Le meilleur et le pire des looks des Emmys

Une belle masse de beautiful people s'est bousculée sur le tapis rouge des Emmy Awards, ce dimanche, à Los Angeles. L'occasion de départager le pire et le meilleur des looks. D'autant que, us n'est pas coutume, les réussites surpasse largement les échecs.

Plus de «Divertissement»

De très, très jolies tenues se sont succédées - pour seulement quelques ratés. Jugez plutôt.

Allez, on commence par les tops!👍

Jenna Ortega

La vedette de Mercredi a fait sensation dans un ensemble haut-jupe Givenchy aussi original que mystique. Sortez les boules de cristal et les balais, l'automne débarque.

Image: Variety

Image: Variety

Selena Gomez

Depuis quelques mois, l'actrice et chanteuse de 33 ans a changé de styliste. Elle semble ravie - et nous aussi.

Image: Variety

Leslie Bibb

La simplicité, c'est la clé, comme le prouve l'actrice de White Lotus.

Image: Los Angeles Times

Meghann Fahy

Un avis partagé par Meghann Fahy. Longue vie au Less is more.

Image: Variety

Ça vaut aussi pour la bouffe... 6 plats italiens qui prouvent que plus c'est simple, plus c'est bon

Natasha Rothwell

Mais parfois, le contraire vaut aussi. Dans cette robe bouffante, l'actrice de la série White Lotus a pris de grands airs de chanteuse d'opéra - et ça lui allait très bien.

Image: Variety

Pedro Pascal

Le «daddy cool» d'Hollywood a fait honneur à sa réputation avec ce total look blanc.

WireImage

Kristen Kish

La preuve que le costard féminin est toujours une bonne idée.

Getty Images North America

Dewayne Perkins

Côté masculin, en revanche, ça fait du bien de voir autre chose qu'un bête costard (et on en a vu défiler environ 26 000 hier soir). Merci Dewayne Perkins.

Image: Variety

Cate Blanchett

L'égérie Armani de longue date a fait honneur à l'esthétique chic de la maison.

Image: Variety

Sydney Sweeney

La comédienne délicieusement controversée adore jouer avec les polémiques qui la concernent - la taille de sa poitrine en fait partie.

Image: Variety

Lisa

On ne sait si c'est plus bizarre, plus super, ou plus les deux. En tout cas, la chanteuse de k-pop qui a fait ses débuts au cinéma n'a pas manqué d'imagination.

Image: Los Angeles Times

Harvey Guillen

Mention spéciale à la cape.

Image: Variety

Markell Washington

On ne le répétera jamais assez, mais un peu d'«excentricité» fait du bien du côté des Messieurs. Markell Washington est charmant dans ce look de cow-boy passé par Drag Race.

Getty Images North America

Sam Nivola

C'est ce qui s'appelle avoir le sens du détail. La coqueluche de White Lotus, Sam Nivola, 21 ans, est à croquer dans cet ensemble fleuri.

Image: Variety

Image: Variety

Suzie Toot

En parlant de Drag Race, ses stars se sont surpassées sur le tapis rouge des Emmys. L'un des nombreux exemples en la personne de Suzie Toot.

Image: Variety

Ildo Damiano

Enfin un peu de douceur, de rose et de plumes dans ce monde de brutes.

Image: Los Angeles Times

Hormona Lisa

Rose? Avez-vous dit rose?

Image: Variety

Supriya Ganesh

Un peu plan-plan et classique mais parfois, ça fait du bien.

Image: FilmMagic

Michelle Monaghan

Cette édition des Emmys s'est placée sous le signe des robes argentées. Très réussi en ce qui concerne Michelle Monaghan.

Image: FilmMagic

Justine Lupe

Tout aussi heureux du côté de Justine Lupe.

Image: Variety

On poursuit avec les looks... mitigés et mitigeants!

Charlotte Le Bon

On est moins sûr en ce qui concerne la robe boule à facettes de la Québécoise Charlotte Le Bon. Mais... pourquoi pas?

WireImage

Lainey Wilson

Ce mix «cow-girl perdue à Bollywood» a le mérite d'être audacieux.

Getty Images North America

Malin Akerman

Là encore, on ne sait pas trop quoi dire. C'était bien tenté.

Image: Variety

Malin Akerman

Si on salue le côté princesse Disney, on passe un peu à côté.

Image: Variety

Et enfin... les flops!

Parce que c'est lundi et qu'on a besoin d'un peu de joie malveillante. Bouuuuuuhhhh!!!

Kate Flannery

Cette robe est aussi tristounette qu'un mois de novembre à Yverdon-les-Bains.

Image: FilmMagic

Shannon Murphy

Le styliste qui a autorisé ça devrait être arrêté et enfermé.

Image: Variety

Chloe Sevigny

Des fois c'est assez... et des fois, juste trop.

Image: Los Angeles Times

Megan Stalter

On trouvera toujours cet énergumène qui refuse catégoriquement de faire l'effort. Appeler au cessez-le-feu avec un sac à main ne suffit pas. C'est un tapis rouge, merde.

WireImage

Mariska Hargitay

Il faut toujours qu'une star se sente obligée de rendre hommage aux rideaux d'une forteresse médiévale.

Image: Los Angeles Times

Parker Posey

Il y a tellement de trucs qui ne vont qu'on ne sait pas par où commencer. Ce rose criard? Ces dentelles? Cette accumulation de froufrous? Ce petit châle à plumes? Ugh.

Image: FilmMagic

Isa Briones

Si le perroquet de mes parents s'était perdu à Los Angeles.

Getty Images North America

Sarah Paulson

Le perroquet s'est fait la malle avec une poule soie, la Silkie, pour lui tenir chaud et compagnie.

Image: Los Angeles Times

wikipedia

Alors? Quel est le pire look? Et votre préféré? Dites-nous tout en commentaire!

Et pour les résultats... Voici les grands gagnants des Emmy Awards