La romance des «amants maudits» s'intensifie: «Ils sont à fond»

La rumeur d'une liaison entre la chouchou d'Hollywood et le meilleur ennemi de Taylor Swift a fait les gorges chaudes des amateurs de potins cet été. Mesdames et messieurs, c'est désormais (presque) officiel! Sydney Sweeney et le producteur Scooter Braun se fréquentent. Et ils sont «à fond».

Les «amants maudits», ainsi surnommés par Page Six, portent bien leur nom. D'un côté, Sydney Sweeney, la coqueluche de l'industrie cinématographique de 28 ans au talent incontestable, aussi bien derrière la caméra que pour s'attirer les polémiques en tous genres - juste en portant un jeans.

De l'autre, Scooter Braun, 44 ans. Ancien manager de Justin Bieber, Ariana Grande ou Usher entre autres mastodontes musicaux, le puissant producteur s'est surtout taillé une réputation pour sa querelle épique, publique et interminable avec Taylor Swift pour la propriété de ses six albums studio.

Voilà qui promet de faire des étincelles. En tout cas, l'actrice et le producteur sont «à fond», comme le glisse une source dans Page Six cette semaine.

«Ce n'est pas une relation sans lendemain. C'est du sérieux, c'est à fond. Ils sont ensemble» Une source dans Page Six

Plus qu'une idylle d'été

Pour rappel, le duo avait suscité les premières rumeurs au moins de juin, à l'occasion du mariage pompeux du patron d'Amazon, Jeff Bezos, et de Lauren Sánchez, à Venise. A l'époque, Sydney Sweeney et Scooter Braun avaient laissé assez peu de grain à moudre à la presse people et aux internautes. Tout juste avaient-ils été aperçus en train de marcher l'un devant l'autre dans la Cité des Doges.

Plutôt maigre, comme indice de relation, vous en conviendrez. image: tiktok

«Ce qui a vraiment marqué Sydney, c'est le mariage de Jeff Bezos», glissait alors une source dans People. «Tout le monde essayait de la draguer, mais Scooter non. Il ne la draguait pas comme les autres, et c'est ce qui a attiré son attention et lui a donné l'impression que ses intentions étaient sincères.»

«Syd était intriguée: Scooter est un charmeur. Il est sûr de lui, mais aussi doux et très attentionné. Il n'est pas vraiment son type, mais elle a apprécié l'attention» Une source dans People

Puis, il y a un mois, le média se faisait l'écho des évolutions de cette idylle naissante: Sydney et Scooter sortiraient ensemble «occasionnellement».

«Ils ont beaucoup en commun et aucun d'eux ne se soucie de ce que les autres pensent», indique un informateur anonyme, toujours dans People. «Il la trouve intelligente, gentille et amusante, et elle apprécie la façon dont il la voit telle qu'elle est, au-delà de tout ce qui se dit.»

Intensification

Depuis, force est de constater que les «amants maudits» ont intensifié le rythme. Selon des photos obtenues par TMZ, ils ont été aperçus en train de dîner chez Jon & Vinny à Los Angeles le 24 septembre, en bonne compagnie d'amis.

Puis, trois jours plus tard, le producteur faisait partie des invités de la A-List à la fête du 28e anniversaire de Sydney, où la blonde incandescente a fait tourner les têtes dans une robe en hommage à Britney Spears - une création de la collection printemps/été 2009 de The Blonds que Brit-Brit portait déjà pour la couverture de son album Circus.



Sydney Sweeney en compagnie de Lauren Sánchez, le 27 septembre, lors de sa fête d'anniversaire. instagram

Qui se cachait derrière ce Chewbacca très convaincant? Un certain Scooter, peut-être? instagram

Puis, le lendemain, le même Scooter Braun était DE NOUVEAU aux côtés de l'actrice pour un dîner chez Buca di Beppo, à Los Angeles, suivi d'une visite aux soirées d'Halloween organisées aux Universal Studios.

Et, pour preuve que cette affaire, c'est du sérieux, le couple tout frais se trouvait en compagnie des parents de Sydney Sweeney. Des photographies montrent le duo main dans la main lors de leur promenade dans le parc d'attractions.

La star d'Euphoria et l'ancien directeur musical ont été photographiés se tenant la main. reddit

Une chose est sûre, pour les sources: «S'il est avec elle, ce n'est pas une question d'apparence ou de célébrité, mais plutôt parce qu'il l'apprécie vraiment», confie l'une d'elles dans Page Six.

D'autant que le manager, «très exigeant quant à ses proches», a des enfants. Scooter Braun partage en effet trois enfants avec son ex-compagne, Yael Cohen. Le couple s'est séparé en 2021 et leur divorce prononcé l'année suivante.

«Toute retenue dans la relation ne durera probablement pas longtemps, étant donné son envie de tout marketer», affirme encore une source au sujet de l'ambitieux producteur - tout en précisant que cela fait «simplement partie de la personnalité» de Scooter Braun et ce qui fait de lui un excellent homme d'affaires.

«Il va commencer à publier sur elle et à s'impliquer probablement davantage dans sa carrière» Une source, dans Page Six

Bah, tant qu'il ne s'approprie pas la paternité de ses films... On peut présumer que tout ira bien.

