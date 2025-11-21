Aya nous livre son cinquième album, «Destinée». Un opus qui s'écoute d'une traite. IMAGE: DR X WATSON

La Reine Aya n'a plus rien à prouver

Le cinquième album d'Aya Nakamura confirme son règne musical, en perpétuant son ADN musical tout en gagnant en maturité. Un opus délivré sans chichis marketing et qui fait du bien.

La reine n'a plus rien à prouver. Elle revient avec un package promotionnel des plus calmes pour son cinquième et nouvel album Destinée, un opus aux sonorités Afrobeat Pop et R&B douces et entêtantes, qui collent dans la tête comme un chewing-gum gingembre-mentholé qui ne perd jamais son goût.

A travers 18 titres, l'artiste, plusieurs fois disque de platine et multi-récompensée, nous emmène dans un registre qui se livre moins au jeu du chat et de la souris en termes de registre langagier, mais qui déploie, de manière plus substantielle, une partie plus intime d'elle.

Amours, trahisons, expériences de la célébrité, mais également féminité (Summum): Aya avait envie de faire passer quelques messages sanglants à ses détracteurs, bien emballés dans son ADN musical. Ainsi, sur son premier chapitre Anesthésie, les paroles sont sans détour:

«Je leur ferai plus confiance, même à dеs membres de la famillе

Ils me comparent à la Madrina

Mais j'suis pire que la Madrina

J'ai les sentiments anesthésiés

Plein de souvenirs à effacer

Mais j'dois vous remercier grâce à vous j'connais le vice

Je pratique le vice» Anesthésie

Pour ne rien gâcher, la chanteuse franco-malienne se dote de duos ultra-efficaces, à l'instar de la rappeuse et chanteuse jamaïcaine Shenseea, dont le son Dis-Moi nous tire sur un flow mi-Dancehall mi-latino qui donne envie de dévisser de notre chaise et de tout donner dans l'Open Space (ne faites pas ça).

Impossible de ne pas kiffer au plus haut point les autres featurings, notamment avec l’artiste afrobeat JayO sur Tralala, avec la star de la scène afro-caribéenne Joé Dwèt Filé pour un titre qui flirte sur du kompa (Baddies), ou encore avec l'étoile montante de la scène urbaine française Kany, sur Pamela. Un titre au flow zouk dont on ne demande qu'une seule chose: le clip

Il est difficile de dire quel titre sera le banger de cette fin d'année, tant chacun d'eux détient la promesse d'un potentiel viral. A l'instar de Baddie, qui a déjà obsédé les réseaux ces derniers mois.

Des apparitions rares mais soignées

En proposant un «album qui lui ressemble vraiment» sans faire un bruit promotionnel du tonnerre, Aya prouve qu'elle est la reine qu'elle pense être. Du haut de ses 30 ans, la Franco-malienne n'a plus besoin des flashs des Jeux olympiques ou de paroles un peu provoc' pour prouver qu'elle mérite sa place, ni qu'elle est légitime. En plus de l'annonce surprise de trois concerts à guichets fermés au Stade de France en mai prochain, la chanteuse a plutôt favorisé des apparitions soignées dans des lieux bien choisis.

Notamment à la Star Academy cette semaine, où elle a dévoilé son titre No stress en primeur aux élèves du château de Dammarie-les-Lys.

Un choix judicieux, puisque l'émission devient de plus en plus une plateforme incontournable pour la promotion d'artistes d'ici ou d'ailleurs: En atteste la présence du groupe de pop globale ultra-populaire Katseye sur l'un des derniers primes.

On vous en parlait ici 👇

Une façon de toucher non seulement la jeunesse, mais également les générations plus anciennes, de façon organique et efficace, tout en s'assurant de pouvoir révéler un peu de sa personnalité sans avoir l'air d'y toucher.

L'interprète de Djadja a également fait une apparition remarquée dans OuiHustle, une émission diffusée sur YouTube et en podcast, dans lequel elle a partagé une facette plus intime d'elle, notamment sa trajectoire de femme noire née au Mali et ayant grandi en banlieue parisienne, ou encore sa vie de mère famille.

Si on rajoute le fait que les quelque 240 000 places de ses trois concerts au Stade de France se sont écoulées en un temps record, on peut en tirer un bilan sans appel: l'artiste se fait plus rare sur la place publique, mais est plus populaire que jamais. On en oublierait presque que, derrière sa nonchalance désormais légendaire, Aya carbure dans l'ombre et se bat depuis longtemps pour son indépendance artistique, renforcée par la création de sa structure «Nakamura Industrie» en 2023.

Et avec son triplé de lives, Aya Nakamura compte bien suivre sa destinée, puisqu'elle rejoint le cercle très fermé des artistes féminines programmées en solo dans la plus grande enceinte de France, aux côtés de Beyoncé, Madonna et Mylène Farmer.

L'album Destinée s'écoute volontiers d'une traite, et l'on est presque surpris d'arriver au dernier titre Kouma. A n'en point douter, l'artiste féminine française la plus streamée au monde nous fait un beau cadeau de fin d'année, en nous prouvant non seulement qu'elle est loin d'être à bout de souffle et d'inspiration, mais surtout qu'elle a trouvé sa recette et compte bien capitaliser dessus. Sans prétention.

On vous laisse avec le titre qui résume bien notre sentiment global:

