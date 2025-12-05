Classiques, audacieuses, ou farfelues, voici les plus belles bûches de Noël de 2025.Image: watson
Comme chaque année, les grandes Maisons et les pâtissiers de renom font preuve d’inventivité pour créer des bûches de Noël qui se dégustent d’abord avec les yeux.
05.12.2025, 11:5205.12.2025, 13:25
Jouez hautbois, résonnez musettes! C’est bientôt Noël, et qu’est-ce qu’on nous sert à chaque repas, entre les huîtres et les digestifs? La bûche, pardi! Mais ici, on ne va pas vous parler de celles qu’on trouve en supermarché, mais plutôt de celles qu’il serait déraisonnable (pas toutes, heureusement) d’acheter: celles qui touchent au sublime… et au porte-monnaie. Logique, car elles font appel au talent et à la vision de prestigieux pâtissiers, qui nous offrent du beau, du bon, et un savoir-faire d’exception.
C’est évidemment du côté de la France, pays de la gastronomie, et de Paris, capitale du luxe, qu’il faut se tourner pour admirer de sublimes créations signées par de grands noms comme Jeffrey Cagnes, Cédric Grolet, Pierre Hermé ou encore Cyril Lignac. Cependant, la Suisse romande, avec sa Genève internationale et sa Lausanne olympique, n’est pas en reste pour autant.
La Bûche de l'hôtel des Bergues par le chef pâtissier Lyece Major
L'œuvre du Beau-Rivage du Chef Pâtissier Kevin Ollivier
L’Etoile Polaire de Moutarlier
La Bûche de Noël de Pierre-Alain Rouchon, La Réserve
La bûche du Comptoir Woodward par Titouan Claudet
La Bûche Forêt-Noire de Nicolas Flandin
Pour en savoir plus sur Nicolas Flandin:
La Bûche Broche de Gui de La cheffe Narae Kim
La Bûche signature Anthéa de Pierre Hermé
La bûche Dior 2025 de Yannick Alléno
La Bûche du Four Seasons Hotel George V
Le Père Noël de Cédric Grolet
Les bûches Ladurée
La bûche Hellébore de Claire Santos Lopez
La bûche Equinoxe de Cyril Lignac
La Bûche aux lettres de Christophe Michalak
Pour d'autres bûches, c'est par ici: