Bradley Cooper aurait demandé Gigi Hadid en mariage

Bradley Cooper a demandé Gigi Hadid en mariage, selon des sources du Daily Mail.
L'acteur de 50 ans et le top model de 30 ans sont ensemble depuis deux ans.image: watson/getty

Un autre mariage de superstars nous attend en 2026

2026 sera peut-être marquée par les épousailles de Taylor Swift et de son footballeur Travis Kelce, mais pas que. Selon des sources du Daily Mail, un autre couple éminent de célébrités pourraient se dire «oui» l'année prochaine.
23.12.2025, 16:5823.12.2025, 16:58

Et il s'agirait de nulle autre que l'un des top models les plus célèbres de la planète et l'acteur qui traîne d'innombrables blockbusters et comédies mythiques: Gigi Hadid et Bradley Cooper (un peu connu pour avoir vécu quelques années à Neuchâtel, si vous avez envie de glisser cette anecdote à l'apéro pendant les Fêtes).

Alors qu'il vient tout juste de fêter ses 2 ans de relation, ce couple relativement discret serait tellement sérieux quant à son avenir ensemble que chacun a pris ses dispositions en vue de se dire «oui» en 2026, indique le Daily Mail. Bradley Cooper se serait notamment assuré auprès de belle-maman, Yolanda Hadid, d'avoir sa bénédiction.

«Bradley a demandé la main de Gigi à Yolanda. Il veut qu'elle comprenne à quel point il est sérieux avec Gigi et qu'il compte fonder une famille solide avec elle à New-York»
Une source au Daily Mail

L'acteur de 50 ans aurait également mis sa propre mère, Gloria Campano, au courant de ses projets. «Ils sont très proches et il la tient informée de tout», souffle la source.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 11: Bradley Cooper and Gigi Hadid are seen in NoHo on November 11, 2024 in New York City. (Photo by Aeon/GC Images)
Le duo n'a officialisé sa relation sur Instagram qu'en avril dernier.GC Images

Gigi Hadid, de son côté, aurait informé son paternel, Mohamed Hadid, de l'imminence de la demande en mariage. «Le fait que Gigi annonce à son père qu'elle veut épouser Bradley est une étape importante, c'est beaucoup plus officiel», note la source.

Pour le coup, pour l'effet «surprise» des fiançailles, c'est raté.

Bella et Gigi Hadid lâchent un gros secret de famille

Mais c'est précisément pour s'épargner toute surprise, bonne ou mauvaise, que Bradley et Gigi souhaitent unir leurs jours. Déjà parents d'un enfant chacun de leurs côtés (Bradley Cooper partage une fille de huit ans, Lea, avec le mannequin Irina Shayk et Bella Hadid une fille de cinq ans, Khai, avec son ex Zayn Malik), ils souhaitent que les fillettes soient élevées ensemble.

C'est d'ailleurs à un goûter d'enfants auquel assistaient les deux petites filles que Bradley Cooper et Gigi Hadid se sont rencontrés. Depuis, les tourtereaux coulent des jours et «normaux». En mars, le top model confiait à Vogue que sa relation avec l'acteur de vingt ans son aîné lui avait permis de vivre une «expérience amoureuse normale».

«Bradley m'a donné envie d'aller plus souvent au théâtre, et c'est quelque chose de très agréable à réintégrer dans ma vie»
Gigi Hadid, dans Vogue, au sujet de son compagnon

«Je pense que le plus important, c'est d'arriver à un point où l'on sait ce que l'on veut et ce que l'on mérite dans une relation… et que chacun travaille séparément pour se rapprocher et devenir le meilleur partenaire possible. Je me sens vraiment chanceuse. Oui, chanceuse, c'est le mot», poursuivait-elle.

Pourquoi la date de mariage de Taylor Swift est très symbolique

Tout «normaux» qu'ils sont, on se réjouit d'ores et déjà de découvrir l'un des couples les bankables de la planète people se dire «oui» devant l'autel. (mbr)

