Hailey Bieber nous assomme déjà avec la Saint-Valentin

A peine la fève des rois avalée, Hailey Bieber nous enferme déjà dans un tiroir avec la collection Saint-Valentin de Victoria's Secret.

Plus de «Divertissement»

Les Internets sont vicieux. Nous, on essaie de dresser nos algorithmes pour qu'ils nous fassent ressortir des sujets un peu smart. Comment bien manger en Suisse. Les meilleures activités sportives. Quelques débats philosophiques. Le meilleur de #booktok. Déjà qu'on a eu toutes les peines du monde à nous débarrasser des vidéos de Noël, plus collantes qu'une canne à sucre, et des pubs pour toutes les babioles inutiles qu'on essayait de nous refourguer. Ce, depuis début le mois de septembre. Ou peut-être même fin août.

En ce 8 janvier, on pensait que le gros de la machine marketing allait enfin s'essouffler un peu. C'était sans compter certaines marques comme le géant controversé de la lingerie fine, Victoria's Secret, qui est venu nous rappeler que, dans quelques semaines, nos feeds seront colorés en rose bonbon, et qu'on ne pourra pas penser à autre chose qu'à la Saint-Valentin.

Ce jeudi, on a donc eu droit à des clichés de Hailey Bieber harnachée de dentelles ou coincée dans un tiroir (la seule métaphore qui résume parfaitement mon état d'esprit actuel). Le truc dont elle fait la promotion? La collection spéciale Saint-Valentin, de Victoria's Secret, intitulée «Very VS Valentine».

On va hiberner là, dans ce tiroir, jusqu'au mois d'avril. image: instagram

A considérer cette campagne, la seule chose qu'on a à dire à Victoria's Secret: «mauvais timing». Laissez-nous déjà enlever nos décos de Noël et décoincer la fève de rois de notre gorge avant de parler de cette pseudo fête des amoureux vouée à enterrer notre portefeuille une deuxième fois. En plus, on a cru comprendre que la jeune génération n'est plus trop portée sur les roucoulades.

On va juste accorder à cette campagne beaucoup trop précoce et enveloppée dans une vibe très YTK un point pour son joli rendu esthétique. Parce que niveau créativité, Victoria's Secret ne s'est pas trop foulée. Hailey se roulant sur un tapis avec un string et un corset... Hailey qui tire sur un petit noeud de sa chemisette... Le tout, en jouant sur la fibre du recyclage. Pas des matériaux, vous imaginez bien, mais du concept.

Car oui, prendre en photo un mannequin coincé dans une commode, ça ne date pas d'hier. Victoria's Secret a voulu surfer sur la nostalgie et les références internes, en reprenant l'iconique posture de Gisele Bündchen dans la campagne «Think Pink» de Victoria's Secret, sortie en 2001.

Sur la photo de Hailey, on retrouve l'exacte même posture, l'exacte même queue de cheval, l'exacte même activité sooo instagrammable qui consiste à se tortiller en deux pour étaler un pot de peinture sur le coin d'un orteil de pied.

Bon, assez de blablas, voici le reste des photos de la campagne «Very VS Valentine». Et qui sait, peut-être que vous aurez envie de vous précipiter pour acheter des slibards saucissonnés par plein de ficelles en velours. Moi, je vais rester dans mon tiroir.

image: instagram

image: instagram

image: instagram

image: instagram

image: instagram

image: instagram

image: instagram

image: instagram

image: instagram

Vidéo: instagram

Des voitures «sapin de Noël» Vidéo: watson