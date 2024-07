Aya Nakamura sur le Pont des Arts, une image qui restera.

Aya Nakamura a pris sa revanche

Le medley proposé par Aya Nakamura lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques vendredi soir est devenu viral sur les réseaux, malgré de nombreuses critiques. Celui-ci mêlait son propre répertoire à celui de l'immense Charles Aznavour.

Après des mois de polémiques, de piques et punchlines plus ou moins douteuses à destination de la chanteuse franco-malienne, le couperet est tombé vendredi soir: Aya Nakamura a bel et bien chanté lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Et quelle prestation!

La chanteuse de 29 ans a offert un medley de son cru dans le cadre du quatrième tableau de la cérémonie, intitulé Egalité. Le medley mélangeait ses tubes Pookie et Djadja, ainsi que des titres cultes de Charles Aznavour, dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance. Sa prestation était accompagnée de 60 musiciens de la garde républicaine et de 36 choristes du cœur de l'Armée rouge.

Malgré quelques couacs tout de même perceptibles (la chanteuse n'a notamment pas toujours respecté fidèlement son play-back, et semble avoir légèrement oublié ses danseuses à un moment donné), une grosse partie des internautes ont adoré cette audacieuse proposition.

Il faut dire que sa chanson mélangeait deux répertoires aux antipodes l'un de l'autre. Aya a d'abord défilé à grands pas sur un remix de La Bohème, avant de chanter des paroles à sa sauce du titre culte For me Formidable.

Evidemment, un passage phare de la chanson a été intégré et légèrement modifié pour mieux faire un pied de nez à tous les «haters» de la star francophone la plus streamée dans le monde:

L'original «Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire

Chérie, pour te plaire

Dans la langue de Molière»

Autre symbole fort, l'interprète de Comportement s'est produite sur le Pont des Arts, devant le bâtiment de l'Institut de France, siège de l'Académie française. On peut donc dire qu'Aya a fait danser la célèbre Académie!

Ultime revanche pour celle qui a dû essuyer de nombreuses critiques et des remarques racistes en amont de la cérémonie, sa chanson-medley est devenue virale sur les réseaux. A tel point que le directeur musical de l'événement, Victor Le Masne, a assuré à BFMTV que toute la bande-son du spectacle - dont la partie d'Aya - pourrait bientôt se retrouver sur les plateformes.

20 Minutes France affirme de son côté que le groupe de métal Gojira et L'hymne à l'amour «explosent les compteurs sur Spotify». Et sur TikTok, de nombreux jeunes cherchent la version originale de For me formidable.

De nombreux internautes se sont également amusés à se filmer sur le Pont des arts, rebaptisé «le Pont d'Aya» par leurs soins.

Le look de la star, tout d'or vêtue, a également largement été scruté par les téléspectateurs. La tenue signée Dior renfermait diverses significations liées aux Jeux. Il y avait d'abord l'or de la médaille olympique, mais également les «Ors de la République répondant aux galons et aux dorures des uniformes et des instruments de la Garde Républicaine», avance le site de Madame Le Figaro.

D'autres se sont concentrés sur les plumes, toutes brodées à la main, «comme un phénix qui renaît de ses cendres», avance une tiktokeuse mode. Quant à ses chaussures, des spartiates, elles font référence à la Grèce antique.

La prestation n'a pas plu à tout le monde, d'aucuns estimant que la garde républicaine avait été «humiliée» en devant entonner Djadja. D’aucuns y ont vu une «alliance contre-nature», relaie Le Parisien. Le média a cependant interrogé le capitaine Frédéric Foulquier, chef de la musique de la Garde Républicaine, au lendemain de sa performance avec ses collègues aux côtés d’Aya. Celui-ci évoque un grand moment «de fierté», une rencontre et «un mariage de deux mondes» autour de la musique, relaie encore Le Parisien.

«Un challenge d'autant plus excitant (pour) faire taire les mauvaises langues et montrer qu'on peut se réunir autour de l'essentiel, la musique»

«C’est la réunion de deux mondes, la langue française académique et de l’autre côté la langue parlée, la langue de la rue» Capitaine Frédéric Foulquier, chef de la musique de la Garde Républicaine .