Monica Bellucci a été convoquée au tribunal

Monica Bellucci a été convoquée au tribunal
A demande du cinéaste Tom Volf, réalisateur de Maria Callas: lettres et mémoires, Monica Bellucci a été convoquée comme témoin par le tribunal correctionnel de Lyon dans le cadre d'un litige portant sur les droits d'auteur. Dans ce documentaire, l'actrice italienne incarne Maria Callas. L'examen du dossier a toutefois été renvoyé au 9 février.
Monica Bellucci pourrait «éclairer les juges»
L'artiste américain accuse la société de production Pictures d'avoir diffusé sans son accord «une version inachevée» du documentaire et de ne pas avoir respecté son droit au final cut, c'est-à-dire son droit de regard sur la version finale de l’œuvre.
Son avocat, Paul Le Fèvre, explique:
Tom Volf estime que Monica Bellucci pourrait éclairer les juges sur les conditions de sortie du film, notamment sur le fait qu’elle était informée du différend qui opposait réalisateur et producteur.
Interrogée en marge de l'audience, la défense de la société de production n'a pas souhaité commenter le dossier.
L'origine du litige
Réalisateur et metteur en scène, Tom Volf s'est pris de passion pour le parcours de la cantatrice grecque, à laquelle il a consacré un premier documentaire à succès, intitulé Maria by Callas, sorti en 2017.
Il est l'auteur d'une biographie de la diva, Maria Callas: lettres et mémoires, publiée en 2019 chez Albin Michel, qui a servi de base à une pièce de théâtre, dans laquelle Monica Bellucci incarnait la cantatrice.
Cette pièce a par la suite donné lieu au projet de film documentaire reprenant des extraits de la pièce. C'est ce projet qui oppose réalisateur et producteur. Le film a été présenté en 2023 à Rome, en Grèce, en Espagne et à New York, avant son avant-première française à Lyon, le 14 octobre 2024. (ag/afp)