Le meilleur et le pire des looks des Emmys

De très, très jolies tenues se sont succédées - pour seulement quelques ratés. Jugez plutôt.
La vedette de Mercredi a fait sensation dans un ensemble haut-jupe Givenchy aussi original que mystique. Sortez les boules de cristal et les balais, l'automne débarque.
Depuis quelques mois, l'actrice et chanteuse de 33 ans a changé de styliste. Elle semble ravie - et nous aussi.
La simplicité, c'est la clé, comme le prouve l'actrice de White Lotus.
Un avis partagé par Meghann Fahy. Longue vie au Less is more.
Mais parfois, le contraire vaut aussi. Dans cette robe bouffante, l'actrice de la série White Lotus a pris de grands airs de chanteuse d'opéra - et ça lui allait très bien.
Le «daddy cool» d'Hollywood a fait honneur à sa réputation avec ce total look blanc.
La preuve que le costard féminin est toujours une bonne idée.
Côté masculin, en revanche, ça fait du bien de voir autre chose qu'un bête costard (et on en a vu défiler environ 26 000 hier soir). Merci Dewayne Perkins.
L'égérie Armani de longue date a fait honneur à l'esthétique chic de la maison.
La comédienne délicieusement controversée adore jouer avec les polémiques qui la concernent - la taille de sa poitrine en fait partie.
On ne sait si c'est plus bizarre, plus super, ou plus les deux. En tout cas, la chanteuse de k-pop qui a fait ses débuts au cinéma n'a pas manqué d'imagination.
Mention spéciale à la cape.
On ne le répétera jamais assez, mais un peu d'«excentricité» fait du bien du côté des Messieurs. Markell Washington est charmant dans ce look de cow-boy passé par Drag Race.
C'est ce qui s'appelle avoir le sens du détail. La coqueluche de White Lotus, Sam Nivola, 21 ans, est à croquer dans cet ensemble fleuri.
En parlant de Drag Race, ses stars se sont surpassées sur le tapis rouge des Emmys. L'un des nombreux exemples en la personne de Suzie Toot.
Enfin un peu de douceur, de rose et de plumes dans ce monde de brutes.
Rose? Avez-vous dit rose?
Un peu plan-plan et classique mais parfois, ça fait du bien.
Cette édition des Emmys s'est placée sous le signe des robes argentées. Très réussi en ce qui concerne Michelle Monaghan.
Tout aussi heureux du côté de Justine Lupe.
On est moins sûr en ce qui concerne la robe boule à facettes de la Québécoise Charlotte Le Bon. Mais... pourquoi pas?
Ce mix «cow-girl perdue à Bollywood» a le mérite d'être audacieux.
Là encore, on ne sait pas trop quoi dire. C'était bien tenté.
Si on salue le côté princesse Disney, on passe un peu à côté.
Parce que c'est lundi et qu'on a besoin d'un peu de joie malveillante. Bouuuuuuhhhh!!!
Cette robe est aussi tristounette qu'un mois de novembre à Yverdon-les-Bains.
Le styliste qui a autorisé ça devrait être arrêté et enfermé.
Des fois c'est assez... et des fois, juste trop.
On trouvera toujours cet énergumène qui refuse catégoriquement de faire l'effort. Appeler au cessez-le-feu avec un sac à main ne suffit pas. C'est un tapis rouge, merde.
Il faut toujours qu'une star se sente obligée de rendre hommage aux rideaux d'une forteresse médiévale.
Il y a tellement de trucs qui ne vont qu'on ne sait pas par où commencer. Ce rose criard? Ces dentelles? Cette accumulation de froufrous? Ce petit châle à plumes? Ugh.
Si le perroquet de mes parents s'était perdu à Los Angeles.
Le perroquet s'est fait la malle avec une poule soie, la Silkie, pour lui tenir chaud et compagnie.