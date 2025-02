Benny a de délicates intentions pour sa bien-aimée. Image: Penske Media

Selena a reçu un cadeau «dégoûtant» de son chéri

Pour la Saint-Valentin, le fiancé de Selena Gomez a prévu pour sa chérie une baignoire remplie d'un truc... difficile à digérer. Les internautes sont écoeurés.

Vendredi, ça ne vous aura pas échappé, c'était la Saint-Valentin. Toute la planète s'est creusé les méninges pour trouver le cadeau le plus cliché possible pour faire rougir de plaisir sa douce moitié durant la soirée.

Il y en a un qui a fait exploser le seuil de créativité en la matière: le fiancé de Selena Gomez, Benny Blanco, qui a déniché un moyen vraiment barré pour la surprendre. L'auteur et producteur de musique de 36 ans a en effet partagé une petite vidéo sur son compte Instagram, légendée:

«Quand ta fiancée n'est pas vraiment une flower girl»

Sous-entendu: en matière d'amour, Selena n'est pas une grande fan des trucs mielleux ou convenus.

Si l'on en croit les images, Benny lui a littéralement rempli une baignoire en porcelaine de... fromage. Plus précisément, selon les internautes, il s'agit de queso, soit, pour tous ceux qui ne sont pas spécialistes food, «une sauce du Mexique et du sud-ouest des Etats-Unis à base de fromage fondu et de piments» (selon le Cambridge dictionary itself).

Va savoir si le queso est le mets préféré de la chanteuse, ou si Benny a simplement voulu faire un clin d'oeil à ses origines: il y a intérêt à ce qu'elle ait vraiment très, très faim. La baignoire était remplie à ras bord, et pour y accéder, Benny a poussé le concept très loin: il avait préparé un petit chemin tapissé de chips, qui aboutissait sur un doucereux «I (coeur) you», tout en chips aussi.

La baignoire de queso 👇 Vidéo: instagram

Sur les images, l'on voit également le lover boy prendre une chips pour l'exemple dans un énorme bol, le tremper dans le cheddar-spa, avant de la croquer.

L'histoire ne dit pas si la belle s'est entièrement «dippée» dans la sauce, ou si elle s'est juste trempé le bout de l'orteil. Par contre, elle a manifesté beaucoup (trop) d'enthousiasme devant cette montagne de gras, en commentant «J'aime tout là-dedans». A l'opposé, les internautes n'ont pas goûté à ce geste chevaleresque. Ils ont fait part de leur écoeurement.

«C'est dégoûtant, désolé... J'adore la pensée mais beurk» instagram

«Ça fait juste penser à la listeria (...) et laisser les chips par terre, tellement pas hygiénique! Cette image va me hanter» vu sur instagram, @clockingthenation

«Quel gaspillage. C'est putain de dégoûtant. Dans la salle de bain, de tous les endroits...» instagram

«Mais qui veut manger du fromage aux toilettes? Beurk!» instagram

«Les nettoyeurs de la maison ont dû passer une de ces journées le lendemain...» instagram

«Va te faire aider. Tu es vraiment une triste personne» instagram

«Les gens riches sont vraiment cheesy (ringards)» instagram

Parmi ce caquelon de réactions négatives, on a tout de même trouvé quelques commentaires ravis des fétichistes du queso:

«Est-ce que c'est une baignoire de fromage?! Oh mon Dieu, mon rêve devient réalité !!!!!!!!»

«Vous pouvez sortir la fille du Texas, mais vous ne pouvez pas sortir le Texas de la fille»

Certains sont allés jusqu'à écrire des pavés pour défendre le geste Benny: «Qu'est-ce qu'on est censé donner à une milliardaire le jour de la Saint-Valentin? Il savait exactement ce qui ferait fondre son coeur, mieux que 1000 roses.»

Une chose est certaine: on n'a pas encore fini d'entendre parler de ce couple farfelu. Pour rappel, les deux tourtereaux ont collaboré sur un album qui doit sortir en mars 2025. Ils se sont fiancés en décembre dernier. Après cette étrange performance de la Saint-Valentin, on a presque peur d'imaginer ce qu'ils vont se prévoir pour leur lune de miel.