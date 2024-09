Jennifer Lopez sait toujours comment faire parler les médias. Keystone

Jennifer Lopez nargue Ben Affleck

Jennifer Lopez a opté pour une robe qui a fait sensation sur le tapis rouge du Festival International du Film de Toronto, vendredi. D'aucuns l'assurent: sa tenue était un message subliminal à destination de son ex, Ben Affleck.

Plus de «Divertissement»

Impossible que vous les ayez manquées ce week-end, elles étaient partout; Jennifer Lopez et sa robe ultra-révélatrice.

Pour le contexte, sachez que la star de 55 ans qui a récemment signé ses papiers de divorce d'avec Ben Affleck, s'est rendue vendredi à la 46e édition du Festival International du Film de Toronto.

La star avait une bonne raison de fouler ce tapis rouge: elle est en pleine promotion de Unstoppable, un film adapté de l'histoire vraie d'Anthony Robles, un lutteur unijambiste qui a eu un incroyable destin. La présence de la chanteuse était évidemment très scrutée, car il s'agissait de sa première apparition publique officielle depuis l'annonce de son divorce. Il se trouve que Ben Affleck - aka Monsieur grognon - a co-produit le long-métrage avec son ami Matt Damon. Cependant, il ne s'est pas rendu à l'événement - une convention de bon aloi entre les deux ex-tourtereaux?

Rayonnante, Jennifer n'a pas fait les choses à moitié. Elle a choisi une tenue dont elle s'est assurée qu'elle restera dans les annales. Jlo a choisi une pièce argentée brodée de miroirs signée Tamara Ralph (collection couture Automne / Hiver 2024-2025). La spécificité du vêtement? Il est ultra-sexy sur les côtés, et ne tient qu'à un fil (une série de noeuds, en l'occurrence) en velours noir. L'icône a complété son look «dame de fer métallique» avec une pochette Judith Leiber, des bijoux Hassanzadeh et des chaussures à plateformes Dolce & Gabbana. Détail qui tue: ses courbes n'étaient interrompues par aucune bordure de sous-vêtement.

La «revenge dress» en question 👇

Voilà qui n'aura échappé à personne, et qui aura fait tourner de l'oeil pléthore d'internautes.

Un robe qui nargue

Pour nombre de médias, si l'on en croit les titres du jour, pas de doute, il s'agit d'une «revenge dress» (réd: une robe de revanche après une séparation); Jlo aurait par ce choix audacieux cherché à transmettre un message à son ex, démontrant par ses courbes bien assumées tout ce qu'il a perdu.

Voilà la spécialiste de la «revenge dress» 👇

La belle a encore commenté sa tenue publiée sur Instagram d'un «Unstoppable» bien senti. Cela fait un moment que la chanteuse poste des clichés très sexy, et que tout le monde s'emballe en croyant y voir des messages subliminaux.

Il faut dire que ses légendes n'aident pas à dissiper toute ambigüité. Du style:

«Tout se déroule dans l’ordre divin» Toussa toussa.

«Elle est en fleurs et indifférente, hors de portée et en paix» Toussa toussa.

Jlo tient à nous le rappeler régulièrement, car nous avons la mémoire courte: elle est hot.

Pour revenir à nos froufrous, sachez tout de même que la «revenge dress» a failli rester sagement sur son cintre, nous apprend le média People. En effet, la chanteuse portoricaine et son équipe ont âprement débattu pour savoir si cette robe à fente serait l'élue pour son grand retour. Jlo a tout simplement opté pour celle-ci... car elle «se sentait bien dedans».

«I was like, f--- it» Carpe diem, Jennifer. source: people

Un autre fait a marqué les internautes: Jlo était loin d'avoir un mood sérieux ou contrit à Tortonto; elle était au contraire rayonnante, et même taquine. Selon PageSix, la fraîche célibataire s'est longuement entretenue à l'afterparty avec le meilleur ami de son ex-mari, Matt Damon. Une conversation «longue et profonde», entrecoupée de rires suspects , selon une source tout de même très indiscrète.

Mais c'est surtout un moment de complicité que Jennifer a partagé sur le tapis rouge avec Bobby Cannavale, sa co-star à l'écran, qui a piqué la curiosité des internautes. Des experts pour lire sur les lèvres (les internautes ont décidément beaucoup de talent quand il s'agit de gossiper) ont réussi à décoder ce que la star aurait articulé à plusieurs reprises:

«I’m a bad picker» Traduction: «je choisis mal»

«It is what it is» «C'est ainsi. »

«Jennifer Lopez vient peut-être d'admettre avoir un goût loin d'être parfait en matière d'hommes», s'aventure le Huffington Post. Avant de nuancer: «il est toujours possible que Lopez et Cannavale discutent d'autre chose».

Pour rappel, la séparation entre Jlo et Affleck n'est devenue officielle qu'à la fin du mois d'août. Mais les spéculations selon lesquelles le couple était en froid ont commencé au printemps, alors que les époux apparaissaient de plus en plus en solo durant les événements officiels.

Jennifer Lopez a été mariée quatre fois: avec Ojani Noa de 1997 à 1998, Cris Judd de 2001 à 2003, Marc Anthony de 2004 à 2014 et avec Ben Affleck de 2022 à 2024. Elle a été fiancée six fois au total. A n'en point douter, elle a choisi le bon timing pour sortir la petite «revenge dress».