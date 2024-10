Arthur Leigh Allen est considéré comme le suspect numéro un dans l'affaire du tueur du Zodiaque. Image: Netflix

Cette série Netflix relance le débat autour du tueur du Zodiaque

Des aveux troublants et un accès inédit au suspect principal Arthur Leigh Allen, la série documentaire Netflix ouvre une nouvelle brèche concernant le suspect numéro un pour le tueur du Zodiaque.

Le Zodiaque est l'un des tueurs les plus célèbres de l'histoire des Etats-Unis, responsable de 5 meurtres, alors que lui en revendique 37 entre 1966 et 1978. C'est surtout le cold case qui fait encore suer, et qui tourne à l'obsession pour les autorités et les enquêteurs en herbe. Car le meurtrier possède cette particularité de jouer avec ceux qui le traquent, à l'aide de cryptogrammes.

Le tueur du Zodiaque, avec son emblème sur la poitrine. Image: Netflix

La naissance du Zodiaque a débuté à la fin des années 1960. La police enquête et désigne un suspect: Arthur Leigh Allen. Sauf que les autorités n'ont jamais été en mesure de rassembler des preuves solides pour l'envoyer à l'ombre. Le 26 août 1992, Allen passe l'arme à gauche et le mystère du tueur du Zodiaque continue d'infuser les esprits.

Aucune preuve. Rien. Allen part avec ses secrets dans sa tombe, une lettre à la main, écrite par ses soins, martelant noir sur blanc qu'il n'est pas le tueur du Zodiaque.

Mais octobre 2024 pourrait remettre une pièce dans la machine. C'est le Zodiaque qui vous parle, documentaire en trois parties diffusé depuis le 23 octobre sur Netflix, interroge la famille Seawater, qui a longtemps partagé la vie d'Allen. David et Connie racontent leurs escapades avec «Mister Allen», les virées en voiture et activités en sa compagnie.

Des mains recouvertes de sang

Arthur Leigh Allen était un enseignant très apprécié, connu pour danser et chanter en classe sur des musiques telles que Tom Dooley du Kingston Trio et la bande originale du Mikado de Gilbert et Sullivan.

Le bonhomme à la carrure imposante semblait jouer un double jeu derrière sa bonhommie. Allen n'était pas un enfant de choeur, spécialement avec les enfants Seawater. Plus tard, nous apprendrons qu'il les a drogués lorsqu'ils étaient enfants.

Connie Seawater, Arthur Leigh Allen et Phyllis Seawater. Image: Netflix

Connie (re)traverse de vieux souvenirs, comme ceux des mains recouvertes de sang d'Allen un jour de 1963, à la plage de Tajiguas en Californie. Les gamins jouaient seuls, en attendant Allen, avant qu'il ne remonte en catastrophe et n'appuie sur le champignon pour quitter les lieux. Plus tard, les corps de Robert Domingos et Linda Edwards seront retrouvés dans le secteur. De vieux souvenirs qui s'entrechoquent et font dire à Connie que ce double meurtre pourrait être l'oeuvre de l'ancien enseignant.

Les trois épisodes compilent une foule d'indices et donnent raison aux multiples interrogations des enquêteurs et spécialement à Robert Graysmith, auteur du bouquin Zodiac qui a inspiré le film de David Fincher. Le dessinateur de presse retraité apparaît dans le documentaire et défend mordicus sa version.

Car sa mouture tient la route, surtout depuis les interventions des Seawater. Les personnes qui pensent qu'Allen est le tueur du Zodiaque soulignent que les meurtres du célèbre tueur en série ont cessé lorsqu'il a été arrêté pour pédophilie en 1974. Le bougre a passé trois ans en prison, puis cinq ans en liberté surveillée jusqu'en 1982.

L'aveu en 1992?

La série monte d'un cran lorsque en 1992, l'aîné des Seawater décroche le combiné pour prendre des nouvelles d'Allen, à la santé fragile. Au bout du fil, David écoute les confessions d'un homme sur la fin; il lui avoue avoir abusé de sa soeur Connie. Abasourdi, David s'engouffre dans la brèche et lui pose la question fatidique:

«Monsieur Allen, êtes-vous le tueur du Zodiaque?» David Seawater en s'adressant à Arthur Leigh Allen.

Un silence de mort, des sanglots plus tard, s'enclenche alors un moment puissant dans le documentaire, un sommet d'excitation (pour le spectateur qui a coeur qui bat fort contre la poitrine) lorsque David assure que «Mister Allen» lui confirme qu'il est bien le Zodiaque. Stupeur!

Pourquoi avoir attendu si longtemps, pourquoi n'avoir rien dit aux enquêteurs? David assure avoir informé les autorités, mais c'est un mur qui s'est dressé face à l'ainé des Seawater: «Elles ne peuvent rien faire», affirme David.

David Fincher renvoie aux démons du passé

Il se tourne alors vers son frère et sa soeur, provoquant une scission familiale. Une brouille qui durera jusqu'à 2007 et...la sortie du film Zodiac de David Fincher. Un film qui a réveillé de vieux démons, assure Robert Graysmith, et qui a réuni les Seawater pour en débattre. Plusieurs années après.

Revoir ses meurtres, les lieux où le Zodiaque a exécuté ses proies; ces endroits ont tous un lien: David et Connie s'y sont rendus avec Allen.

Lors de la projection, Connie a senti comme un malaise lui traverser le corps: «Il y avait tellement de choses dans ce film qui étaient familières et effrayantes».

Et le cadet de la fratrie, Don Seawater, a cette phrase:

«Encore un élément trop familier pour être une coïncidence»

Derrière ces secrets enfouis durant tant d'années, il y a une mère qui s'est murée dans le silence. Une matriarche refusant le dialogue, elle qui était proche d'Allen et suspectée par ses enfants d'être de mèche avec l'hypothétique Zodiaque.

Un secret qui persistera encore, mais Netflix pourrait avoir ouvert une brèche sur le tard, rappelant que l'enquête est toujours ouverte à ce jour.

«C'est le Zodiaque qui vous parle» est disponible sur Netflix.