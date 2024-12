Kaaris, Josman, Maes et Zamdane sont annoncés. Image: watson

Des stars du rap français vont faire vibrer Lausanne

Kaaris et la nouvelle vague du rap sont mis à l'honneur au festival The Beat. Rendez-vous le 7 décembre à la Vaudoise aréna.

Le 7 décembre, la Vaudoise Aréna de Prilly s’apprête à vibrer au rythme des basses du festival The Beat. Cet événement, bien connu des amateurs de hip-hop, est le premier festival du genre en Suisse romande. Après avoir débuté à l’Arena de Genève en 2017 et organisé deux éditions à Neuchâtel, The Beat s’installe cette année en terres vaudoises avec un line-up éclectique que nous allons vous présenter.

L'affiche du festival:

Kaarris

Célèbre pour sa rivalité avec Booba et ses textes parfois rudes, Kaaris sera la tête d'affiche de cette édition. Après ses deux concerts à guichets fermés à l’Accor Arena les 17 et 29 février dernier, c'est dans l'arène vaudoise que va se conclure l’anniversaire des 10 ans de l'album qui l'a révélé: Or noir. Son dernier album, Day One, dans lequel il se laisse aller à la mélancolie, est sorti en 2023.

Maes

Autrefois petit protégé de Booba, Maes a parcouru un long chemin depuis. En 2020, son album Les Derniers Salopards s’était imposé comme l’album de rap français le mieux vendu, surpassant Ninho et Jul. Cependant, sa venue en Romandie pourrait être compromise. Condamné pour violences en réunion et visé par un mandat d’arrêt, l’artiste, qui réside actuellement à Dubaï, a annoncé l’annulation de son concert prévu à l’Accor Arena de Paris le 19 décembre prochain. Bien que le festival The Beat n’ait pas encore validé cette information, l’entourage du rappeur a confirmé à Ouest-France l’annulation du concert parisien ainsi que la date lausannoise.

Josman

Ceux qui avaient perdu leur argent dans le fiasco du festival Vibiscum vont pouvoir se consoler. Le rappeur Josman, qui a débuté en se faisant connaître lors d'«open mics», s’est révélé en remportant de prestigieux concours d’improvisation rap, au point d’être adoubé par Orelsan. Le succès ne s’est pas fait attendre: ses trois premiers albums, M.A.N., SPLIT, et J.O.$, ont tous été certifiés platine. Avec ses textes percutants, Josman n’hésite pas à sortir des sentiers battus, proposant des productions mélodieuses, notamment lors de collaborations avec le pianiste Sofiane Pamart.

Zamdane

Zamdane, à l’instar de Josman, fait partie de cette génération d’artistes dont les morceaux reflètent une richesse multiculturelle et des inspirations variées, incluant la chanson française. Ce rappeur d’origine marocaine fait preuve d’une maturité rare, notamment sur son dernier album SOLASAD, où il collabore avec des artistes tels que Pomme et Sofiane Pamart. La couverture de cet album est d’ailleurs illustrée par le Jurassien Dexter Maurer, l’un des artistes suisses les plus influents du moment.

Luther

Né en 2003 à Avignon, Luther est un rappeur français emblématique de la nouvelle vague. Il fait son entrée dans le «rap game» français à seulement 16 ans avec son album TRAME, puis se fait véritablement connaître en 2022 grâce à son album Garçon6, qui cumule plus de 15 millions de streams. Ce qui distingue Luther des autres, ce sont ses instrumentales aux influences surprenantes, piochant dans le rock ou les sonorités électroniques, ainsi que le mystère qui entoure son identité et sa vie personnelle. Toujours masqué par une cagoule, il n’a jamais accordé d’interview à aucun média. Ses seuls moyens de communication avec le public restent ses réseaux sociaux et, bien sûr, sa musique.

JRK 19

JRK, 19 ans, a tout de l'artiste phénomène. En 2024, il a explosé sur la scène musicale, captivant un large public grâce à son style unique mêlant notamment trap et new jazz. Originaire du quartier Danube, dans le 19ᵉ arrondissement de Paris, l’artiste a frappé fort avec sa mixtape Maudit à vie, qui s’est immédiatement classée dans le top albums dès sa sortie. On y retrouve des collaborations remarquées avec Maes, Mister You, et Yvnnis. Sa participation, en août dernier, au titre Bolide Noir du rappeur anglais Central Cee l’a propulsé sur le devant de la scène internationale, atteignant le top mondial avec plus d’un million d’écoutes en seulement quelques heures.



Le Beat Festival aura lieu le 7 décembre à la Vaudoise Arena. Une nouvelle édition prendra place également à l'Arena de Genève le 25 janvier 2025, avec Nino et Niska en tête d'affiche.