclan: «On espère qu’il y aura encore des slams comme l’an dernier!» (mbr/afp)

Si vous êtes branchés musique
Angèle va passer par la Romandie pour sa nouvelle tournée
Angèle va passer par la Romandie pour sa nouvelle tournée
Le nouvel album «sans âme» de Chris Brown se fait défoncer par la critique
Le nouvel album «sans âme» de Chris Brown se fait défoncer par la critique
Trump a donné des «sueurs froides» à ce festival romand
Trump a donné des «sueurs froides» à ce festival romand
de Fred Valet
Harry Styles lance sa tournée unique: voici à quoi s'attendre
Harry Styles lance sa tournée unique: voici à quoi s'attendre
de Jérémie Crausaz
Kylie Minogue raconte enfin ce qu’elle cachait depuis 2021
Kylie Minogue raconte enfin ce qu’elle cachait depuis 2021
de Nadja Zeindler
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
de Joanna Oulevay
Vidéo: watson

Les nouvelles images de GTA VI

1 / 25
Les nouvelles images de GTA VI
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Les fans de Tolkien vont découvrir l’un de ses héros les plus sombres
Les fans de J.R.R. Tolkien ont droit à une nouvelle plongée dans les origines de son imaginaire. L’histoire de Kullervo, un récit de jeunesse encore inédit en français, arrive cette semaine en librairie.
Un texte de jeunesse de J.R.R. Tolkien, jusqu’ici inédit en français, sort ce jeudi. Intitulé L’histoire de Kullervo, ce court roman inachevé permet de découvrir les premières fondations de l’univers littéraire du futur auteur du Seigneur des Anneaux.
L’article