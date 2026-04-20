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Thomy et Zweifel créent une mayonnaise au paprika

THOMY et Zweifel lancent la pépite de l&#039;été
Thomy et Zweifel lancent leur nouvelle formule pour la saison estivale: la mayonnaise Thomy Zweifel Paprika. images:

Thomy et Zweifel créent un «sommet du goût suisse»

On a trouvé le nouveau chouchou des grillades helvétiques: il s'agit du mariage entre la «crémosité» de la célèbre mayonnaise bâloise Thomy avec l’assaisonnement légendaire des chips Zweifel.
20.04.2026, 09:3720.04.2026, 11:02

C’est une annonce qui risque de faire vibrer les papilles de tout un pays: les deux géants de l’apéro, Thomy et Zweifel, unissent leurs forces pour créer la mayonnaise Thomy Zweifel Paprika. Ce nouveau produit, qui arrive en rayon dès cette semaine chez Coop, n'est pas une simple édition limitée, mais bien une intégration permanente à la gamme.

Zweifel fait des révélations sur les chips Aromat

Selon le communiqué officiel, ce partenariat est symbolique à plus d'un titre. D'un côté, Thomy fête ses 75 ans d'existence cette année, fort d'une domination écrasante avec plus de trois quarts des parts de marché en Suisse. De l'autre, Zweifel, l'entreprise familiale dont la recette du mélange d'épices paprika est jalousement gardé depuis plus de 60 ans.

«Cette collaboration est une source de fierté, car l’entreprise familiale ne partage pas si facilement sa formule emblématique», souligne Cédric Boehm, CEO de Nestlé Suisse. De son côté, le CEO de Zweifel salue cette collaboration entre «deux icônes suisses de renom».

La mayo Thomy/Zweifel? Un «sommet du goût suisse»

Développée lors de workshops communs et testée avec succès auprès du public, cette nouveauté arrive à point nommé pour le coup d'envoi de la saison des barbecues. Que ce soit pour accompagner des frites, garnir un burger ou pimper un sandwich, ce tube combine l'onctuosité de la mayonnaise «à la française» et ce goût fumé si caractéristique des chips préférées des Suisses.

La meilleure façon d'utiliser cette nouvelle bombe gustative? Cela dépend de vos affinités, bien sûr, mais les marques proposent des options très classiques:

«Elle accompagne idéalement les frites et les burgers, et se déguste aussi sur des sandwiches ou avec des légumes à l’apéritif»

Mais soyons créatifs...

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Avec une consommation moyenne de six tubes de mayonnaise par foyer et par an, ce «sommet du goût suisse», comme nous le vend le communiqué, a toutes les chances de devenir un incontournable des tables romandes et alémaniques.

(jod)

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Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
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Ces 9 stars sont détestées par leurs collègues de tournage
Les fans les adorent, mais sur les plateaux, c'est parfois une autre histoire. Voici quelques exemples de personnalités imbuvables du cinéma.
Tout le monde a probablement déjà vécu cette situation: on passe une mauvaise journée et, au moindre problème, on s'en prend à un collègue de travail qui nous casse les pieds.
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