Ils ont battu un record
Ils l'ont encore fait: chaque année, Susanne et Thomas Jeromin, un couple allemand, accumulent plus de sapins dans leur maison familiale de Rinteln que Kim Kardashian sur 10 ans. Autrement dit, leur maison est littéralement noyée sous une forêt de guirlandes et autres décorations kitsch.
Susanne and Thomas Jeromin from Rinteln, west of Hanover, Germany, have taken their Christmas celebrations to a new level.— OyvindNico (@YvindN60698) December 9, 2024
The couple have decorated a total of 605 Christmas trees in their home, setting a new world record for the most decorated Christmas trees in one place,… pic.twitter.com/q3uM8CrzGA
Cette année, le couple a réussi à battre un nouveau record, en amassant pas moins de 681 arbres de Noël. Le nombre est rigoureusement exacte à une épine près, puisqu'il a été comptabilisé par l’Institut allemand des records (RID).
Impossible d'avoir un petit peu d'intimité dans cette demeure: même aux toilettes, vous serez observé par de curieux pinacées.
La maison des Jeromin 👇
C'est donc un record du monde très original que le couple basé en Basse-Saxe a établi, celui «du plus grand nombre de sapins de Noël dans une maison», note l'Aargauer Zeitung.
Chaque année, c'est la folie 👇
Thomas y Susanne Jeromin instalaron en casa un total de 444 árboles de navidad decorados de arriba abajo con adornos y luces, estableciendo un récord mundial certificado por el Instituto Alemán de Récords. Usaron un total de 10,000 esferas navideñas. 🎄✨ pic.twitter.com/3KxxPRwOuL— Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) December 17, 2022
De quoi ravir les visiteurs, qui viennent volontiers admirer la forêt enchanteresse.
Pour parvenir à un tel résultat, le processus de décoration commence dès le mois de juin, comme l'explique le détenteur du record Thomas Jeromin. Mais celui-ci a l'habitude du dantesque exercice: la famille a déjà battu six fois le même record par le passé: elle a détenu le titre de 2017 à 2021, puis à nouveau en 2023 et 2024.
La famille est habituée aux records👇
Si vous voulez battre le record à votre tour, la recette est simple:
- Une maison
- Beauuuucoup de sapins
- Beauuuucoup de guirlandes
- Beauuuucoup de patience
- Un institut autorisé à enregistrer les records à portée de main
Bonne chance!
(jod)