La situation semble se détendre entre Blake Lively et Justin Baldoni. Image: keystone

Cette guerre acharnée entre stars se finit de façon très surprenante

Le procès entre Blake Lively et Justin Baldoni devait débuter à New York le 18 mai, mais les deux parties sont parvenues à un accord à l'amiable.

Plus de «Divertissement»

C’est un dénouement que personne n’attendait de sitôt: Blake Lively et Justin Baldoni ont finalement choisi la voie de l’apaisement. Alors que leur procès devait s’ouvrir à New York le 18 mai prochain, les deux stars du film Jamais plus (It Ends with Us) ont trouvé un accord à l’amiable, mettant fin à une bataille judiciaire qui secouait Hollywood.

Si les détails de cet arrangement restent confidentiels, les médias américains confirment que les deux parties ont préféré s'entendre hors tribunal.

Dans un communiqué commun, les avocats des deux acteurs ont affirmé que l'ensemble de l'équipe restait «fier» du long-métrage. Ils ont souligné que le film remplit sa mission essentielle: sensibiliser le public et soutenir les victimes de violences domestiques.

Le texte reconnaît également que le tournage a comporté son lot de «défis» et que les préoccupations exprimées par Blake Lively méritaient d'être entendues, rappelant qu'aucun comportement déplacé ne doit être toléré sur un lieu de travail.

Une guerre ouverte entre les deux stars

L'objectif affiché est désormais de permettre à chacun d'avancer de façon «constructive et en paix». Cette déclaration vient clore une période de tensions extrêmes.

En décembre 2024, Blake Lively avait en effet déposé plainte contre son partenaire et réalisateur pour harcèlement sexuel, l'accusant, ainsi que le producteur Jamey Heath, de vouloir nuire à sa réputation. Justin Baldoni avait répliqué par une plainte en diffamation contre le couple Lively-Reynolds, une action qui avait été rejetée par un juge en novembre dernier.

Début avril, la justice avait déjà écarté une grande partie des accusations de l'actrice, notamment celles concernant le harcèlement sexuel. Seuls trois points sur les treize initiaux, dont une rupture de contrat, devaient encore être jugés.

En trouvant cet accord surprise, les interprètes de ce drame romantique adapté du best-seller de Colleen Hoover évitent ainsi un déballage public qui aurait pu durer des semaines.

(sda/jod)