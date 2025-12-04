21 illusions d'optique qui frôlent la magie

Votre cerveau vous joue des tours! Découvrez 21 images qui prouvent que ce que vous voyez n'est souvent qu'une question de perspective (et on vous donne les solutions).

Certaines des images suivantes sont si trompeuses que vous aurez presque du mal à croire qu'il ne s'agit pas de magie. Cependant, pour vous prouver qu'il s'agit d'illusions d'optique, nous avons ajouté la solution pour certaines d'entre elles.

D'accord, peut-être que nous l'avons fait seulement parce que nous devions nous en convaincre nous-mêmes... mais peu importe, le résultat reste et demeure fascinant.



Une perspective «changeante»...

Si vous croyez voir une spirale ici, alors tu te trompes.

Ce sont tous des cercles fermés.

Attendez de voir ce qui se passe lorsque la grande aiguille rattrape la petite.

Vous pouvez attendre longtemps pour cela. Ils tournent tous les deux à la même vitesse.

Ce sont toutes des lignes droites.

Oui, vraiment:

En parlant de lignes droites:

Scrollez un peu vers le haut et vers le bas.

Vous faites peut-être partie des 14 % qui ne voient pas d'écart se creuser ici.

Les boîtes ne bougent pas. Peu importe combien de temps vous les regardez.

Regardez d'abord le point rouge, puis le jaune.

Croyez-le ou non, les cercles ne se croisent pas.

Il y a douze points noirs «cachés» ici.

Est-ce que ça s'étend vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Nous ne le saurons jamais.

Le blanc au centre paraît beaucoup plus lumineux que le blanc dans les coins. Pourtant, c'est la même chose.

L'illusion de luminosité d'Asahi (ou «Asahi Brightness Illusion»).

Observez la spirale pendant 30 secondes, puis regardez le tableau de Van Gogh.

Avons-nous déjà vu des lignes horizontales?

Voici un exemple:

Faites défiler.

Deux cercles parfaitement ronds.

Cliquez sur l'image pour preuve.

🤯

Un rectangle et un carré?

Non. Les deux zones rouges ont en réalité le même rapport hauteur/largeur. Le rectangle de droite est simplement pivoté de 90°. C'est là que cela devient évident:

En fait, personne ne bouge!

Combien de boules rouges, combien de boules vertes et combien de boules bleues voyez-vous?

Tout est faux, toutes les sphères sont beiges.

