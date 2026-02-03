IKEA fait une nouvelle dinguerie avec son hot-dog
Et pour cause, le nouveau hot-dog d'IKEA n'est (hélas) disponible que dans les filiales des Emirats arabes unis. A l'image de la clinquante Dubaï et de la capitale, Abu Dhabi, cette variante toute neuve se veut maximaliste: nichée dans un pain, une saucisse d'un demi-mètre attend d'être nimbée de moutarde, mayo et autre ketchup.
IKEA ne serait évidemment pas ce qu'elle est sans ses tarifs: le hot-dog géant ne coûte que 19 dirhams, soit 4 francs suisses.
Un prix doux qui ne justifie pas, cependant, comme le marmonne avec déception un amateur de hot-dog exigeant et membre de la rédaction dont nous ne citerons pas le nom, pourquoi le géant suédois n'a pas adapté la taille du pain à celle de cette intimidante saucisse.
Concernant sa commercialisation en Europe, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni ou au Canada, aucune information n’a encore été communiquée à ce stade.
En attendant et tout en priant pour une éventuelle sortie en Suisse, ne reste plus qu'à rêvasser sur le nombre de ces hot-dogs que le champion Joey Chestnut pourrait engloutir en une seule fois. Pour l'anecdote, le bien surnommé «Jaws» («mâchoires») est entré dans l'histoire pour s'est enfilé, en 2021, pas moins de 76 hot-dogs en 10 minutes.
(mbr)