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Harry Styles sort son t-shirt Pleasing et il est très coquin

Le t-shirt Cinnammon buns d&#039;Harry Styles promet de s&#039;arracher cet été.
Du glaçage qui dégouline de brioches sucrées, dans lesquelles on a envie de mordre: le t-shirt d'Harry Styles promet de s'arracher. image: getty/pleasing

Harry Styles lance l'accessoire de l'été et il est très coquin

Le chanteur a dévoilé le dernier article de sa marque au nom évocateur, Pleasing, et il est aussi suggestif que désirable.
19.03.2026, 15:0719.03.2026, 15:07

Quand il s'agit de jouer sur les mots et de faire monter subtilement la température de 36 degrés, Harry Styles n'a pas son pareil. Qu'il évoque la dégustation de melons et de fraises (pas les fruits, les autres) dans sa chanson de 2019 Watermelon Sugar, ou une personne si attirante qu'il pourrait faire cuire un œuf à la coque dessus, dans son morceau Music for a Sushi Restaurant, la discographie du Britannique mêle inextricablement appétit, boustifaille et désir.

«Tellement dur»: Harry Styles s'exprime enfin sur la mort de Liam

Preuve en est le dernier vêtement de Pleasing, sa marque lifestyle unisexe, que le chanteur a dévoilé dans un clip promotionnel lors de sa participation sur l'émission «Saturday Night Live» la semaine passée: un T-shirt jaune orné de deux buns à la cannelle, habilement placés et ô combien suggestifs, dont le glaçage dégouline avec gourmandise.

Avouez, on a envie de mordre dedans.

SATURDAY NIGHT LIVE -- Episode 1899 -- Pictured: (l-r) Jane Wickline, host Harry Styles, and Chloe Fineman during promos on Thursday, March 13, 2026 -- (Photo by: Rosalind O&#039;Connor/NBC via Getty ...
Harry Styles affublé de son nouveau t-shirt Pleasing, sur «Saturday Night Live».Image: NBCUniversal

Dans un message malicieux sur son site internet, Pleasing a teasé cette collection, pas encore disponible à la vente, avec le slogan suivant: «Nice buns. One for you, one for me.» («Bonnes brioches. L'une pour moi, l'autre pour toi», en français).

Vidéo: watson

Cette création s'avère totalement fidèle à l'esthétique colorée et gourmande de Pleasing («Plaisant»), ligne conçue en partenariat avec le styliste et codirecteur artistique d'Harry Styles, Harry Lambert, et qui propose notamment à la vente des shorts, des t-shirts, des maillots de bain ou encore des sacs de plage.

Une chose est sûre: selon le magazine GQ, le t-shirt «bun à la cannelle» sera incontestablement le t-shirt de l'été.

Le t-shirt à l'effigie d'un cinnamon roll d'Harry Styles sera partout cet été.
Le t-shirt à l'effigie d'un cinnamon roll d'Harry Styles sera partout cet été.image: gq

Il tombe à point nommé, puisqu'Harry Styles se lance dès ce printemps dans une nouvelle tournée «Together, Together», qui accompagne la sortie de l'album Kiss All the Time, Disco Occasionally.

Pour ceux qui n'auraient pas découvert le disque... il nous a fait suer

Faire un footing avec Harry Styles a été la meilleure décision de la journée

Bon appétit! (mbr)

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