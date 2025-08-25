Zoë Kravitz semble avoir bel et bien oublié Channing Tatum.

Les nouveaux flirts de Zoë Kravitz intriguent Hollywood

Zoë Kravitz, qui a récemment fait jaser après un moment «cozy» avec Austin Butler, a été aperçue en compagnie d'une star dont la vie privée a récemment fait couler beaucoup d'encre. L'actrice n'est-elle plus un coeur à prendre?

Jennifer Ullrich / watson.de

Que ce soit lors de premières, de tournages ou dans sa vie privée, Zoë Kravitz, la fille de Lenny Kravitz, attire régulièrement l'attention avec ses apparitions. Elle a été aperçue à Rome, en compagnie d'une personne avec qui elle semblait très intime.

Quelques jours après une soirée parisienne très remarquée, Zoë Kravitz a été aperçue en compagnie d'un chanteur très connu, qui a mis sa carrière musicale en pause.

Un duo surprise

Allez, trêve de suspense: dimanche, Zoë Kravitz a été aperçue à Rome, bras dessus, bras dessous avec nul autre que Harry Styles. Une vidéo publiée par un fan sur les réseaux sociaux montre les deux stars en train de se promener dans la capitale italienne. Zoë Kravitz était accrochée au bras de Harry Styles.

La star de 36 ans portait une mini-robe blanche, des ballerines noires, une casquette de baseball et un sac blanc en tissu. Styles, 31 ans, qui s'est fait connaître avec les One Direction, avait un look composé de vêtements en jean et de baskets noires et blanches.

Pendant leur conversation, Kravitz semblait très attentive et s'est plusieurs fois tournée vers Styles, rapporte le Daily Mail. Cette intimité n'est pas passée inaperçue. Sur les réseaux, les fans spéculent déjà sur une éventuelle romance.

«Eh bien, ça c'est inattendu», se sont étonnés plusieurs internautes, tandis qu'ailleurs, un autre commente: «Harry et Zoë n'étaient pas sur ma bingo card pour 2025.»

Un flirt avec Austin Butler alimente les rumeurs

Ce qui est particulièrement piquant, c'est que quelques jours auparavant, Kravitz s'était montrée très proche d'Austin Butler. À Paris, le jeudi, ils avaient assisté ensemble à l'avant-première de leur nouveau film Caught Stealing. Ils ont ensuite été aperçus dans un bar, en train de boire, de rire et de se faire des accolades.

Austin Butler et Zoë Kravitz se sont apparemment rapprochés après le tournage. Image: Invision/ Scott A Garfitt

Une source anonyme, citée par le Daily Mail, a rapporté que l'ambiance était au flirt. Ils étaient clairement très complices.

L'actrice aurait-elle tourné la page de ses perdues? Dans sa vie privée, Zoë a vécu des mois mouvementés: ses fiançailles avec l'acteur Channing Tatum ont été rompues en octobre 2024. Le couple était ensemble depuis 2021, après la séparation de Kravitz et de Karl Glusman, avec qui elle avait été mariée. Tatum, quant à lui, était auparavant en couple avec l'actrice Jenna Dewan, avec qui il a une fille.

Harry Styles, lui non plus, n'était pas seul ces derniers temps. Il y a quelques semaines à peine, il a été photographié en train d'embrasser la productrice Ella Kenny au festival de Glastonbury. Ensuite, il a passé du temps avec la designer Kim Mupangilai à Rome. Jusqu'en 2022, il était en couple avec l'actrice et réalisatrice Olivia Wilde.