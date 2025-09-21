Fleuries ou séchées, ces plantes prêtent encore leur beauté à vos extérieurs. Image: GÄRTNER GRAF

Ces 5 plantes ont des super-pouvoirs

Lorsque l'été prend fin, certaines plantes continuent de jouer les prolongations: elles fleurissent presque (toute) l'année. Voici des végétaux qui vont vous faire de l'oeil, et qui méritent une place dans votre jardin ou sur votre balcon.

L’échinacée pourpre

Je me présente souvent en version pourpre ou blanche, mais depuis quelques années, je me réinvente. Mes nouvelles teintes? Du jaune pâle au rouge flamboyant - de quoi faire tourner les têtes.

Un grand classique à redécouvrir Echinacea purpurea Image: Gärtner Graf

Et un petit conseil, lorsque mes fleurs se fanent, ne me coupez pas tout de suite. Mes tiges sèches restent super design, et mes graines sont un festin pour les oiseaux.

Je m’épanouis le mieux dans un sol riche, drainé et pas trop lourd. Le soleil me va bien, mais je tolère aussi les endroits légèrement ombragés - je fleurirai juste un peu moins généreusement.

J’adore être plantée aux côtés d’autres vivaces de prairie comme la monarde, l’hélénie, la véronique ou encore les graminées ornementales comme le calamagrostis. En bonus, je suis aussi une plante médicinale très prisée. Rien que ça.

La gaura (ou fleur papillon)

En toute honnêteté, j’ai bien mérité mon statut de plante tendance ces dernières années. Avec mon allure fine et mes fleurs légères, je fleurirai chez vous du début de l’été jusqu’aux premiers frimas hivernaux. Oui, rien que ça. Difficile de vous passer de moi une fois que vous m’avez adoptée.

L’élégante star du moment Oenothera lindheimerii Image: Gärtner Graf

Mes longs pédoncules produisent en continu des petites fleurs individuelles dès le mois juin. Et même si chaque fleur ne vit qu’un jour (comme les hémérocalles), vous n’y verrez que du feu, tant le renouvellement est constant. Grâce à ma silhouette élancée, je m’intègre facilement dans les moindres recoins de votre jardin.

Le dahlia de jardin

Je fleurirai sans relâche du début de l’été et jusqu’au premier gel. Selon la variété, mes fleurs sont pleines ou simples, dans des formes et couleurs franchement spectaculaires. Même mes feuilles varient en couleur et en forme, et c’est cette diversité qui fait tout mon charme.

L’extravagante par nature Dahlia hortensis Image: Gärtner Graf

Déjà cultivée par les Aztèques comme plante comestible, ma racine est encore consommée aujourd’hui en Amérique centrale. C’est d’ailleurs pour ça, et non pour ma beauté, que le Jardin botanique royal de Madrid m’a introduit en Europe.

Mes tubercules contiennent de l’amidon, des lipides et de l’inuline, et se cuisinent comme des pommes de terre. Vous pouvez même manger mes feuilles en salade. Pour vous régaler, misez sur le dahlia!

Le géranium vivace

En un rien de temps, je suis devenu l’une des plantes les plus populaires dans le monde. Aucune autre vivace rustique ne peut rivaliser avec ma générosité florale et ma durée de floraison. Et vous aussi, vous allez m’adorer.

L’indispensable et increvable Geranium wallichianum «Rozanne» Image: Gärtner Graf

Mes grandes fleurs bleues-violettes apparaissent en abondance jusqu’aux premières gelées. Mes tiges peuvent atteindre un mètre de long et couvrir de grandes surfaces. Parfois, je monte à 80 cm de haut!

Si mon développement devient un peu envahissant à votre goût, coupez mon feuillage au ras du sol. Je reviendrai vite avec un nouveau show floral. Vous voulez connaître mon origine et la signification de mon nom?

La renouée ornementale

Je suis un véritable bijou de jardin:

Avec mes inflorescences élancées en forme de chandelles, je colore le jardin de fin d’été jusqu’aux premières gelées. Rouge éclatant, rose tendre ou blanc pur - j’en impose sans forcer. Facile à vivre, je ne demande presque rien, et même les limaces me laissent tranquille.

Discrète, elle envoie du lourd Bistorta amplexicaulis. Image: Gärtner Graf

Mon feuillage dense tapisse le sol et se pare souvent de jaune doré à l’automne - une surprise en bonus. Je suis robuste, vivace, et j’apporte vraiment une plus-value à n’importe quel jardin.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich

