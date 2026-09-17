Les Foudres reviennent au Bataclan et il y a une grosse nouveauté

Les Foudres remettent le couvert. La cérémonie qui récompense le meilleur du metal français reviendra en décembre au Bataclan et, nouveauté de taille, sera diffusée en première partie de soirée sur France 4. Avec du Gojira, du Hellfest et, promettent les organisateurs, toujours autant de slams.

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Le metal français s’apprête à faire trembler le prime time. Après une première édition en 2025, les Foudres seront de retour le 10 décembre au Bataclan, à Paris. Et la cérémonie de récompenses consacrée à la scène metal bénéficiera cette fois d’une exposition inédite: elle sera diffusée pour la première fois en première partie de soirée sur France 4.

Pas question pour autant de profiter de cette nouvelle vitrine pour polir les guitares et assagir les pogos. «La cérémonie restera très metal, avec les codes du metal», promet Hélène Calmels, directrice du Bataclan.

«C’est génial d’être en prime! Ce n’est pas pour rendre le metal plus consensuel ou le dénaturer, mais pour valoriser cette scène peu connue du grand public» Hélène Calmels, directrice du Bataclan

Derrière les Foudres, on retrouve Paris Entertainment Company – qui exploite également l’Accor Arena et l’adidas arena – ainsi que la Fédération des Musiques Métalliques. Leur ambition: braquer les projecteurs sur un genre dont le succès dépasse largement le cercle des initiés.

Il faut «faire savoir que cette scène est gigantesque, foisonnante, qu’il y a un écosystème tout autour, très professionnel», explique Arnaud Millard, directeur de la programmation de Paris Entertainment Company.

Les lauréats de la première édition en sont une jolie démonstration. Récompensé en 2025, Gojira avait déjà bénéficié d’une exposition planétaire grâce à sa prestation remarquée lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris. Le groupe français continue depuis de remplir les salles outre-Atlantique et doit notamment jouer à guichets fermés aux Etats-Unis vendredi. Autre lauréat de 2025, le groupe marseillais Landmvrks est actuellement en tournée en Amérique latine.



Le Hellfest entre dans la danse



Pour sa deuxième édition, le palmarès des Foudres va d’ailleurs s’étoffer. Deux nouvelles récompenses feront leur apparition: celle de l’artiste international de l’année et celle de la meilleure performance française au Hellfest, le festival de Clisson devenu l’une des grandes références mondiales des musiques extrêmes. Au total, neuf des quatorze catégories seront soumises au vote du public à partir du 19 octobre.

Et puisqu’une cérémonie consacrée au metal sans concert manquerait légèrement de décibels, quatre formations se produiront en live au cours de la soirée. Au programme: la «brutal pop» de Sun, projet de la chanteuse et guitariste franco-allemande Karoline Rose Sun, le metalcore d’Ashen, le post-metal d’Alta Rossa et l’univers beaucoup plus difficile à ranger dans une case d’Igorrr.

«C’est un style indéfinissable, la performance live est extraordinaire, visuellement et en termes de son, c’est une grosse claque» Arnaud Millard à propos de ce dernier

Le public pourra lui aussi participer à la fête puisque la cérémonie sera ouverte aux spectateurs, installés en fosse. Avec une dernière requête de la patronne du Bataclan: «On espère qu’il y aura encore des slams comme l’an dernier!» (mbr/afp)

Vidéo: watson