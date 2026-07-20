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27 photos d’animaux qui vont vous faire oublier que c’est lundi

27 photos d’animaux qui vont vous faire oublier que c’est lundi

Encore un nouveau lundi - et encore du soleil, car c'est l'été (malheureusement). Pour vous donner du coeur à l'ouvrage, voici des animaux craquants!
20.07.2026, 05:3220.07.2026, 05:32
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody.

Le thème du jour: l’été, le plaisir et des photos d’animaux super mignons. C’est parti!!!

Besoin de vous rafraîchir un peu?

cute news tier bär https://ch.pinterest.com/pin/463800461595779870/
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🐬

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Au secours, le chat a fondu…

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Le Mondial, la canicule et Trump: Best of des caricatures de la semaine

Le mien!!

cute news tier hund katze https://www.reddit.com/r/CatsWithDogs/comments/1ureo1q/bestie_girls/
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La langue de la semaine:

cute news tier otter https://ch.pinterest.com/pin/1121888957216989712/
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Chien ou phoque?

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/aww/comments/1uvnxba/update_on_my_seal_pup_nearly_18_years_spry_and/
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Ces petits vous mettront de bonne humeur aujourd'hui:

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Encore? Encore!

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Je sais que vous n'en avez pas encore assez.

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Par ici pour vous amuser avec des animaux mignons!

Encore une dernière petite:

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Bon, c'était un mensonge…

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C'était un piège.

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Le trait d'eyeliner est parfaitement appliqué!

cute news tier esel https://www.reddit.com/r/Donkeys/comments/1ut5xyv/cant_say_no/
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Eh bien, regardez qui nous avons là!

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On veut voir les traces de ces petites pattes!

cute news tier vogel https://ch.pinterest.com/pin/1121888957211269651/
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Voici ce que font les serpents suisses pendant la canicule

Et maintenant, c'est le décollage!

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Les hérissons qui cherchent des vers dans nos jardins ont des oreilles relativement petites.

igel
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Il en va autrement pour leurs cousins, qui vivent en Afrique du Nord et dans une grande partie de l'Asie. Permettez-moi de vous présenter le véritable hérisson à longues oreilles.

Langohrigel https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1uvmn9m/longeared_hedgehog_hemiechinus_auritus/
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Le hérisson à longues oreilles est une espèce de hérisson plutôt petite. Il peut atteindre une longueur maximale de 23 centimètres.

Langohrigel https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1uvmn9m/longeared_hedgehog_hemiechinus_auritus/
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La raison pour laquelle leurs oreilles sont beaucoup plus grandes que celles de leurs cousins

européens réside dans la régulation de la température.

Langohrigel
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Grâce à leurs grandes oreilles, ils peuvent mieux réguler leur température corporelle dans les régions chaudes.

Eigentlicher Langohrigel Hemiechinus auritus, Eigentliche Langohrigel, Insektenfresser, Säugetiere, Tiere, Long-eared Hedgehog adult, leaving cellar in remote building, Lake Balkhash, Kazakhstan, june ...
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Les grandes oreilles offrent également une excellente ouïe lors de la chasse aux proies.

Eigentlicher Langohrigel Hemiechinus auritus, Eigentliche Langohrigel, Insektenfresser, Säugetiere, Tiere, Long-eared Hedgehog immature, leaving daytime nest in cellar of remote building, Lake Balkhas ...
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Leurs oreilles peuvent atteindre 4 cm de long.

The close up of Long-eared hedgehog in desert, The long-eared hedgehog is a species of hedgehog native to Central Asian countries and some countries of the Middle East. The long-eared hedgehog lives i ...
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On a une bonne et une mauvaise nouvelle sur la canicule en Suisse

Il y a deux espèces de ce type: le véritable hérisson à longues oreilles, et le hérisson indien à longues oreilles.

Eigentlicher Langohrigel
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Les jeunes animaux naissent presque nus, mais leur colonne vertébrale se développe très rapidement –

après 5 semaines, ils sont déjà entièrement recouverts d'épines.

Juvenile of Long-eared hedgehogs Hemiechinus auritus, Juvenile of Long-eared hedgehogs Hemiechinus auritus during summer in desert of southern Kazakhstan, daytime shooting
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Le hérisson aux grandes oreilles dit au revoir!

The Long-eared hedgehog in desert , very cute, The long-eared hedgehog is a species of hedgehog native to Central Asian countries and some countries of the Middle East. The long-eared hedgehog lives i ...
Image: imago images

Et n'oubliez: ne stressez pas cette semaine, même pour le travail. La santé est bien plus importante!

cute news tier capybara https://ch.pinterest.com/pin/1121888957184766756/
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C'est tout pour aujourd'hui!
A bientôt, c'te équipe!​
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Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
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Video: watson
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