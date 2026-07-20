27 photos d’animaux qui vont vous faire oublier que c’est lundi

Encore un nouveau lundi - et encore du soleil, car c'est l'été (malheureusement). Pour vous donner du coeur à l'ouvrage, voici des animaux craquants!

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Le thème du jour: l’été, le plaisir et des photos d’animaux super mignons. C’est parti!!!

Besoin de vous rafraîchir un peu?

🐬

Au secours, le chat a fondu…

Le mien!!

La langue de la semaine:

Chien ou phoque?

Ces petits vous mettront de bonne humeur aujourd'hui:

Encore? Encore!

Je sais que vous n'en avez pas encore assez.

Encore une dernière petite:

Bon, c'était un mensonge…

C'était un piège.

Le trait d'eyeliner est parfaitement appliqué!

Eh bien, regardez qui nous avons là!

On veut voir les traces de ces petites pattes!

Et maintenant, c'est le décollage!

Les hérissons qui cherchent des vers dans nos jardins ont des oreilles relativement petites.

Il en va autrement pour leurs cousins, qui vivent en Afrique du Nord et dans une grande partie de l'Asie. Permettez-moi de vous présenter le véritable hérisson à longues oreilles.

Le hérisson à longues oreilles est une espèce de hérisson plutôt petite. Il peut atteindre une longueur maximale de 23 centimètres.

La raison pour laquelle leurs oreilles sont beaucoup plus grandes que celles de leurs cousins



européens réside dans la régulation de la température.

Grâce à leurs grandes oreilles, ils peuvent mieux réguler leur température corporelle dans les régions chaudes.

Image: imago images

Les grandes oreilles offrent également une excellente ouïe lors de la chasse aux proies.

Image: imago images

Leurs oreilles peuvent atteindre 4 cm de long.

Image: imago images

Il y a deux espèces de ce type: le véritable hérisson à longues oreilles, et le hérisson indien à longues oreilles.

Les jeunes animaux naissent presque nus, mais leur colonne vertébrale se développe très rapidement –



après 5 semaines, ils sont déjà entièrement recouverts d'épines.

Image: imago images

Le hérisson aux grandes oreilles dit au revoir!

Image: imago images

Et n'oubliez: ne stressez pas cette semaine, même pour le travail. La santé est bien plus importante!