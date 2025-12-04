stratus fréquent
21 illusions d'optique qui frôlent la magie

21 illusions d'optique qui frôlent la magie

Votre cerveau vous joue des tours! Découvrez 21 images qui prouvent que ce que vous voyez n'est souvent qu'une question de perspective (et on vous donne les solutions).
04.12.2025, 05:3904.12.2025, 05:39
Sergio Minnig
Sergio Minnig

Certaines des images suivantes sont si trompeuses que vous aurez presque du mal à croire qu'il ne s'agit pas de magie. Cependant, pour vous prouver qu'il s'agit d'illusions d'optique, nous avons ajouté la solution pour certaines d'entre elles.

D'accord, peut-être que nous l'avons fait seulement parce que nous devions nous en convaincre nous-mêmes... mais peu importe, le résultat reste et demeure fascinant.

Une perspective «changeante»...

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Si vous croyez voir une spirale ici, alors tu te trompes.

imgur

Ce sont tous des cercles fermés.

Attendez de voir ce qui se passe lorsque la grande aiguille rattrape la petite.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Vous pouvez attendre longtemps pour cela. Ils tournent tous les deux à la même vitesse.

Ce sont toutes des lignes droites.

Image
Image: imgur

Oui, vraiment:

Image

En parlant de lignes droites:

Image
Image: imgur

Scrollez un peu vers le haut et vers le bas.

Image
Image: imgur

Vous faites peut-être partie des 14 % qui ne voient pas d'écart se creuser ici.

Quelle.
Quelle.Image: imgur

Les boîtes ne bougent pas. Peu importe combien de temps vous les regardez.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Regardez d'abord le point rouge, puis le jaune.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur
Ces images ne sont pas si gênantes (c'est vous qui n'êtes pas attentif)

Croyez-le ou non, les cercles ne se croisent pas.

Image

Il y a douze points noirs «cachés» ici.

Image
Image: imgur

Est-ce que ça s'étend vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Nous ne le saurons jamais.

imgur
Image: imgur

Le blanc au centre paraît beaucoup plus lumineux que le blanc dans les coins. Pourtant, c'est la même chose.

Image
Image: imgur

L'illusion de luminosité d'Asahi (ou «Asahi Brightness Illusion»).

Observez la spirale pendant 30 secondes, puis regardez le tableau de Van Gogh.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Avons-nous déjà vu des lignes horizontales?

Image
Image: imgur

Voici un exemple:

Image
Image: imgur
18 publicités qui ont un peu trop abusé de Photoshop

Faites défiler.

Image
Image: imgur

Deux cercles parfaitement ronds.

first image
second image
twister icon

Cliquez sur l'image pour preuve.

🤯

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Un rectangle et un carré?

Image
Image: imgur

Non. Les deux zones rouges ont en réalité le même rapport hauteur/largeur. Le rectangle de droite est simplement pivoté de 90°. C'est là que cela devient évident:

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

En fait, personne ne bouge!

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Combien de boules rouges, combien de boules vertes et combien de boules bleues voyez-vous?

Image
Image: IMGUR

Tout est faux, toutes les sphères sont beiges.

(smi)

