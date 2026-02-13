en partie ensoleillé10°
Kelly Vedovelli a annoncé être enceinte: de qui? Marvin

Grande nouvelle pour l&#039;ex-chroniqueuse star de Cyril Hanouna
Kelly va devenir maman, si l'on en croit sa dernière publication Instagram. images: instagram

Grande nouvelle pour l'ex-chroniqueuse star de Cyril Hanouna

Kelly Vedovelli, restée discrète depuis la fin de l’ère «Touche pas à mon poste!», a choisi ses réseaux sociaux pour partager une nouvelle que ses fans n’attendaient plus. Entre émotion et mystère, elle confirme sa première grossesse avec un cliché déjà iconique.
13.02.2026, 14:5113.02.2026, 14:51

Carnet rose au pays des stars françaises! Ce jeudi 12 février, l’ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste! a partagé une heureuse nouvelle sur Instagram. À 35 ans, la jeune femme a dévoilé une séquence particulièrement émouvante pour annoncer qu'elle attendait son premier enfant. Le mannequin et DJ y filme les réactions spontanées de ses proches, saisis par l'émotion en apprenant sa future maternité.

Kelly Vedovelli annonce sa grossesse

Vidéo: instagram

Au cœur de cette séquence vidéo, Kelly a dévoilé l'image que tout le monde attendait pour confirmer sa grossesse.

Le cliché qui fait fondre.
Le cliché qui fait fondre. instagram@kellyvedovelli

Selon Closer, il s'agit d'un «cliché qui fera fondre tout le monde», où l'on découvre la future maman affichant ses nouvelles formes. La douceur de cette mise en scène, mêlée à la joie spontanée de son entourage, a immédiatement conquis sa communauté, ravie de la voir si épanouie dans sa nouvelle vie.

«Un gros c*nnard»: Une ancienne de TPMP se lâche sur Hanouna

L'impact de la vidéo a été immédiat. Comme le souligne TV Mag, la publication a suscité une stupéfaction générale. La question «T'es enceinte?» a rapidement envahi les sections commentaires, les abonnés passant du doute à la certitude en quelques secondes.

Cette annonce officielle met fin aux rumeurs qui commençaient à circuler dès l'apparition des premiers indices sur ses réseaux sociaux.

Le mystère plane sur l'identité du futur papa

Si le bonheur de la jeune femme est désormais public, une zone d'ombre persiste et alimente toutes les conversations: qui est le père? A ce jour, «l’identité inconnue encore du papa» reste le secret le mieux gardé de la sphère médiatique. Tout au plus, on sait qu'il se prénomme Marvin, et «qu'il ne s'agit pas d'un personnage public».

Cette discrétion n'est pas une surprise pour ceux qui suivent l'ex-chroniqueuse. Kelly Vedovelli a toujours farouchement protégé son entourage, comme elle l'avait rappelé avec fermeté après le tournoi de Roland-Garros en juin 2025. Alors qu'elle y avait été aperçue en «charmante compagnie», déclenchant une vague de spéculations, elle avait mis les points sur les «i» lors de son passage dans le «Buzz TV».

Hanouna a-t-il dépassé les bornes ce soir pour son grand retour?

Amusée mais directe, elle avait alors révélé l'identité de son mystérieux cavalier: «Vous voulez vraiment savoir qui c’est? C’est mon petit frère… Il s’appelle Lucas!» Elle en avait profité pour dénoncer les méthodes de certains médias qui exposent les visages «sans vergogne», rappelant que sa famille n'a aucune envie d'être médiatisée.

En choisissant aujourd'hui de garder l'image de Marvin à l'abri des regards, Kelly Vedovelli reste fidèle à sa ligne de conduite: vivre son bonheur loin de l'objectif des paparazzi. Pour l'instant.

(jod)

de Marine Brunner

Snoop Dogg s’amuse beaucoup aux JO d’hiver 2026

Vidéo: watson

Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

1 / 17
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
Seedance 2.0: l'IA de Bytedance fait de l'ombre à Google et OpenAi
Video: watson
