Hailey Bieber nous assomme déjà avec la Saint-Valentin

Image

A peine la fève des rois avalée, Hailey Bieber nous enferme déjà dans un tiroir avec la collection Saint-Valentin de Victoria's Secret.
08.01.2026, 18:5208.01.2026, 18:52
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

Les Internets sont vicieux. Nous, on essaie de dresser nos algorithmes pour qu'ils nous fassent ressortir des sujets un peu smart. Comment bien manger en Suisse. Les meilleures activités sportives. Quelques débats philosophiques. Le meilleur de #booktok. Déjà qu'on a eu toutes les peines du monde à nous débarrasser des vidéos de Noël, plus collantes qu'une canne à sucre, et des pubs pour toutes les babioles inutiles qu'on essayait de nous refourguer. Ce, depuis début le mois de septembre. Ou peut-être même fin août.

En ce 8 janvier, on pensait que le gros de la machine marketing allait enfin s'essouffler un peu. C'était sans compter certaines marques comme le géant controversé de la lingerie fine, Victoria's Secret, qui est venu nous rappeler que, dans quelques semaines, nos feeds seront colorés en rose bonbon, et qu'on ne pourra pas penser à autre chose qu'à la Saint-Valentin.

«Un flop»: Le show «le plus glamour de l'année» a été pénible à regarder

Ce jeudi, on a donc eu droit à des clichés de Hailey Bieber harnachée de dentelles ou coincée dans un tiroir (la seule métaphore qui résume parfaitement mon état d'esprit actuel). Le truc dont elle fait la promotion? La collection spéciale Saint-Valentin, de Victoria's Secret, intitulée «Very VS Valentine».

On va hiberner là, dans ce tiroir, jusqu'au mois d'avril.
On va hiberner là, dans ce tiroir, jusqu'au mois d'avril. image: instagram

A considérer cette campagne, la seule chose qu'on a à dire à Victoria's Secret: «mauvais timing». Laissez-nous déjà enlever nos décos de Noël et décoincer la fève de rois de notre gorge avant de parler de cette pseudo fête des amoureux vouée à enterrer notre portefeuille une deuxième fois. En plus, on a cru comprendre que la jeune génération n'est plus trop portée sur les roucoulades.

Le nouveau truc VRAIMENT gênant? Afficher son mec

On va juste accorder à cette campagne beaucoup trop précoce et enveloppée dans une vibe très YTK un point pour son joli rendu esthétique. Parce que niveau créativité, Victoria's Secret ne s'est pas trop foulée. Hailey se roulant sur un tapis avec un string et un corset... Hailey qui tire sur un petit noeud de sa chemisette... Le tout, en jouant sur la fibre du recyclage. Pas des matériaux, vous imaginez bien, mais du concept.

Car oui, prendre en photo un mannequin coincé dans une commode, ça ne date pas d'hier. Victoria's Secret a voulu surfer sur la nostalgie et les références internes, en reprenant l'iconique posture de Gisele Bündchen dans la campagne «Think Pink» de Victoria's Secret, sortie en 2001.

Gisele Bündchen et sa commode 👇

Sur la photo de Hailey, on retrouve l'exacte même posture, l'exacte même queue de cheval, l'exacte même activité sooo instagrammable qui consiste à se tortiller en deux pour étaler un pot de peinture sur le coin d'un orteil de pied.

Internet s’acharne encore une fois sur Hailey Bieber

Bon, assez de blablas, voici le reste des photos de la campagne «Very VS Valentine». Et qui sait, peut-être que vous aurez envie de vous précipiter pour acheter des slibards saucissonnés par plein de ficelles en velours. Moi, je vais rester dans mon tiroir.

Image
image: instagram
Image
image: instagram
Image
image: instagram
Image
image: instagram
Image
image: instagram
Image
image: instagram
Image
image: instagram
Image
image: instagram
Image
image: instagram
Vidéo: instagram
Chaud devant! Les dernières actus people!
Pourquoi le Noël des Windsor sera bien différent cette année
Pourquoi le Noël des Windsor sera bien différent cette année
de Marine Brunner
Kim Kardashian dégomme des gens
Kim Kardashian dégomme des gens
de Sainath Bovay
Rama Duwaji, la première dame de New York qui «mérite d'être connue»
Rama Duwaji, la première dame de New York qui «mérite d'être connue»
de Margaux Habert
Comment Gims est devenu une redoutable usine à tubes
Comment Gims est devenu une redoutable usine à tubes
Nicole Kidman a trouvé une manière subtile de se venger de son ex-mari
Nicole Kidman a trouvé une manière subtile de se venger de son ex-mari

Des voitures «sapin de Noël»

Vidéo: watson

Les 10 chauves les plus sexy

1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
Céline Dion se lance un nouveau défi
La «Queen» a décidé de prendre les commandes de son compte TikTok. Dans une vidéo pleine d'autodérision, elle s'amuse de son statut de «daronne» qui ne comprend rien au réseau social, pour le plus grand bonheur de ses fans.
Jusqu'à présent, le compte TikTok de Céline Dion (4,7 millions d'abonnés au compteur, tout de même) ressemblait à un catalogue d'archives géré par son équipe. On y trouvait des vidéos classiques et gentillettes, notamment des photos d'elle ou des extraits d'interview. Mais ça, c'était avant.
L’article