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Tétine et scotch: les astuces les plus étranges pour réussir à dormir

Un homme, tétine à la bouche, dans son salon. La tétine est devenue tendance chez les adultes en mal de sommeil.
Il n'y a pas d'âge pour la tétine, apparemment.Image: Shutterstock

Tétine et scotch: les astuces les plus étranges pour réussir à dormir

Tout le monde n'a pas la chance de profiter d'un sommeil réparateur. Certains sont donc prêts à tenter des méthodes pour le moins insolites.
30.08.2026, 16:1430.08.2026, 16:14
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Il paraît que certaines personnes sont capables de s'endormir deux secondes à peine après s'être glissées dans leur lit. Ceux qui n'appartiennent pas à cette espèce rare tentent toutes sortes d'astuces, de méthodes et de petits trucs pour réussir malgré tout à grappiller quelques heures de sommeil.

Les célébrités ont elles aussi parfois des méthodes pour le moins insolites. Tom Cruise dort par exemple dans son «ronflatorium» insonorisé, la chanteuse Mariah Carey ne dort jamais sans ses 15 humidificateurs pour se réveiller fraîche comme une rose, tandis que le rappeur Eminem recouvre ses fenêtres de papier d'aluminium pour empêcher le moindre rayon de lumière de filtrer. Et si vous pensiez qu'on ne pouvait pas faire plus étrange, c'est que vous ne connaissez peut-être pas encore certaines méthodes insolites, que voici!

Table des matières
La tétine
Le «mouth taping»
Le «sleep hacking»
L'eau de laitue
La mélatonine
Les sons binauraux
Les élixirs du sommeil
Le cocktail magique
Le «clean sleeping»

La tétine

L'animatrice de télévision allemande Jenny Elvers participe actuellement à une émission de téléréalité diffusée sur la chaîne allemande SAT.1. Son apparition avec une tétine à la bouche a fait le buzz. Mais loin d'être une plaisanterie, elle était tout à fait sérieuse.

L&#039;animatrice de télévision Jenny Elvers fait parler d&#039;elle avec son apparition dans l&#039;émission de téléréalité «Villa der Versuchung».
Jenny Elvers fait parler d'elle avec son apparition, tétine à la bouche, dans une émission de téléréalité allemande.Image: instagram/trashoffice.studio

Comme les bébés, Jenny Elvers utilise sa tétine pour s'endormir, après avoir longtemps sucé son pouce. La tétine permettrait également d'éviter qu'elle ne grince des dents. Mais l'Allemande est loin d'être la seule adulte adepte de la tétine.

Et, comme souvent, la tendance est née sur TikTok. De plus en plus d'adultes y exhibent leur tétine et racontent leur expérience. Le fait de téter aiderait ainsi à évacuer le stress et à apaiser l'anxiété, ce qui faciliterait l'endormissement, comme le rapporte le magazine Focus.

@msgoddesst My pacifier helps me sleep😴✨ #pacifier #adultpacifier #asmrmouthsounds #asmrsounds #asmrtriggers #asmrforsleep #asmrvideo #mouthsounds ♬ original sound - Ms Goddess T Asmr

La pratique n'est toutefois pas sans risques: elle peut notamment entraîner un mauvais alignement des dents et des infections.

Les dentistes ne sont d'ailleurs pas les seuls à voir cette tendance d'un mauvais œil. Le médecin et chercheur Tayeb Hamdi y est lui aussi très critique. Interrogé par Le Matin, il y voit une forme d'infantilisation des adultes, qui se serait surtout développée pendant la pandémie de Covid-19.

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Durant les confinements, beaucoup ont passé de longues périodes chez eux et cherché du réconfort dans des objets associés à leur enfance, comme des jouets, des accessoires ou des vêtements. Pour certains, ce refuge dans le passé s'est transformé en besoin durable, face à un présent perçu comme instable, angoissant et difficile à affronter.

Le «mouth taping»

Le «mouth taping» consiste à se scotcher la bouche afin de favoriser la respiration par le nez. La méthode promettrait un sommeil plus réparateur et un renforcement du système immunitaire. Il est vrai qu'en respirant par le nez, les poils nasaux filtrent l'air et constituent un obstacle supplémentaire aux agents pathogènes. Mais selon les spécialistes du sommeil, les bienfaits du «mouth taping» ne sont pas démontrés.

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La pratique peut même être dangereuse pour les personnes souffrant d'une déviation de la cloison nasale. Sans compter que, de manière générale, les muqueuses nasales gonflent pendant la nuit, ce qui rend la respiration plus difficile.

Erling Haaland est un adepte du «mouth taping».
Erling Haaland est un adepte du «mouth taping».Image: TikTok

Le footballeur norvégien Erling Haaland, attaquant de Manchester City, ne jure pourtant que par le «mouth taping». En 2023, il avait évoqué ses habitudes de sommeil avec Logan Paul dans le podcast «Impaulsive». Pour bien dormir, le Norvégien porte également des lunettes filtrant la lumière bleue pendant les trois heures qui précèdent le coucher. Mais selon une étude, leur efficacité est elle aussi sujette à caution.

Le «sleep hacking»

Cristiano Ronaldo est un professionnel de la discipline et de l'optimisation. Et son sommeil n'échappe pas à la règle: il est lui aussi réglé comme du papier à musique. Le «sleep hacking» consiste à adopter un sommeil polyphasique, en multipliant les phases de sommeil aussi courtes que possible, afin d'en améliorer la qualité et d'augmenter ses performances.

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Selon de nombreux médias, Ronaldo ne dormirait ainsi pas huit heures d'affilée, mais fractionnerait son sommeil en cinq périodes de 90 minutes par jour. Pour le commun des mortels, la méthode paraît toutefois difficilement applicable.

Sauf que cette histoire serait totalement fausse. Albrecht Vorster, chercheur au Centre du sommeil de l'Hôpital de l'Ile à Berne, l'a expliqué à la SRF: Ronaldo ne dormirait pas par intervalles, mais veillerait simplement à totaliser environ sept heures et demie de sommeil par jour.

Et le sommeil polyphasique n'aurait de toute façon rien de miraculeux. Comme l'explique la chercheuse Christine Blume à la SRF, les résultats sont même plutôt décevants:

«Une vaste analyse scientifique a montré que le sommeil polyphasique n'apporte aucun bénéfice. Au contraire, les participants ont tendance à moins bien dormir, sont plus irritables et leurs performances diminuent.»

Dormir pendant la journée serait par ailleurs moins réparateur. Sans oublier le temps nécessaire pour s'endormir à chaque fois, qui doit lui aussi être pris en compte.

L'eau de laitue

Cette tendance nous vient elle aussi de TikTok: l'eau de laitue. Sous le hashtag #lettucewater, les réseaux sociaux regorgent de vidéos dans lesquelles des insomniaques font infuser des feuilles de laitue dans de l'eau chaude avant de boire cette drôle de potion.

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La laitue, nouvelle arme miracle pour dormir? A en croire TikTok, oui.Image: Shutterstock

La laitue contient en effet du lactucarium, une substance à laquelle on prête des propriétés favorisant le sommeil. Selon une étude coréenne, elle aurait favorisé le sommeil chez des souris.

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Mais là encore, aucune étude scientifique solide ne permet de confirmer cet effet chez l'être humain, souligne Blume. D'autant que les souris étudiées avaient également reçu un somnifère.

La mélatonine

La mélatonine est ce que l'on appelle l'hormone du sommeil. Son taux commence à augmenter quelque temps avant le coucher. Beaucoup cherchent à accentuer cet effet en prenant de la mélatonine sous forme de gouttes ou de gélules.

Une jeune femme s&#039;apprête à prendre une capsule de mélatonine avant de s&#039;endormir.
La mélatonine se présente sous forme de gouttes ou de gélules.Image: Shutterstock

Mais elle ne serait utile que dans certaines situations. «La mélatonine peut aider en cas de carence ponctuelle. Cela peut arriver lorsque l'organisme en produit moins avec l'âge ou, par exemple, en cas de décalage horaire», explique Blume. En revanche, elle serait peu efficace pour les personnes qui cherchent une solution à long terme pour s'endormir.

L'administration de cette hormone aux enfants est déconseillée. L'actrice Kristen Bell, par exemple, donne à ses enfants des gommes à la mélatonine pour les calmer et pouvoir profiter d'un moment avec son mari. Une pratique qui lui a valu une volée de critiques. Chez les enfants en bonne santé, il n'existe généralement pas de carence en mélatonine. Par ailleurs, sa prise devrait être prescrite par un professionnel de santé, selon la SRF.

Les sons binauraux

Les sons binauraux, dont les fréquences diffèrent légèrement, sont censés favoriser la relaxation du cerveau. Concrètement, on écoute au casque deux sons de fréquences différentes, l'un dans l'oreille gauche et l'autre dans l'oreille droite. Le cerveau perçoit alors un troisième son, dont la fréquence se situe exactement à mi-chemin entre les deux fréquences initiales. C'est ce phénomène qui favoriserait la relaxation. Spotify et d'autres plateformes proposent d'innombrables playlists aux noms évocateurs de «calme» ou de «relaxation» qui promettent justement cet effet.

Les sons binauraux, dont les fréquences diffèrent légèrement, sont censés favoriser la relaxation du cerveau. Une jeune femme écoute des sons relaxants sur son lit.
Certains sons seraient propices à l'endormissement.Image: Shutterstock

Reste à savoir si la méthode fonctionne vraiment: la science n'a pas encore tranché. Si certains ne jurent que par elle, d'autres ne constatent aucune différence, comme l'explique le magazine Science & Vie. Pour Blume, ces sons auraient surtout un effet relaxant de manière générale, et se détendre est de toute façon essentiel pour parvenir à s'endormir.

Les élixirs du sommeil

Parfums d'ambiance, sprays, huiles ou encore infusions à base de plantes comme la menthe et la lavande sont censés faciliter l'endormissement.

Des fleurs de lavande séchées, censées favoriser la relaxation et l&#039;endormissement.
La lavande favoriserait le sommeil.Image: Shutterstock

Là encore, Blume souligne le manque de données scientifiques:

«En règle générale, ces produits n'ont pas fait l'objet d'études scientifiques. Il s'agit donc avant tout d'arguments marketing et de promesses. Reste à savoir s'ils peuvent réellement les tenir et, intuitivement, je dirais que c'est plutôt peu probable.»
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Le cocktail magique

Plusieurs influenceuses ont contribué au succès du «Sleepy Girl Mocktail», un cocktail sans alcool censé aider à s'endormir, composé notamment de jus de cerise, d'eau gazeuse et de magnésium. Ce dernier est indispensable à l'organisme et intervient entre autres dans le métabolisme énergétique ainsi que dans le fonctionnement des muscles et du système nerveux. Quant à savoir si ce cocktail aide réellement à trouver le sommeil, rien n'est moins sûr.

@meowmeix You’ve got to try this delicious Sleepy Girl Mocktail! Magnesium glycinate, chamomile tea, & tart cherry juice are great if you’re looking to support your sleep. What you need: -1⁄3 cup raspberries -1⁄4 cup tart cherry juice -6 oz chamomile tea, cooled - lemon juice -4-6 oz sparkling water -1⁄2 tsp (adjust per serving size for you) unflavored magnesium glycinate powder -Frozen cherries and/or ice cubes -Rosemary for garnish What to do: 1- In a shaker glass, combine all ingredients except for raspberries and shake until combined. 2- In your favorite glass, mash or muddle the raspberries. 3- Pour in the drink mixture, cherries/ice cubes, and rosemary. 4- Enjoy & relax! #healthydrinks #sleep #healthyeating #healthyrecipes #mocktails #mocktail #sleepquality #holidayrecipes ♬ original sound - Amanda Rocchio - Health Coach

Mieux vaut en tout cas ne pas abuser du magnésium: un surdosage peut avoir des effets très désagréables, notamment des diarrhées et des troubles gastro-intestinaux.

Le «clean sleeping»

Gwyneth Paltrow, star hollywoodienne et fondatrice de l'entreprise de bien-être Goop, présente le «clean sleeping» comme une nouvelle tendance. Sauf que le concept n'a absolument rien de nouveau.

Gwyneth Paltrow arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (AP Photo/John Locher) Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow a le sens du marketing.Keystone

Il y a belle lurette que les spécialistes du sommeil recommandent les mêmes bonnes habitudes, recyclées sous l'appellation très tendance de «clean sleeping»: dormir suffisamment et veiller à la qualité de son sommeil, plonger la chambre dans l'obscurité, bannir les smartphones et conserver des horaires de sommeil réguliers. (trad.: mrs)

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