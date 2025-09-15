Team Liam ou team Henry?

La nouvelle star de «The Witcher» se fait défoncer

Netflix a dévoilé un premier trailer de la saison 4 de The Witcher, avec Liam Hemsworth incarnant le personnage clé de Geralt de Riv. En ligne, les fans pleurent Henry Cavill.

Cela fait déjà presque trois ans que Henry Cavill annonçait son départ de The Witcher, après la troisième saison. Une nouvelle qui avait choqué les fans, qui ne pouvaient imaginer un autre visage que le sien pour incarner le personnage principal, Geralt de Riv.

Les raisons qui avaient poussé le charismatique acteur de 42 ans à claquer la porte? Il semble qu'elles soient multiples. Du côté officiel, Cavill avait évoqué de nouvelles opportunités irrésistibles. Son départ était en effet intervenu quelques jours après l'annonce de son retour dans le rôle de Superman chez DC - un projet qui n'a finalement jamais vu le jour. Mais des rumeurs courent, selon lesquelles Cavill, grand fan des livres d’Andrzej Sapkowski, n'aurait pas apprécié les libertés que les showrunners auraient prises vis-à-vis de l'oeuvre originale.

Pour continuer de porter le poids de la saga The Witcher, c'est l'acteur australien Liam Hemsworth, le frère de Chris Hemsworth, qui a été choisi. Vous aurez peut-être déjà croisé son joli minois, puisqu'il a notamment joué dans la franchise Hunger Games.

On vous laisse juger de la «street cred'» de la nouvelle recrue:

Au moment de l'annonce du changement de casting, de nombreux fans ont pleuré à chaudes larmes le départ de Cavill. Et il semblerait que les premières images de Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt n'ont pas permis d'atténuer leur chagrin.

En effet, Netflix a présenté ce dimanche son nouveau poulain dans une bande-annonce de la saison 4. Cette dernière doit être diffusée en huit épisodes sur la plateforme au logo rouge, à partir du 30 octobre.

The Witcher - Bande Annonce 👇 Vidéo: youtube

Sur l'extrait très sombre, l'on peut apercevoir l'ensorceleur aux prises avec un nightwraith.

Mais, de toute évidence, le chemin risque d'être long pour le pauvre Liam, qui s'est ramassé un torrent de commentaires furieux en ligne de la part des fans:

«Non mais Liam Hemsworth, quoi, ils auraient pu trouver un acteur plus ressemblant à Henry Cavill»

«Ah ça y est, ils annoncent la parodie?»

«Bon, ne plus fantasmer sur Geralt, ça c'est fait»

«Quelle honte d'avoir perdu Henry Cavill»

«Désolé, le changement est trop dur, j'arrête la série»

«Pas d'Henry, pas de Witcher»

«Le charisme de Henry Cavill faisait qu'il était the Witcher, mais Liam n'a pas ce charisme (...) cette série, c'est du gâchis»

Sur X, l'ambiance est tout aussi furibonde, mais aussi beaucoup plus drôle, grâce à des mèmes qui décapitent le nouveau héros. On vous en a rapporté quelques extraits à déguster:

On. veut. Henry.

La principale crainte des fans? Que l'interprétation de Liam Hemsworth ne corresponde pas au personnage culte de Geralt. Comme l'explique cette Tiktokeuse spécialisée dans les critiques cinéma, «ça ne passe pas»:

«Liam a un regard beaucoup trop soft, trop doux pour représenter Geralt. Je vous rappelle que le Geralt qu'on a eu, c'est un gars qui te regarde de travers H24. Tandis que là, il est un peu trop friendly ("amical") à mon goût. Du coup, ça casse le côté Henry Cavill» tiktok

Heureusement, certains ont tenu à défendre l'Australien, et ont prié qu'on lui laisse une chance de faire ses preuves avant de le dézinguer:

Pour tous ceux dont la curiosité l'emporte sur la rancoeur, sachez que la quatrième saison reprend là où les événements de la saison précédente se sont arrêtés. La description officielle est la suivante:

«Après les événements bouleversants de la saison 3, Geralt, Yennefer (Anya Chalotra) et Ciri (Freya Allan) se retrouvent séparés par une guerre acharnée et d’innombrables ennemis. Alors que leurs chemins divergent et que leurs objectifs s’aiguisent, ils rencontrent des alliés inattendus, impatients de les rejoindre dans leur périple. Et s’ils acceptent ces familles retrouvées, ils auront peut-être une chance de se retrouver pour de bon.»

Comme l'a annoncé Netflix, la série se terminera avec la cinquième saison. Lauren Schmidt Hissrich reste showrunner et productrice exécutive. Comme celle-ci l'a déclaré: «c’est le début d’un voyage de deux saisons pour que notre famille puisse enfin se réunir et être ensemble – espérons-le pour toujours.»