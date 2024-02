Usher et Booba ont craché leur «bars», mais Kanye a encore repoussé la sortie de son opus.

Usher et Booba ont enterré Kanye

Comme annoncé, Usher et Booba ont sorti leurs albums respectifs ce vendredi 9 février. Mais pas Kanye, malgré ses promesses. Résumé de cette journée en fanfare.

Cette semaine, le moins que l'on puisse dire, c'est que les news musique n'ont pas cessé de s'emboîter. Et non, on ne vous parle pas de l'épisode qui a amené Drake à devenir tendance sur X (ex-twitter, pour être bien clair).

Nous évoquons évidemment les trois artistes majeurs qui avaient annoncé, de façon claire ou totalement cryptique, qu'ils allaient lâcher une nouvelle galette musicale en ce vendredi 9 février (quel timing incroyable!).

C'est missions accomplies pour Booba et Usher, qui nous ont régalé les oreilles avec leurs opus respectifs. C'est un peu plus compliqué pour Kanye, qui n'a pas sorti son album promis.

On vous résume ça.

Usher avec Coming Home

Usher est le grand gagnant du jour! Pour ne pas dire, de la saison.

Cette semaine, Usher nous a teasé son neuvième album solo des meilleures façons qui soient: en posant devant l'objectif et en tombant la chemise pour la marque de Shapewear fondée par Kim Kardashian, Skims.

On a pu l'apercevoir dans (presque) son plus simple appareil, le fruit (du péché) dans la main. C'est ce même fruit (et ces mêmes trapèzes saillants) que l'on retrouve sur la cover de son album, Coming Home.

Sur Spotify, l'auditeur sera touché par 20 titres cohérents, fusionnant des sonorités R'n'B vintage, jazz, afropop, swing et électro. On attendait pourtant l'artiste de 45 ans au tournant, puisqu'il ne s'était pas lancé dans un album solo depuis Hard II Love, sorti en 2016. On était même prêts à dégainer nos malveillants «c'était mieux avant», c'est dire si on n'avait pas très envie de déterrer les cadavres de Moving Moutains.

Et pourtant, huit ans après, force est de constater que la magie ne cesse pas d'opérer! L'album sait faire du vieux avec du neuf, et nous reconnecte en douceur avec la voix de soie d'un Usher des années Yeah! (single sorti en 2004), sans même nous lasser. Et plus encore, l'opus se laisse écouter dans une «vibe» plus mature et intimiste, bien que toujours aussi lascive.

Outre le fait qu'Usher reste fidèle à son panorama musical traditionnel, il nous replonge avec délice dans son univers thématique de prédilection: les relations amoureuses, le «badinage» (vous avez compris), et les ruptures. Le New York Times nous pitch cet hédonisme mélodieux en une petite poignée de mots:

«Usher incarne un partenaire fidèle (Keep on Dancin'), un sensualiste (Please U), un ex malade (Cold Blooded), un tricheur quelque peu repentant (On the Side), un étalon confiant (Big) et un fier produit d'Atlanta (A-Town Girl, un catalogue de références locales qui échantillonne Uptown Girl de Billy Joel).»

Un joli coup de maitre pour l'artiste qui ne déçoit pas niveau collaborations, en rassemblant des grands noms de la scène rap, pop ou afrobeat actuelle, de Latto à Burna Boy, en passant par 21 Savage, Pheelz.... et même Jungkook sur un remix de Standing Next to You.

Une chose est certaine, la mécanique marketing de Coming Home était aussi bien huilée que le chanteur lors de son shooting pour la marque Skims.

Niveau timing, l'enfant de Dallas sait y faire: il largue sa galette deux petits jours avant son exposition mondiale à l'occasion du show de mi-temps du Super Bowl. Rappelons en outre que Usher nous a promis des invités mystères. Depuis, les médias du monde entier se perdent en conjectures. Qui sera présent sur scène? Justin Bieber? Pitbull? Summer Walker et 21 Savage, qui ont inauguré l'album d'un premier single sorti l'été dernier, Good Good? H.E.R, qui a offert sa participation sur Risk it All?

Quoi qu'il en soit, en bon successeur de Rihanna comme star de la mi-temps, Usher a bien compris les enjeux, lui qui déclarait dans les médias:

«C’est l’honneur d’une vie (...) J’ai hâte d’offrir au monde un spectacle différent de tout ce qu’il a vu auparavant» propos relayés ouest-france

Bon...qui se réjouit de le voir danser en live?

Booba avec Ad Vitam Aeternam

Autre winner du jour, Booba.

B2O a généré de nombreuses spéculations sur la Toile, alors que son excellent visuel pour 6G tombait comme une goutte d'huile sur un disque de platine. Va-t-il sortir un nouvel album? Sera-ce un «one shot» qui nous laissera la bave aux lèvres?

Sur 6G, quelques punchlines bien senties, des saillies parfois trop faciles, un univers qui fait hommage au Japon et son pesant de plomb en balles perdues (Comme Maeva Ghennam/ elle doit changer de chat*e) ont bien fait jaser les valets du Duc. Ainsi qu'un mémorable sample du titre culte La corrida de Francis Cabrel, sorti en 1994, posé comme de rien dès le début de la track.

Les hypothèses ont cependant bien vite été confirmées d'un laconique «oui», à la question brûlante du Parisien:

«Un nouvel album de Booba ce vendredi?»

En même temps, Booba posait sur 6G: Y a pas mort d'homme/6G, nouvel album/y a pire comme attentat. Des paroles qui laissaient présager que Booba ne ferait pas défaut à sa longue tradition: 3G en 2014, 4G en 2015 et 5G en 2020.

Ce vendredi, la promesse de Booba a bien été tenue. B2O nous offre sa galette divisée en 10 tranches très ramassées, mais bien torchées, avec de solides featurings, notamment avec Gato, Sicario ou encore USKY.

Ad vitam aeternam est son 11e album, et voit le jour trois ans après son dernier album, ULTRA (2021). Il était temps que le Duc lâche X, ses clashs avec ses «influvoleurs», pour revenir à sa passion première, la musique.

Ce vendredi, on a même eu droit au visuel ultra-costaud de Saga, un court métrage racontant «l’histoire d’amour tumultueuse entre Booba et une femme humanoïde», nous résume Booska-P.

Kanye avec Vultures

Passons maintenant à celui qui a manqué à l'appel.

Peut-on dire que «Kanye a fait du Kanye» sans que cela sonne comme une formule creuse? Kanye fait du Kanye quand il se pointe avec Bianca Censori vêtu d'un masque et elle d'un imper' transparent sans rien dessous. Kanye fait du Kanye quand il montre sa lune - et plus encore - sur une péniche, en vacances en Italie.

Mais Kanye fait-il du Kanye en se comparant à un Elvis empêché de se produire dans les salles, tout en omettant de lâcher l'album dont il avait promis la diffusion ce 9 février, au matin?

Les fans ont pourtant attendu son projet musical intitulé Vultures de pied ferme, mais n'ont pas vu venir grand-chose. Celui-ci, annoncé le 23 janvier, et réalisé en collaboration avec le chanteur et producteur Ty Dolla $ign, devait se diviser en trois parties, dont l'une était promise ce vendredi. Le reste devait venir le 8 mars, et le 5 avril.

En voyant que l'album n'était toujours pas disponible, nombre de fans ont exprimé leur déception sur les réseaux. Rappelons que le projet initial était d'abord prévu en octobre.

Les fidèles peuvent toutefois se consoler avec les images de la listening party organisée jeudi dans un stade de Chicago (23 000 places vendues en 7 minutes), teasant un casting à faire mouiller les oreilles les plus imperméables au rap, de Quavo à Playboi Carti, en passant par Travis Scott. Même la présence de Mike Tyson a été annoncée!

Les déçus peuvent aussi se rabattre sur le titre diffusé le 7 février intitulé Talking/Once Again, et sur lequel sa fille de 11 ans, North, chante également.

Bref, si Kanye nous a déçus (encore une fois), on a toujours de quoi largement se consoler grâce à Booba et Usher, en attendant la grand-messe du Super Bowl.