Cette famille a l'esprit de Noël et l'esprit de compétition bien aiguisés.

Ils ont battu un record

Cette famille allemande adore tellement Noël que presque chaque année, elle bat le record du plus grand nombre de sapins de Noël dans une maison.

Ils l'ont encore fait: chaque année, Susanne et Thomas Jeromin, un couple allemand, accumulent plus de sapins dans leur maison familiale de Rinteln que Kim Kardashian sur 10 ans. Autrement dit, leur maison est littéralement noyée sous une forêt de guirlandes et autres décorations kitsch.

Cette année, le couple a réussi à battre un nouveau record, en amassant pas moins de 681 arbres de Noël. Le nombre est rigoureusement exacte à une épine près, puisqu'il a été comptabilisé par l’Institut allemand des records (RID).

Impossible d'avoir un petit peu d'intimité dans cette demeure: même aux toilettes, vous serez observé par de curieux pinacées.

La maison des Jeromin 👇 Vidéo: watson

C'est donc un record du monde très original que le couple basé en Basse-Saxe a établi, celui «du plus grand nombre de sapins de Noël dans une maison», note l'Aargauer Zeitung.

De quoi ravir les visiteurs, qui viennent volontiers admirer la forêt enchanteresse.

«Pour moi, c’est tout simplement merveilleux et absolument magnifique. Que ce soient des jeunes ou des personnes âgées, les gens viennent ici et repartent avec le sourire» Thomas Jeromin, détenteur du record.

Pour parvenir à un tel résultat, le processus de décoration commence dès le mois de juin, comme l'explique le détenteur du record Thomas Jeromin. Mais celui-ci a l'habitude du dantesque exercice: la famille a déjà battu six fois le même record par le passé: elle a détenu le titre de 2017 à 2021, puis à nouveau en 2023 et 2024.

Si vous voulez battre le record à votre tour, la recette est simple:

Une maison

Beauuuucoup de sapins

Beauuuucoup de guirlandes



Beauuuucoup de patience

Un institut autorisé à enregistrer les records à portée de main

Bonne chance!

