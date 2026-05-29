Préparez-vous à un sérieux excès de mignonnerie. Vidéo: watson

Personne ne s’attendait à une telle voix

C'est bien connu: il suffit parfois de pas grand-chose pour faire exploser internet. Dans le cas présent, quelques notes de piano, un micro suspendu et une fillette de deux ans. A Los Angeles, la petite Leona a charmé des millions d’internautes avec une reprise aussi adorable qu’impressionnante de «Let It Go», la chanson de La Reine des Neiges.

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Personne, vraiment, ne s'attendait à ça. Et encore moins le pianiste de rue connu sur les réseaux sous le nom d’Emilio Piano, dans une rue de Los Angeles. Alors qu'il est penché sur les touches de son instrument pour interpréter une chanson de Tom Odell, une fillette minuscule s'approche de lui et lui demande s'il connait «Let It Go», l’inusable tube de La Reine des neiges, que vous ne pouvez probablement plus entendre si vous êtes parent d'enfants nés dans les années 2010.

Jusque-là, rien d’exceptionnel. Mais alors que le musicien commence à jouer, la fillette repère un microphone suspendu au-dessus de sa tête. Intriguée, elle saute pour essayer de l’attraper. Le pianiste le baisse à sa hauteur. Les passants sourient. Certains sortent déjà leur téléphone.

«Bonjour, je m'appelle Leona, j'ai deux ans et je vais chanter Let It Go» Une partie du public était déjà perdue à ce stade

Si tout le monde s’attendait à entendre quelques mots timides ou une comptine approximative... c’est là que la magie opère.

Vidéo: watson

Dès les premières paroles, la petite Leona surprend son monde. Avec un sérieux désarmant et une voix étonnamment puissante pour son âge, elle se lance dans cette chanson redoutable, rendue célèbre par Elsa dans le film Disney. Autour d’elle, les sourires s’élargissent.

Evidemment, la scène n'a pas manqué de faire craquer les internautes. La vidéo, partagée par le célèbre pianiste de rue, accumule les vues à toute vitesse. Vendredi, deux jours après sa mise en ligne, elle comptait déjà plus de 8 millions de vues et 150 000 commentaires, dans lesquels les utilisateurs ont rivalisé de superlatifs pour saluer le talent de la fillette.

D’autres confessent simplement avoir regardé la séquence plusieurs fois d’affilée. Et franchement, on les comprend. (mbr)

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