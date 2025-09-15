bien ensoleillé23°
Le meilleur et le pire des looks des Emmys Awards 2025

Le meilleur et le pire des looks des Emmys

Une belle masse de beautiful people s'est bousculée sur le tapis rouge des Emmy Awards, ce dimanche, à Los Angeles. L'occasion de départager le pire et le meilleur des looks. D'autant que, us n'est pas coutume, les réussites surpasse largement les échecs.
15.09.2025, 12:0615.09.2025, 12:35
Marine Brunner
Marine Brunner
Plus de «Divertissement»

De très, très jolies tenues se sont succédées - pour seulement quelques ratés. Jugez plutôt.

Allez, on commence par les tops!👍

Jenna Ortega

La vedette de Mercredi a fait sensation dans un ensemble haut-jupe Givenchy aussi original que mystique. Sortez les boules de cristal et les balais, l'automne débarque.

Jenna Ortega at the 77th Primetime Emmy Awards held at the Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)
Image: Variety
Jenna Ortega at the 77th Primetime Emmy Awards held at the Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)
Image: Variety

Selena Gomez

Depuis quelques mois, l'actrice et chanteuse de 33 ans a changé de styliste. Elle semble ravie - et nous aussi.

Selena Gomez at the 77th Primetime Emmy Awards held at the Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
Image: Variety
Selena Gomez entre dans une nouvelle ère

Leslie Bibb

La simplicité, c'est la clé, comme le prouve l'actrice de White Lotus.

Los Angeles, CA September 14, 2025 Leslie Bibb on the red carpet at the 77th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theater in Los Angeles, CA, Sunday, Sept. 14, 2025. (Allen J. Schaben / Los Angeles Ti ...
Image: Los Angeles Times

Meghann Fahy

Un avis partagé par Meghann Fahy. Longue vie au Less is more.

Meghann Fahy at the 77th Primetime Emmy Awards held at the Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
Image: Variety

Ça vaut aussi pour la bouffe...

6 plats italiens qui prouvent que plus c'est simple, plus c'est bon

Natasha Rothwell

Mais parfois, le contraire vaut aussi. Dans cette robe bouffante, l'actrice de la série White Lotus a pris de grands airs de chanteuse d'opéra - et ça lui allait très bien.

Natasha Rothwell at the 77th Primetime Emmy Awards held at the Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)
Image: Variety

Pedro Pascal

Le «daddy cool» d'Hollywood a fait honneur à sa réputation avec ce total look blanc.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Pedro Pascal attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by John Shearer/WireImage)
WireImage

Kristen Kish

La preuve que le costard féminin est toujours une bonne idée.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Kristen Kish attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)
Getty Images North America

Dewayne Perkins

Côté masculin, en revanche, ça fait du bien de voir autre chose qu'un bête costard (et on en a vu défiler environ 26 000 hier soir). Merci Dewayne Perkins.

Dewayne Perkins at the 77th Primetime Emmy Awards held at the Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)
Image: Variety

Cate Blanchett

L'égérie Armani de longue date a fait honneur à l'esthétique chic de la maison.

Cate Blanchett at the 77th Primetime Emmy Awards held at the Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)
Image: Variety
Margot Robbie fait fureur dans une robe dénudée

Sydney Sweeney

La comédienne délicieusement controversée adore jouer avec les polémiques qui la concernent - la taille de sa poitrine en fait partie.

Sydney Sweeney at the 77th Primetime Emmy Awards held at the Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)
Image: Variety
Commentaire
Les Américains se ridiculisent en s’acharnant sur la mauvaise cible

Lisa

On ne sait si c'est plus bizarre, plus super, ou plus les deux. En tout cas, la chanteuse de k-pop qui a fait ses débuts au cinéma n'a pas manqué d'imagination.

Los Angeles, CA September 14, 2025 Lisa on the red carpet at the 77th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theater in Los Angeles, CA, Sunday, Sept. 14, 2025. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times via ...
Image: Los Angeles Times

Harvey Guillen

Mention spéciale à la cape.

Harvey Guillen at the 77th Primetime Emmy Awards held at the Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)
Image: Variety

Markell Washington

On ne le répétera jamais assez, mais un peu d'«excentricité» fait du bien du côté des Messieurs. Markell Washington est charmant dans ce look de cow-boy passé par Drag Race.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Markell Washington attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Image ...
Getty Images North America

Sam Nivola

C'est ce qui s'appelle avoir le sens du détail. La coqueluche de White Lotus, Sam Nivola, 21 ans, est à croquer dans cet ensemble fleuri.

Sam Nivola at the 77th Primetime Emmy Awards held at the Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)
Image: Variety
Sam Nivola at the 77th Primetime Emmy Awards held at the Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)
Image: Variety

Suzie Toot

En parlant de Drag Race, ses stars se sont surpassées sur le tapis rouge des Emmys. L'un des nombreux exemples en la personne de Suzie Toot.

Suzie Toot at the 77th Primetime Emmy Awards held at the Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
Image: Variety

Ildo Damiano

Enfin un peu de douceur, de rose et de plumes dans ce monde de brutes.

Los Angeles, CA September 14, 2025 Ildo Damiano arrives on the red carpet at the 77th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theater in Los Angeles, CA, Sunday, Sept. 14, 2025. (Robert Gauthier / Los An ...
Image: Los Angeles Times

Hormona Lisa

Rose? Avez-vous dit rose?

Hormona Lisa at the 77th Primetime Emmy Awards held at the Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
Image: Variety

Supriya Ganesh

Un peu plan-plan et classique mais parfois, ça fait du bien.

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Supriya Ganesh arrives at the HBO Max&#039;s Post-Emmy Reception at San Vicente Bungalows on September 14, 2025 in West Hollywood, California. (Photo by Stev ...
Image: FilmMagic

Michelle Monaghan

Cette édition des Emmys s'est placée sous le signe des robes argentées. Très réussi en ce qui concerne Michelle Monaghan.

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Michelle Monaghan arrives at the HBO Max&#039;s Post-Emmy Reception at San Vicente Bungalows on September 14, 2025 in West Hollywood, California. (Photo by S ...
Image: FilmMagic

Justine Lupe

Tout aussi heureux du côté de Justine Lupe.

Justine Lupe at the 77th Primetime Emmy Awards held at the Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)
Image: Variety

On poursuit avec les looks... mitigés et mitigeants!

Charlotte Le Bon

On est moins sûr en ce qui concerne la robe boule à facettes de la Québécoise Charlotte Le Bon. Mais... pourquoi pas?

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Charlotte Le Bon attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Maya Dehlin Spach/WireIma ...
WireImage

Lainey Wilson

Ce mix «cow-girl perdue à Bollywood» a le mérite d'être audacieux.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Lainey Wilson attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)
Getty Images North America

Malin Akerman

Là encore, on ne sait pas trop quoi dire. C'était bien tenté.

Malin Akerman at the 77th Primetime Emmy Awards held at the Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)
Image: Variety

Malin Akerman

Si on salue le côté princesse Disney, on passe un peu à côté.

Lauren LeFranc at the 77th Primetime Emmy Awards held at the Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)
Image: Variety

Et enfin... les flops!

Parce que c'est lundi et qu'on a besoin d'un peu de joie malveillante. Bouuuuuuhhhh!!!

Kate Flannery

Cette robe est aussi tristounette qu'un mois de novembre à Yverdon-les-Bains.

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Kate Flannery arrives at the HBO Max&#039;s Post-Emmy Reception at San Vicente Bungalows on September 14, 2025 in West Hollywood, California. (Photo by Steve ...
Image: FilmMagic

Shannon Murphy

Le styliste qui a autorisé ça devrait être arrêté et enfermé.

Shannon Murphy at the 77th Primetime Emmy Awards held at the Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
Image: Variety

Chloe Sevigny

Des fois c'est assez... et des fois, juste trop.

Los Angeles, CA September 14, 2025 Chloe Sevigny on the red carpet at the 77th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theater in Los Angeles, CA, Sunday, Sept. 14, 2025. (Allen J. Schaben / Los Angeles ...
Image: Los Angeles Times

Megan Stalter

On trouvera toujours cet énergumène qui refuse catégoriquement de faire l'effort. Appeler au cessez-le-feu avec un sac à main ne suffit pas. C'est un tapis rouge, merde.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Megan Stalter attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by John Shearer/WireImage)
WireImage

Mariska Hargitay

Il faut toujours qu'une star se sente obligée de rendre hommage aux rideaux d'une forteresse médiévale.

Los Angeles, CA September 14, 2025 Mariska Hargitay on the red carpet at the 77th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theater in Los Angeles, CA, Sunday, Sept. 14, 2025. (Allen J. Schaben / Los Angel ...
Image: Los Angeles Times

Parker Posey

Il y a tellement de trucs qui ne vont qu'on ne sait pas par où commencer. Ce rose criard? Ces dentelles? Cette accumulation de froufrous? Ce petit châle à plumes? Ugh.

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Parker Posey arrives at the HBO Max&#039;s Post-Emmy Reception at San Vicente Bungalows on September 14, 2025 in West Hollywood, California. (Photo by Steve ...
Image: FilmMagic

Isa Briones

Si le perroquet de mes parents s'était perdu à Los Angeles.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Isa Briones attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)
Getty Images North America
Image

Sarah Paulson

Le perroquet s'est fait la malle avec une poule soie, la Silkie, pour lui tenir chaud et compagnie.

Los Angeles, CA September 14, 2025 Sarah Paulson on the red carpet at the 77th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theater in Los Angeles, CA, Sunday, Sept. 14, 2025. (Allen J. Schaben / Los Angeles ...
Image: Los Angeles Times
Image
wikipedia

Alors? Quel est le pire look? Et votre préféré? Dites-nous tout en commentaire!

Et pour les résultats...

Voici les grands gagnants des Emmy Awards
