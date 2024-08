Katy Perry dans son clip Lifetimes, sorti le 8 août dernier. Image: youtube

Le dernier clip de Katy Perry fâche les autorités espagnoles

Le tournage de Lifetimes s'est déroulé sur une zone protégée des Îles Baléares, au large de l'Espagne. Le problème? La chanteuse et son équipe n'auraient pas reçu l'autorisation de filmer. Une enquête a été ouverte. On vous explique.

C'est une Katy Perry enjouée et festive que le public a découverte le 8 août dernier dans son nouveau clip Lifetimes. Dans la vidéo, la chanteuse s'envole au large de l'Espagne et enchaîne journée à la plage, excursion en mer et soirée en boîte de nuit à Ibiza. Seulement voilà: l'une des séquences aurait été tournée sans autorisation sur les dunes de s'Espalmador, un îlot privé d'environ trois kilomètres situé au nord de Formentera, et l'une des zones les mieux préservées des îles Baléares. Des cordes restreignent d'ailleurs son accès, rappelle notamment El País.

La fête sera donc de courte durée pour Katy Perry et son équipe: quelques jours après la sortie du clip, le ministère espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Environnement ouvre une enquête afin de déterminer si le tournage a causé un dommage environnemental sur les dunes. Et de toutefois préciser, dans un communiqué publié le 13 août, qu'il ne s'agira pas d'un délit pour infraction environnementale, étant donné que les tournages sont autorisés lorsqu'une demande est faite auprès des autorités compétentes.

Le clip Lifetimes: Vidéo: youtube

«Autorisation verbale»

L'affaire ne s'arrête cependant pas là. Après plusieurs jours de silence, la maison de disque de la chanteuse s'est exprimée et a assuré que ses équipes avaient reçu une «autorisation verbale» de filmer. Et de poursuivre, dans The Independent, qu'une société de production locale leur avait assuré que «toutes les autorisations pour la vidéo avaient été obtenues».

«Nous avons respecté toutes les réglementations associées au tournage dans cette zone et nous avons le plus grand respect pour cet endroit ainsi que pour les responsables chargés de sa protection»

Un retour critiqué

La chanson Lifetimes est le deuxième extrait de 143, le sixième album de Katy Perry dont la sortie est prévue le 20 septembre. En juillet, le morceau Woman's World avait été dévoilé et les critiques ont rapidement fusé. En effet, le single – sur lequel le producteur Dr. Luke, accusé de violences sexuelles, a collaboré – se voulait être un hymne féministe, mais s'est avéré être «maladroit et cliché», écrit par exemple Vanity Fair.

«Elle apparaît dans le clip dans des tenues hypersexualisées qui, selon de nombreuses internautes, brouillent le message qu’elle souhaite véhiculer»

Au point que la chanteuse a tenu à prendre la parole sur Instagram. Elle a expliqué que Woman’s World est une «satire visant à dénoncer le regard masculin porté sur les femmes» et a assuré que son nouvel album contiendra d'autres morceaux explicites sur son message.