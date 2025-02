Le clip d'Aya Nakamura pour son morceau Djadja a atteint le milliard de vues ce dimanche sur YouTube. Keystone

La Toile ne comprend rien au refrain du nouveau Aya Nakamura

Les internautes se déchirent sur la définition du titre «Chimiyé», le dernier gimmick phare employé par Aya Nakamura.

L'année 2025 commence en bombe pour Aya Nakamura. Pour commencer, son clip Djadja a fait de belles statistiques: il a atteint le milliard de vues ce dimanche sur YouTube. Une belle performance, si l'on compte que c'est la quatrième chanson en français à atteindre ce cap, après Dernière Danse de Indila, Papaoutai de Stromae, et Ego de Willy William, rappelle BFMTV. Djadja, devenu viral aussi à l'étranger, avait permis à son interprète d'atteindre une renommée internationale.

Non contente de continuer à encaisser du gros chiffre sur un son lâché en 2018, Aya a également sorti un nouveau titre jeudi dernier, deux ans après la sortie de son dernier album. Intitulé Chimiyé, il a été réalisé en collaboration avec deux rappeurs: Alpha Wann et Doums. Le visuel est signé du réalisateur Bastien Sablé, déjà aux commandes des deux gros succès Copines et Djadja. Fringues old style, joli pavillon dans une rue résidentielle, accessoires bling: le clip, dans une vibe rétro et un créneau très «girl power», est un clin d'œil aux codes R&B des années 90. Quant aux paroles, Aya a fait du Aya:

"Il veut la maison, il veut les enfants, il me parle en chimi-chimiyé…

Les internautes ont eu le temps de dévorer et décortiquer le morceau durant le week-end, et un mot semble soulever de nombreux sourcils: que diable signifie «chimiyé»?

Ce dernier renvoie à un gimmick (mot ou une onomatopée qui revient plusieurs fois dans un morceau de façon à le rythmer) très reconnaissable dans le monde de la musique, et repris par de divers artistes. Certains se rappellent avoir entendu «Shimmy Shimmy ya» de la bouche de Jason Derulo dans Swalla. D'autres se rappellent qu'il a franchi les lèvres de la chanteuse Shy'm a de nombreuses reprises.

D'autres ne jurent que par le titre On & On de Missy Elliott.

«Shimmy shimmy ya, shimmy yo, she ya

Let me grab the microphone and I'ma take it away» On & On de Missy Elliott

Sur la Toile, tout le monde y est allé de sa petite opinion. Certains ont fait preuve d'une belle créativité.

«Je pense que c’est Chimie + yeah = chimiyé» source

De la danse , en passant par le rap ...

Selon RTBF, Chimiyé semble être plus probablement inspiré d'un morceau culte, Shimmy Shimmy ya du rappeur américain Ol Dirty Bastard. Mort en 2004 à l'âge de 35 ans, Russell Tyrone Jones (de son vrai nom) est l'un des membres fondateurs du groupe légendaire Wu-Tang Clan. Shimmy Shimmy Ya est un titre phare de son album Return to the 36 Chambers: The Dirty Version, sorti en 1995. Un riff de piano indélébile et un refrain entêtant ont rendu le titre inoubliable, ce qui explique que les générations suivantes n'ont pas hésité à reprendre le gimmick à leur sauce.

La définition que met le rappeur derrière l'expression n'est pas définie pour sûr, mais originellement, «shimmy» vient d'un pas de danse jazz frémissant des années 1920 «qui consistait, pour une femme, à bouger son torse pour faire rebondir sa poitrine», écrit le Parisien. Un move vibrant perçu comme assez provocateur à l'époque.

...au charabia

Pas de signe de pas de danse spécifique dans le dernier titre d'Aya Nakamura, cela dit. C'est dans les autres paroles qu'il faut chercher la petite bête. L'artiste franco-malienne semble bien plus faire correspondre «chimiyé» à un homme «beau parleur», avance le média Demotivateur.

«Tu me parles de quoi? Cette vie-là tu la connais pas. J’aime pas quand tu parles beaucoup. J’préfère quand t’es dans l’action.»

Quoi qu'il en soit, les fans sont ravis que la queen «shimmie» au haut des charts, huit mois après la sortie de son précédent single 42. De quoi entretenir l'espoir d'un nouvel album, alors que DNK (son quatrième opus) remonte déjà à 2023.