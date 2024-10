Katy s'est bien amusée sur les rails suisses. source: Belmond.com x montage watson

Comment louer le train dans lequel Katy Perry a fait la fête à Genève

Ce week-end, Katy Perry est passée par Genève à l'occasion de son 40e anniversaire. Elle et ses invités ont embarqué dans un mystérieux train au style vieillot. Tout ce qu'il faut savoir sur ce convoi qui plaît tant aux stars.

Vous aussi, vous êtes tombé du siège 6e classe de votre train ICN en apprenant qu'une grande star comme Katy Perry avait choisi, parmi toutes les destinations possibles pour célébrer son anniversaire, Genève? La belle fêtait en effet ses 40 ans le 25 octobre. Comme l'a relevé La Tribune de Genève, la chanteuse a été très occupée dans la Cité de Calvin: repas bien suisse aux Pâquis, récital au Grand Théâtre, événement privatif au CERN...

Mais ce qui a le plus marqué les esprits, c'est que la diva a débarqué en (vraie? fausse?) fourrure, stylée «comme à l'époque», sur un quai de gare de la région. Là, elle s'est engouffrée dans un train bleu et or qui semblait tout droit sortir des années 1920.

Mille et une questions nous ont alors traversé la tête: c'est quoi ce train bling-bling et adorablement désuet qui est à même de recevoir du beau monde? Pourquoi passe-t-il par Genève? Où allait-il? Et nous aussi, on peut le booker pour la remise de diplômé de Gégé? Ça coûte combien? Voyons cela.

Un convoi de marque, avec une histoire

Le train de luxe en question se nomme le Venise Simplon-Orient-Express. L'élégant vaisseau est la propriété du groupe hôtelier Belmond.

Il compte «17 voitures toutes construites entre 1926 et 1931», nous explique la Tribune de Genève. Son concept traditionnel consiste à relier Londres à Venise: on embarque d'abord dans l'Eurostar à Londres, depuis St-Pancras railway station. Une fois en France, l'on monte dans le Venise Simplon-Orient-Express, qui nous emmène le temps d'un voyage intemporel à la «Sérénissime».

Le trajet traditionnel du Venise Simplon-Orient-Express. source: belmond.com

Mais selon la page Wikipédia, le train est aussi susceptible de relier «d'autres villes européennes» entre elles. En ce qui concerne le convoi de Katy Perry, il a visiblement été affrété dans une gare proche de Genève. La ville, comme le montre une carte affichée sur le site, fait partie des destinations possibles, tout comme Paris, Bruxelles, Lyon, Moûtiers (France), ou encore Vienne. Selon les informations de la TDG, le convoi aurait déposé ses invités glamours à Amsterdam. Pour quel coût et sous quelles conditions, là est toute la question.

Le prix collectif de cette belle envolée ferroviaire a dû être exorbitant à n'en point douter, si l'on en croit nos simulations de voyage sur le service de réservation en ligne. La TDG articule à raison le chiffre d'«environ 4000 francs par personne pour une nuit en cabine».

A voir, y a du choix, si votre porte-monnaie est bien fourni. image: capture d'écran

De notre côté, nous avons contacté le groupe Belmond pour connaitre la trajectoire exacte et les conditions derrière ce voyage aux secrets bien gardés. La compagnie hôtelière n'a cependant pas donné suite à nos demandes.

Du côté des CFF, les déclarations sont plutôt laconiques: les compagnies qui disposent d'un train privé peuvent faire une demande à l'office idoine, et peuvent se voir confier un sillon pour le passage de leurs rames. Qu'il s'agisse d'un train de marchandise ou de plaisance, c'est le même processus qui se déclenche.

Comment se passe le voyage

Quand on réserve cet Orient-Express européen, tout un rituel se met en place: le départ se fait au quai d'une grande ville. On peut être accueilli en grande pompe par des calèches (mais on n'a pas vu cet équipage sur les vidéos de Katy). On salue le conducteur, on confie ses précieux bagages à des porteurs, tous joliment apprêtés à la mode d'antan.

La compagnie met évidemment en avant l'aspect festif du concept: les wagons-restaurants remis à neuf permettent de contenter les estomacs les plus exigeants, avec une généreuse offre de plats raffinés. Des invités «intriguants» s'y sont frottés, assure Belmond, comme des membres de la royauté et des ambassadeurs, en passant par des...espions.



Le Bar car «3674».

Place ensuite au divertissement. On se dirige vers le Bar Car '3674', où l'on déguste des cocktails sur les airs joués par un pianiste de salon. Ou de Sia, si vous avez des amis de prestige.

La compagnie met également en avant une conciergerie de luxe qui répondra à chacun de vos caprices.

«Envie d'un café au lit ou d'un cocktail en vous habillant? Ils se feront un plaisir de vous aider»

C'est non-stop pleasure: à minuit, place au brunch. L'occasion de «s'envoyer des rouleaux de homard ou peut-être un club sandwich à la truffe».

Cheers! source: belmond.com

«Luxe, luxe, luxe!»

La compagnie qui exploite le Venise-Simplon surfe sur sa dimension grandiose. Sur le site internet qui lui est dédié, le mot «luxe» apparait presque à chaque paragraphe. De belles images de ses intérieurs cossus se déploient, et se superposent à un champ lexical qui met en avant opulence et prodigalité:

«Tout au long du XXe siècle, notre train a joué un rôle distingué dans l’art du voyage continental. Avec des intérieurs grandioses et du champagne coulant, nous avons été les pionniers du mode de transport le plus magnifique pour visiter l'Europe et ses plus belles villes.» La page dédiée au Venise Simplon-Orient-Express.

Chefs aux petits oignons, barmen et pianiste privatisé... Katy et sa petite joyeuse compagnie ne se sont visiblement pas ennuyés. Il y a également des couchettes qui feraient pâlir d'envie les lits les plus moelleux de l'Hôtel d'Angleterre.

«Cabin Suite Montagne.»

Restaurant Etoile du Nord.

On espère que les invités ont kiffé leur coûteux voyage, et qu'ils n'ont pas eu le mal de train, aussi pénible que le mal de mer.