Cette star suisse fera vibrer Coachella

Cette star suisse va se produire à Coachella
La Suissesse Manon et son groupe Katseye vont se produire à Coachella 2026. Tout comme Justin Bieber, Sabrina Carpenter et Karol G.

Cette star suisse fera vibrer Coachella

La programmation de l'édition 2026 de Coachella a été dévoilée, et il y a de belles surprises: Justin Bieber fera son grand retour sur scène, ainsi qu'une star suisse, accompagnée de son groupe de pop globale.
16.09.2025, 20:5816.09.2025, 20:58

La programmation de l'édition 2026 Coachella est enfin tombée, et il faut bien le dire, c'est savoureux! Cette année, l'événement musical ultra-prisé se tiendra sur deux week-ends de trois jours, du 10 au 12 avril puis du 17 au 19 avril.

Evidemment, tout le monde ne parle que du fer de lance de cette programmation, Justin Bieber, qui fera son grand retour sur scène à cette occasion. Sa dernière performance scénique, rappelle BFM, c'était en mars 2023 au festival Rolling Loud à Las Vegas.

Vous retrouverez également la showgirl la plus délicieusement polémique du moment, Sabrina Carpenter, laquelle a récemment dévoilé son dernier album, Man's best friend. Tout comme son collègue Bieber, qui viendra certainement faire résonner ses dernières galettes surprise intitulées Swag et Swag II.

Le nouvel album de Justin Bieber est une jolie déception

Les festivaliers de Coachella seront également graciés par la présence de Karol G, de la popstar Addison Rae, du rappeur Young Thug et des groupes de rock The XX et The Strokes. Un panel, il faut le dire, qui a de la gueule, et qui fait également la part belle à la musique électro, avec Major Lazer, Boys Noize, Duke Dumont, Armand Van Buuren ou encore DJ Anyma.

Demandez la prog' 👇

Une Suissesse «in da place»

Nouvelle qui nous fait extrêmement plaisir, c'est qu'on pourra admirer (si on a une petite fortune à débourser pour s'y rendre) une Suissesse qui monte toujours plus haut, à Coachella! Le groupe de pop globale Katseye, qui compte la Zurichoise Manon, va en effet s'y produire pour la première fois - une annonce qui intervient quelques jours seulement après que les six filles ont raflé un prix au VMAs, celui de la «Performance Push» de l'année pour leur chanson Touch.

@katseyeworld better than yours #KATSEYE #KATSEYE_Manon #KATSEYE_Daniela #KATSEYE_Lara @Doja Cat ♬ оригинальный звук - Spotify music 🧊
(La Suissesse Manon est au centre) Katseye a rendu le monde fou avec la campagne Gap.

On a trop de choses à dire sur Katseye 👇

La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
Pourquoi cette Suissesse star de Netflix divise la Toile

Désormais, le groupe rayonne au niveau mondial, alors que leur campagne pour Gap est devenue virale, et que leur performance au festival de Lollapalooza cet été a ébahi la Toile. On en attend donc pas moins d'elles pour l'édition 2026 de Coachella!

Vidéo: YouTube/KATSEYE
Une Suissesse et son groupe font la «leçon» à Sydney Sweeney

On retrouvera également sur une des scènes californiennes le duo électro zurichois Adriatique.

Clairement, une édition à ne pas manquer!

(jod)

Si vous êtes branchés musique
partager sur Facebookpartager sur X
partager sur Facebookpartager sur X
