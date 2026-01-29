M6 transforme profondément Top Chef

Avec sa 17e saison, Top Chef bouleverse ses codes. Voici tout ce qui va changer.

La 17e saison de Top Chef, concours culinaire de M6, veut «renverser la table»: les épreuves se dérouleront hors les murs et les candidats devront défendre seuls leur cuisine, a annoncé la chaîne jeudi. M6 explique:

«Le vainqueur sera celui ou celle qui représentera au mieux le chef de demain, un chef capable de se diversifier et de faire rayonner sa cuisine dans de multiples endroits et formats avec toujours la même exigence.»

Ainsi les candidats seront testés à Tignes dans un restaurant panoramique à 3000 mètres d'altitude, sur la plage du Touquet, à l'Abbaye de Collonges en hommage à Paul Bocuse, dans un marché de street food ou encore au château de Fontainebleau.

De plus, les brigades, équipes de candidats sous la conduite d'un chef, vont disparaître. Les cinq chefs de la saison ne les chaperonneront donc plus et «redeviennent des jurés à part entière». «Seule l'excellence individuelle fait la différence», souligne la chaîne, qui veut introduire «plus de compétition» et de «confrontation».

Le jury de cette 17e saison est composé comme pour la précédente:

D'Hélène Darroze (trois étoiles).

Philippe Etchebest (deux étoiles).

Glenn Viel (trois étoiles).

Paul Pairet (ex-trois étoiles)

Stéphanie Le Quellec (gagnante de la saison 2 en 2011, deux étoiles).

De gauche à droite: le présentateur Stéphane Rotenberg avec les chefs Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Glenn Viel, Stéphanie Le Quellec et Paul Pairet. M6

Considérant que «la gastronomie ne se limite plus à la haute cuisine», Top Chef veut en outre instaurer dans cette édition:

«Une plus grande diversité de cuisine mais aussi de contraintes: street food, plats du quotidien, plats en lien avec les régions visitées, menus économiques.»

Les dates de diffusion ne sont pas encore connues.

Quel sont les prix?

Lors de la 16ᵉ saison, au printemps 2025, le vainqueur avait la possibilité de remporter une étoile Michelin éphémère, grâce à un partenariat avec le guide Michelin. Des inspecteurs avaient été présents dans l'ombre durant les épreuves. Mais le vainqueur, Quentin Mauro, n'avait pas décroché d'étoile en raison d'un manque de régularité dans ses plats.

Quentin Mauro, gagnant de Top Chef 2025. source: Top chef

A ce jour, 31 anciens candidats sont titulaires d'au moins une étoile, qu'ils ont reçue postérieurement à leur participation à l'émission.

Adaptée d'une émission américaine, la version française est diffusée depuis 2010. L'émission s'est attiré les faveurs du public, avec 2,4 millions de téléspectateurs en moyenne pour la dernière saison, et a gagné une crédibilité dans le milieu de la gastronomie. Sa particularité est d'opposer des chefs professionnels et non pas amateurs. (jah/afp)