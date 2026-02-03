IKEA fait une nouvelle dinguerie avec son hot-dog

ciel clair
IKEA fait une dinguerie avec son nouveau hot-dog, dont la saucisse mesure un demi-mètre.
50cm de saucisse: Voici la nouvelle folie née dans le cerveau des responsables food d'IKEA. image: ikea/watson

Avis aux inconditionnels de la cantine d'IKEA! Le géant du meuble suédois et éminent spécialiste de la boulette commercialise désormais une version XXXL de son hot-dog iconique. Petits appétits et âmes sensibles s'abstenir, car cette saucisse est aussi longue qu'un building émirati.
03.02.2026, 20:4903.02.2026, 20:49

Et pour cause, le nouveau hot-dog d'IKEA n'est (hélas) disponible que dans les filiales des Emirats arabes unis. A l'image de la clinquante Dubaï et de la capitale, Abu Dhabi, cette variante toute neuve se veut maximaliste: nichée dans un pain, une saucisse d'un demi-mètre attend d'être nimbée de moutarde, mayo et autre ketchup.

Matez c'te saucisse.
Matez c'te saucisse.capture d'écran

IKEA ne serait évidemment pas ce qu'elle est sans ses tarifs: le hot-dog géant ne coûte que 19 dirhams, soit 4 francs suisses.

Un prix doux qui ne justifie pas, cependant, comme le marmonne avec déception un amateur de hot-dog exigeant et membre de la rédaction dont nous ne citerons pas le nom, pourquoi le géant suédois n'a pas adapté la taille du pain à celle de cette intimidante saucisse.

On a goûté le nouveau sandwich Ikea

Concernant sa commercialisation en Europe, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni ou au Canada, aucune information n’a encore été communiquée à ce stade.

En attendant et tout en priant pour une éventuelle sortie en Suisse, ne reste plus qu'à rêvasser sur le nombre de ces hot-dogs que le champion Joey Chestnut pourrait engloutir en une seule fois. Pour l'anecdote, le bien surnommé «Jaws» («mâchoires») est entré dans l'histoire pour s'est enfilé, en 2021, pas moins de 76 hot-dogs en 10 minutes.

Son secret, ici

Voici le secret pour vous enfiler plus de 76 hot-dogs en 10 minutes

(mbr)

