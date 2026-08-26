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Dr. Dre assume utiliser l'IA et tacle ses détracteurs

«Oui, j’utilise l’IA»: ce musicien légendaire assume

Dr. Dre fait un aveu sur l’IA qui risque de faire grincer des dents
Dr. Dre fait un aveu sur l’IA qui risque de faire grincer des dents.image: getty/watson
Alors que l’intelligence artificielle divise plus que jamais l’industrie musicale, Dr. Dre a choisi son camp. Le légendaire producteur américain assume utiliser l’IA dans son travail et estime même que ceux qui la considèrent comme une menace manquent peut-être de créativité.
26.08.2026, 19:0526.08.2026, 19:05

De nombreux musiciens voient l’intelligence artificielle d’un mauvais œil. Ce n’est pas le cas du légendaire producteur Dr. Dre, qui vient d’expliquer pourquoi dans une interview. Contrairement à bon nombre de ses confrères, le légendaire rappeur et producteur américain Dr. Dre («The Next Episode», «Forgot About Dre») n’a rien contre l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la musique.

«Je ne vois pas cela comme une menace. Je pense que les seules personnes qui voient cela comme une menace sont celles qui ont du mal à être créatives», a déclaré l’artiste de 61 ans dans une interview accordée au New York Times. Le musicien a notamment raconté une discussion qu’il avait eue avec plusieurs personnes sur le sujet.

«Elles étaient contre l’IA, et j’ai dit: OK, tu as l’air de quelqu’un qui aurait aussi été contre la boîte à rythmes lorsqu’elle est apparue»
Dr. Dre, au New York Times

A ses yeux, l’IA n’est finalement qu’un nouvel outil au service de la créativité. «Certaines personnes ont peur d’apprendre de nouvelles choses. Moi, je suis pour. J’ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer avec ça», a poursuivi le rappeur.

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Interrogé sur sa propre utilisation de l’IA dans la production musicale, Dr. Dre a répondu: «Oui, je l’utilise. Encore une fois: comme un outil, pour voir ce qu’elle fait avec ce que je viens de créer.»

Madonna: l’IA est à l’opposé de la création artistique

D’autres musiciens se montrent nettement plus critiques à l’égard de cette technologie. La popstar Madonna (68 ans) rejette son utilisation dans l’art: «Les algorithmes et l’intelligence artificielle sont à l’opposé de la prise de risque – et pour moi, c’est à l’opposé de la création artistique», a récemment déclaré la Queen of Pop dans un entretien avec Vogue Italia.

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La rappeuse Doja Cat a récemment reproché au rappeur Tyga d’avoir utilisé l’IA pour son nouvel album. Les deux artistes ont pourtant déjà collaboré à plusieurs reprises. Tyga, 36 ans, avait récemment reconnu dans une interview avoir eu recours à l’intelligence artificielle pour produire son album $TARFACE.

Dans une critique particulièrement sévère, le magazine musical Pitchfork lui a attribué la note de «0,0» et l’a qualifié de «piece of shit» (on vous épargne la traduction). La rockstar Peter Maffay est, de son côté, convaincue que les chansons générées par l’IA ne peuvent pas rivaliser avec celles créées par des humains. «L’IA ne peut pas transpirer, elle ne peut pas pleurer. C’est une qualité humaine», a déclaré l’artiste de 76 ans il y a quelques semaines.

(traduit et adapté par mbr)

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